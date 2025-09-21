Basket Le Mura



Le Mura Spring, un'altra sfida con Firenze al Palatagliate

venerdì, 3 ottobre 2025, 21:12

Dopo l'incontro al Trofeo "Settembre Lucchese" vinto da Firenze negli ultimi quattro secondi di gara e dopo la finale di Coppa Toscana vinta domenica scorsa da Lucca a tre secondi dalla fine, ormai le sfide con le gigliate sono tra le meno consigliate dai cardiologi italiani.

Si replica questo sabato, per un accanimento del destino, proprio in prima di campionato tra le mura amiche del Palatagliate. Si ritroveranno di fronte due tra le formazioni toscane più accreditate per un buon posto in griglia di play off, pronte a dar battaglia in un campionato notevolmente cresciuto nei valori tecnici di tutte le squadre.

Lucca forte del non scontato successo ottenuto a Siena, deve però fare i conti con l'infortunio di Francesca Evangelista, arrivata questa estate da Jolly Livorno di A2 insieme a Sara Ceccarini. Un'assenza pesante per un infortunio la cui entità è ancora in corso di valutazione, ma che non avrà sicuramente un epilogo a breve. Sono invece ripresi gli allenamenti questa settimana per Elisa Maffei, esterna titolare, fuori dalla gara contro Valdarno per un colpo fortuito al quadricipite sinistro e per la guardia Federica Papa, fuori per un risentimento al ginocchio destro in allenamento. Coach Pistolesi potrà quindi contare su almeno dieci ragazze per le rotazioni durante la gara.

Firenze vista in finale di Coppa è squadra completa, che abbina il gioco veloce tipico di una giovanile con le soluzioni di esperienza portate da Laura Reani e Marta Rossini, giocatrici di categoria superiore. La struttura della squadra è infatti impiantata sul gruppo delle 2009, avvezze da anni a giocare insieme già nelle categorie giovanili ed arrivato spesso a buoni piazzamenti nelle varie finali nazionali. Il successo di Lucca, che coach Pistolesi tenterà di replicare questo sabato al Palatagliate, è arrivato nel secondo tempo grazie ad una maggiore concentrazione in difesa e ad una profonda convinzione della forza del gruppo anche davanti alle difficoltà.



"In questa stagione il livello tecnico delle squadte è veramente salito - analizza coach Pistolesi - ci sono squadre scese dall'A2 come Civitanova o altre storicamente attrezzate come Petugia, Firenze e Livorno. Altre ancora si sono rinforzate molto come Siena e Terni. Ci aspetta un campionato lungo con tante competitor di alto livello e con nessuna partita scontata. La vittoria in Coppa Toscana ci fa iniziare con un'iniezione di autostima, fiducia e voglia di lavorare, ma sarà un campionato tutto da seguire in cui sarà difficile fare pronostici."



Per la prima volta, la società chiederà il contributo del pubblico anche con una bigliettazione di 5€ o l'abbonamento per tutta la regular season a 50€.



Arbitreranno la gara, con inizio alle 18,30 Marco Mattiello di Buggiano (PT) e Francesco Tabarin di Pistoia