Basket Le Mura



Le Mura Spring trasloca a Ponte Buggianese

domenica, 19 ottobre 2025, 12:17

L'indisponibilità del Palatagliate anche la domenica prima della lunga maratona dei Comics costringe le ragazze del Greenlucca ad affrontare una delle squadre più temibili del campionato lontano dalle mura amiche.Si gioca infatti al Palazzetto di Ponte Buggianese la terza di campionato contro Feba Civitanova, squadra retrocessa dalla A2, ma che ha mantenuto una struttura di ottimo livello. La società marchigiana ha infatti confermato tra le altre la guardia Veronica Perini, attualmente top scorer di squadra con 24 punti, ma ha anche inserito il centro Amila Smajic ottima realizzatrice sottocanestro, la play Anna Iannello e la guardia Lucia Mandolesi entrambe buone tiratrici dalla distanza.

Entrambe le squadre in questo primo scorcio di campionato hanno superato la matricola Landini Lerici con buono scarto, ma tutte e due sono state battute dalle due franchigie emergenti, Firenze Academy per Lucca e Golfo Piombino per le marchigiane.Lucca si affida alla solidità in difesa e alla continuità in attacco di Serena Bona, ma anche sul supporto di tutto il gruppo squadra, che sta lentamente assorbendo una serie di piccoli infortuni.



"Civitanova è un avversaria di grande spessore - analizza coach Pistolesi - con un'ossatura di primissima fascia sulla quale hanno inserito giocatrici di livello. Vengono da una sconfitta inaspettata a Piombino e quindi avranno voglia di rifarsi. Per noi sarà come giocare in campo neutro, ma dobbiamo fare la nostra partita e riuscire a metterle in difficoltà". Arbitri della gara con inizio alle ore 18 saranno Giovanni Barone di Ponsacco e Enrico Liverani di Livorno.