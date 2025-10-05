Basket Le Mura



Le Mura Spring, vittoria di carattere contro Civitanova

lunedì, 20 ottobre 2025, 08:17

Greenlucca Le Mura Spring - Bagalier Fe.Ba. Civitanova 73-69 (22-21; 35-36; 53-55)

Le Mura Spring: Capodagli* 16, Dianda 8, Ceccarini* 11, Morettini 2, Geremei 2, Chiti 4, Maffei * 15, Michelotti* 4, Papa n.e., Marinuzzi n.e., Tanasa n.e., Bona* 11. All.: Pistolesi, ass. Merola.

ASD FEBA Civitanova: Iannello* 7, Perini* 19, Ortolani* 15, Mandolesi 3, Gelsomini, Binci n.e., Romanelli, Smajic* 10, Bocola n.e., Pelliccetti* 10, Pepe 5. All: Dragonetto, ass. Buoni.

Arbitri: Giovanni Barone di Ponsacco e Enrico Liverani di Livorno.

Altra gara vietata ai deboli di cuore quella tra Le Mura Spring e Civitanova giocata sul parquet di Ponte Buggianese per l'indisponibilità del Palatagliate. Vince Lucca dopo 14 cambi di vantaggio con un finale tutto carattere dove recupera otto punti di svantaggio negli ultimi tre minuti.

Si iscrive per prima a referto Maffei in arresto e tiro dal centro del pitturato, subito dopo Capodagli subisce fallo su tiro e aggiorna dalla lunetta sul 4-0. Smajic e Ortolani fanno muovere il tabellone per le ospiti impattando sul 4-4. Capodagli in torsione da sotto, Michelotti dall'angolo su assist di Maffei e ancora Capodagli liberata da Maffei and one tentano il primo allungo (11-4). Ma Civitanova colpisce in contropiede con Smajic, poi dopo i due punti di Ceccarini coast to coast, ancora con Ortolani e Smajic (13-10), facendo chiamare il minuto a coach Pistolesi. Dopo il canestro di Perini che riporta le marchigiane in scia (13-12) è Chiti appena entrata che segna su assist di Capodagli. La bomba di Ortolani impatta sul 15 pari, un libero a testa per Capodagli e Perini (16-16), poi è Pepe che porta svanti le ospiti, subito raggiunte dal giro pieno in lunetta di Ceccarini, più un libero per fallo tecnico (19-18). Nei secondi finali Dianda la piazza dall'angolo su assist di Ceccarini, ma va a bersaglio anche il tiro da casa sua di Perini sulla sirena (22-21).Apre subito Dianda su lancio lungo di Ceccarini, ma Iannello da oltre l'arco impatta nuovamente sul 24 pari. Un libero di Capodagli, ma Perini porta avanti le marchigiane (25-26). Morettini va in lunetta su fallo antisportivo e riporta avanti Lucca (27-26) al secondo minuto. Altro controsorpasso di Pelliccetti da tre, poi Perini arrotonda dalla lunetta e dal campo sul 27-32. Dopo il time out Spring, Bona sulla sirena dei 24 secondi e Geremei su assist no look di Bona, riportano Lucca in scia al settimo (31-32). Lucca è in bonus, ma non ne approfitta Civitanova mettendone 2 su 6 (31-34). Bona su assist di Chiti da una parte e Pelliccetti dall'altra per lasciare inalterato il distacco (33-36), poi i due liberi di Ceccarini chiudono la prima parte sul 35-36.Apre il terzo quarto Maffei da tre liberata al tiro da Ceccarini per l'ennesimo sorpasso (38-36), ma Smajic impatta. Bona con un piazzato da sinistra e poi a risolvere un'azione confusa, e Capodagli da sotto portano le Spring sul 44-38. Dopo il tentativo di ricucire di Perini, altra tripla di Maffei questa volta con assist di Michelotti ( 47-40) a metà quarto. Ma l'inerzia passa dalla parte delle ospiti, che con i liberi di Pelliccetti, i due punti di Iannello, e la tripla and one di Pelliccetti passano in vantaggio al sesto (47-48). Interrompe il digiuno Chiti che perfora la zona ospite con un assist a seguire di Michelotti (49-48). Proseguono i controsorpassi con Ortolano (49-50), Ceccarini in penetrazione (51-50), Iannello (51-52) e ancora Ceccarini in arresto e tiro (53-52). Chiude però la tripla di Ortolani sul 53-55.Come aveva chiuso, Otolani riapre con una tripla (53-58), poi Perini aggiorna dai liberi sul 53-60 al secondo minuto. Il quinto fallo manda in panca Pepe, ne approfittano Dianda su assist di Bona e Bona su assist di Ceccarini per riportare le lucchesi ad un possesso di distanza (57-60). Dopo il timeout ospite Smajic mette da due, poi dopo un libero di Dianda, è ancora Perini che tenta di allungare (58-64).

Bona mette un libero, ma è ancora Perini che tiene a distanza le lucchesi (59-66). Maffei al settimo fa giro pieno in lunetta (61-66), ma la tripla sulla sirena dei 24 di Mandolesi (61-69) sembra chiudere la contesa. E invece viene fuori il carattere delle Spring, che riesce a penetrare la zona difensiva con Capodagli (due su due ai liberi) per il 63-69 e ancora Capodagli in transizione e libero supplementare (66-69). Maffei su palla rubata in pressione a centrocampo e altro supplementare arriva ad impattare al nono (69-69). Michelotti batte ancora la zona in penetrazione per il +2 a 56 secondi, poi va ancora in lunetta per un fallo tattico su palla recuperata da Lucca ad una manciata di secondi. Un glaciale due su due mette le avversarie a due possessi di distanza, il time out ospite con rimessa in attacco non sorte effetto, si chiude sul 73-69."Questo è un gruppo che nelle difficoltà non si disperde ma si aiuta - commenta coach Pistolesi - oggi la partita è stata veramente complicata, ci hanno messo in difficoltà con la zona, però siamo state brave nei momenti in cui la partita si decideva a combattere su possessi determinanti. Tra tutte vorrei citare Serena Bona che è una professionista come poche, in questo momento sta dimostrando un attaccamento e una disponibllità importanti. Sono comunque un bel gruppo, è un piacere stare in palestra con loro."

Prossimo impegno per le Spring sabato 25 ore 20,00 al palatenda di Piombino contro Basket Golfo.