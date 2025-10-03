Banca di Pescia

Le Mura Spring trasloca a Ponte Buggianese

domenica, 19 ottobre 2025, 12:17

L'indisponibilità del Palatagliate anche la domenica prima della lunga maratona dei Comics costringe le ragazze del Greenlucca ad affrontare una delle squadre più temibili del campionato lontano dalle mura amiche.Si gioca infatti al Palazzetto di Ponte Buggianese la terza di campionato contro Feba Civitanova, squadra retrocessa dalla A2, ma che ha mantenuto una struttura di ottimo livello. La società marchigiana ha infatti confermato tra le altre la guardia Veronica Perini, attualmente top scorer di squadra con 24 punti, ma ha anche inserito il centro Amila Smajic ottima realizzatrice sottocanestro, la play Anna Iannello e la guardia Lucia Mandolesi entrambe buone tiratrici dalla distanza. 

Entrambe le squadre in questo primo scorcio di campionato hanno superato la matricola Landini Lerici con buono scarto, ma tutte e due sono state battute dalle due franchigie emergenti, Firenze Academy per Lucca e Golfo Piombino per le marchigiane.Lucca si affida alla solidità in difesa e alla continuità in attacco di Serena Bona, ma anche sul supporto di tutto il gruppo squadra, che sta lentamente assorbendo una serie di piccoli infortuni.


"Civitanova è un avversaria di grande spessore - analizza coach Pistolesi - con un'ossatura di primissima fascia sulla quale hanno inserito giocatrici di livello. Vengono da una sconfitta inaspettata a Piombino e quindi avranno voglia di rifarsi. Per noi sarà come giocare in campo neutro, ma dobbiamo fare la nostra partita e riuscire a metterle in difficoltà". Arbitri della gara con inizio alle ore 18 saranno Giovanni Barone di Ponsacco e Enrico Liverani di Livorno.

 

Altri articoli in Basket Le Mura

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:22

Trasferta vincente a Lerici per Le Mura Spring

Tornano alla vittoria le ragazze del Greenlucca in una partita dalle mille insidie, che riescono però da subito ad indirizzare nel verso giusto, senza far mai rientrare in partita le avversarie: alla fine il punteggio sorride alle biancorosse: 62 a 38

sabato, 11 ottobre 2025, 17:39

Trasferta in terra ligure per Le Mura Spring

Si allarga ad un'altra regione il campionato toscano di serie B, dopo Umbria e Marche quest'anno si torna a giocare in Liguria. Dopo le sfide al palasport Mariotti di Spezia delle stagioni passate, le Spring salgono quest'anno a Lerici per incontrare la US Gino Landini, società neopromossa in serie B

domenica, 5 ottobre 2025, 08:21

Serata storta per Le Mura Spring sconfitte a domicilio da Firenze

Sconfitta netta per le Spring, meno concentrate delle stesse avversarie che avevano battuto domenica scorsa in finale di Coppa Toscana. Le lucchesi tengono mentalmente fino alla fine del secondo quarto, poi mollano anche per la serata strepitosa delle cecchine avversarie

venerdì, 3 ottobre 2025, 21:12

Le Mura Spring, un'altra sfida con Firenze al Palatagliate

Dopo l'incontro al Trofeo "Settembre Lucchese" vinto da Firenze negli ultimi quattro secondi di gara e dopo la finale di Coppa Toscana vinta domenica scorsa da Lucca a tre secondi dalla fine, si replica questo sabato, per un accanimento del destino, proprio in prima di campionato tra le mura amiche...

