Basket Le Mura



Le Mura Spring, vittoria a Piombino contro Basket Golfo

domenica, 26 ottobre 2025, 08:03

Basket Golfo Femminile- Greenlucca Le Mura Spring 46-59 (9-18; 20-31; 37-49)

Basket Golfo: Azzola* 13, Piangerelli*, De Kock* 6, Montella 6, Morganti, Tanganelli, Candelori 2, Patriarca, Mazzucco 3, Quaratesi* 7, Alfonsi 3, Bassini* 6. All. Biancani, ass.

Le Mura Spring: Capodagli* 8, Dianda 13, Ceccarini* 7, Morettini 2, Geremei, Giangrasso n.e., Chiti* 15, Maffei*, Michelotti* 11, Papa 3. All. Pistolesi, ass. Merola.

Arbitri: Matteo Barbanti di Livorno e Niccolò Borgioli di Massa



Tornano con una bella vittoria le Spring dal difficile campo di Piombino, con una gara condotta con autorevolezza già dalla fine del primo quarto dopo un avvio molto equilibrato, con 6 cambi di vantaggio nei primi 6 minuti.

Palla a due per Piombino, ma sul primo capovolgimento di fronte Ceccarini trova Capodagli sola nel pitturato per il 2-0. Quaratesi subisce fallo su tiro e segna anche il supplementare (3-2), poi tocca a Ceccarini fare il giro pieno in lunetta (3-4). Ancora Quaratesi, anche lei dai liberi per riportare avanti Golfo (5-4). Stavolta tocca a Chiti fare bottino pieno dalla linea della carità ed effettuare un altro sorpasso (5-6). Fase di gioco in cui le difese hanno il sopravvento, si segna solo dalla lunetta, ora è il turno di Candelori (7-6). Al sesto Chiti ruba palla e lancia Dianda che segna, con tiro supplementare (7-9). Poi tocca direttamente a Chiti dalla lunetta per il 7-11, prova a ricucire Azzola dalla media (9-11), ma Dianda lancia la fuga di Lucca, prima realizzando un assist lungo di Ceccarini, poi da oltre l'arco liberata da Morettini (9-16). Chiude Michelotti da sotto assistita da Papa in back door (9-18).Il secondo quarto è aperto dai liberi di De Kock (11-18), ma subito Chiti ristabilisce le distanze nel traffico (11-20).

Ancora Chiti dopo azione prolungata con due rimbalzi offensivi porta Lucca in doppia cifra di vantaggio (11-22). Alfonsi dalla lunga e Quaratesi dalla media ricuciono al -6 (16-22), ma Michelotti che la mette da tre fuori ritmo su una palla che sembrava persa e Dianda con una veronica da sotto dopo transizione ripristinano il vantaggio (16-27). Michelotti arrotonda in contropiede lanciata da Maffei e poi ancora con un gancio da sinistra (16-31), Azzola ricuce con due canestri dalla media (20-31) con i quali si chiude il primo tempo.Il terzo quarto si apre con una serie di botta e risposta, a Chiti in transizione risponde Azzola (22-33), a Chiti da sotto risponde De Kock (24-35). Bassini tenta di avvicinare Golfo, ma Chiti ancora una volta impeccabile dalla lunetta per il 26-37. Ci prova Bassini ad avvicinare Piombino, non è d'accordo Capodagli (28-39). Ancora Azzola che non chiude il gioca da tre, subito a seguire Ceccarini mette due liberi poi trova Dianda libera nell'angolo per il 30-44. Montella dalla distanza, ma anche Ceccarini al secondo tentativo dopo il rimbalzo offensivo di Capodagli (33-47). In rapida successione Bassini, Capodagli e Azzola per un vantaggio Lucca sostanzialmente invariato (37-49) alla penultima sirena. L'ultimo quarto si apre nel segno di Papa con tre punti da destra, trovata ancora da Ceccarini (37-52). Dopo un libero di Azzola, la tripla di Montella di tabellone e il sottomano di Morettini (41-54). Altra tripla di tabella per Mazzucco, che entra, esce poi rientra (44-54). Dopo due liberi di De Kock, Michelotti ruba palla, scambia con Ceccarini e va a segnare in terzo tempo 46-56. Il libero di Chiti per fallo tecnico avversario, poi Lucca tende a far scorrere i secondi, ma c'è tempo per altri due liberi di Chiti che fissano il risultato sul 46-59.

"Le ragazze hanno dimostrato ancora un volta la grande serietà con la quale affrontano ogni tipo di partita - commenta coach Pistolesi - oggi non era per niente facile, questa è una squadra forte e molto giovane. Non tanti vinceranno su questo campo, quindi faccio i complimenti alle mie ragazze per una gara di grande impegno difensivo". Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca, sabato 1 novembre ore 21,15 ancora in trasferta, alla Palestra Toscanini contro PF Prato.