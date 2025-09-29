Basket Le Mura



Trasferta vincente a Lerici per Le Mura Spring

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:22

Gino Landini Lerici - Greenlucca Le Mura Spring 38-62 (10-23; 19-36; 33-49)

Lerici: Demi R., Tronfi* 5, Demi G. n.e., Leovino, Cacopardo 6, Oueslati* 2, Saloni 2, Candelori* 8, De Sanctis* 2, Gioan* 13, Castorina n.e. All. Cabani, ass. Ferretti

Le Mura Spring: Capodagli* 5, Dianda 7, Ceccarini* 5, Morettini 2, Geremei 4, Chiti 5, Maffei* 7, Papa 2, Michelotti* 7, Bona* 18. All.: Pistolesi, ass. Merola.

Arbitri: Federico Martino di Boissano (SV) e Luca Ciccangeli di Genova.

Tornano alla vittoria le ragazze del Greenlucca in una partita dalle mille insidie, che riescono però da subito ad indirizzare nel verso giusto, senza far mai rientrare in partita le avversarie.

Primi punti per le padrone di casa, con Gioan che non realizza il tiro supplementare. Allora Ceccarini porta avanti le ospiti dall'angolo liberata da Capodagli (2-3). Ma è Maffei che prova il primo allungo con due giri in lunetta ed un arresto e tiro da destra che valgono il 2-8. Ai due punti di Candelori replica subito Bona su palla consegnata da Maffei (4-10). Seguono due punti dalla lunetta di Cacopardo, ma è ancora Bona, prima di forza da sotto e poi su assist di Michelotti a far girare il tabellone lucchese (6-14). Al settimo minuto Ceccarini arresto e tiro porta le ospiti in doppia cifra per la prima volta (6-16). Al canestro di Gioan coach Pistolesi chiama il minuto, subito giro pieno di Papa dalla lunetta, poi la tripla di Dianda che, assistita da Bona in contropiede, rinuncia ad entrare in terzo tempo e segna dai 6,75 (8-21). Si va in chiusura di quarto con Geremei che non chiude un gioco da tre e Oueslati da sotto (10-23).Apre il secondo quarto Bona su assist di Papa (10-25), ma la partita si fa spigolosa, riescono a segnare Cacopardo e Candelori dalla lunetta (14-25), coach Pistolesi chiama il time out per rimettere ordine. Segue la tripla di Gioan, poi Geremei con un gancio da sotto (17-27).

Al quinto minuto Michelotti subisce fallo su tiro da tre e realizza tutti i liberi (17-30). Seguono il canestro da sotto di Saloni e di Maffei in penetrazione, poi i due punti di Michelotti che ruba palla a centrocampo e va a segnare in solitaria (19-34). Nei secondi finali Bona subisce fallo su tiro e realizza due punti (19-36).Al rientro in campo le lericine piazzano due triple in 20 secondi con Gioan, ma Bona su rimbalzo offensivo e Chiti con un gioco da tre limitano i danni (25-41). Ancora Bona su assist di Maffei and one (25-44), poi tocca a Candelori a muovere il tabellone di casa dalla lunetta (27-44). Un libero su due per Bona e per Tronfi, poi ancora Candelori per il 30-45. Dianda con un piazzato da destra, poi, dopo un libero di Tronfi, altri due punti in penetrazione (31-49). Chiudono i liberi di Cacopardo per il 33-49.Ultimo quarto, al terzo minuto botta e risposta Chiti e De Sanctis (33-51), poi si arriva al sesto per la tripla di Capodagli assistita da Papa in transizione (33-54).

Le maglie difensive di casa si sono allargate, ne approfittano Bona in contropiede su palla rubata in difesa, Michelotti su lancio di Capodagli e Capodagli su assist di Michelotti (60-35). Bona ruba palla e lancia Morettini per il 62-35, chiude una tripla di Tronfi mentre scorrono i titoli di coda (62-38). "Quest'anno non ci saranno partite semplici - commenta coach Pistolesi - perchè il livello delle squadre è aumentato. Lerici sul proprio terreno è squadra temibile, noi non abbiamo fatto la migliore partita, ma al di la di qualche errore in difesa, le abbiamo tenute a 38 punti e questo è un risultato che non riuscirà a molte squadre."