Basket Le Mura



Trasferta in terra ligure per Le Mura Spring

sabato, 11 ottobre 2025, 17:39

Si allarga ad un'altra regione il campionato toscano di serie B, dopo Umbria e Marche quest'anno si torna a giocare in Liguria. Dopo le sfide al palasport Mariotti di Spezia delle stagioni passate, le Spring salgono quest'anno a Lerici per incontrare la US Gino Landini, società neopromossa in serie B. La squadra ligure che ha affiancato al confermato coach Andrea Cabani l'ex Lucca Emiliano Ferretti, si è rinforzata nel mercato estivo con l'innesto di Nina Candelori ex Number8 Versilia e di Eva Leovino formatasi a Lucca.

La prima di campionato ha visto le liguri impegnate nella lunga trasferta a Civitanova Marche, dove sono state sconfitte per 73-47. Ancora presto per valutare le statistiche individuali, ma risaltano tra le lericine le prestazioni della play Rossella Gioan, già vista a Spezia, autrice di 10 punti in oltre 35 minuti di utilizzo e della già ricordata guardia Nina Candelori con 14 punti in 33 minuti.

Lucca dopo l'entusiasmo della vittoria della Coppa Toscana, deve smaltire le scorie della sconfitta in prima di campionato, nonchè i postumi degli infortuni raccolti già in questi primi incontri.

A parte quello di Francesca Evangelista, che si sta allenando a parte per migliorare il tono muscolare pre-intervento al crociato, gli altri sono in fase di recupero. Titta Maffei ha ripreso ad allenarsi con regolarità, così pure Elena Capodagli e Francesca Chiti. Serena Bona infine sarà regolarmente in campo dopo una rapida forma febbrile.

Il quintetto iniziale dovrebbe essere quindi formato da Capodagli, Ceccarini, Maffei, Michelotti e Bona, salvo diverse interpretazioni tattiche di coach Pistolesi.



"Domenica andiamo a Lerici - analizza coach Pistolesi - contro una neopromossa, che gioca per la prima volta in casa quindi avranno grande entusiamo. La loro partita di sabato scorso fa poco testo perchè Civitanova è una delle squadre più attrezzate della categoria. Dovremo proporci con grande rispetto, ma anche con attenzione ai dettagli e grande intensità, perchè questa volta non sono concessi errori."