Sfida di alta classifica, al Palatagliate arriva Pink Basket Terni

venerdì, 21 novembre 2025, 16:59

Non è lo stesso Pink Terni della scorsa stagione quello atteso sabato 22 al Palatagliate dalle ragazze del Greenlucca. La gara contro Terni al Palatagliate del febbraio scorso si risolse nella prima frazione (19-3) per poi chiudersi sul 55-42. Le Umbre poi conclusero il campionato al settimo posto, rimontate all'ultima gara da Golfo Piombino per l'accesso ai play-in. Durante l'estate scorsa la società umbra si è rinforzata confermando molte delle migliori, tra le quali Alessia Margaritelli, Maria Teresa Paluello e Sofia Ugiagbe, ed ha fatto qualche innesto rivelatosi strategico come le play Rachele Porcu che lo scorso anno era a Faenza in A2 e Anna Zucchini che non ha trovato minutaggio a Brixia in A1, ma in particolare l'ala Giorgia Mini, in uscita da Feba Civitanova.

La 2004, a dispetto del nome, è un'esterna di 185 cm e, ad oggi, la miglior realizzatrice del campionato con 154 punti in sette gare, prevalentemente trovati sottocanestro, con un high di 40 punti a Lerici. Insieme alla play Paluello fatturano mediamente 32,8 punti ad ogni allacciata di scarpa, circa la metà di tutta la squadra. Verosimilmente su di loro dovrà concentrarsi l'attenzione della difesa lucchese, che è comunque tra le migliori del campionato, con solo 52,9 punti/gara subiti. In attacco la squadra di coach Pistolesi già dimostra caratteristiche diverse da molte delle altre concorrenti, non avendo una particolare top scorer (la prima è Serena Bona al 26° posto con 71 punti), ma con capacità realizzative distribuite sul roster, con il risultato di non offrire punti di riferimento univoci alle difese avversarie e di poter effettuare rotazioni in ogni momento della gara.

"Contro Terni dobbiamo fare una partita importante - analizza coach Pistolesi - perché si alza il livello tecnico, bisogna scendere in campo con le nostre caratteristiche fondamentali che sono l'energia, l'identità difensiva e di squadra, ma dobbiamo anche migliorare la prestazione a livello tecnico in fase offensiva rispetto alle ultime due gare, alzando la qualità delle giocate e abbassando il numero degli errori".

La palla a due alle ore 18,30 è affidata a Lorenzo Cammilli di Empoli e Bedilu Pucciarelli di Cascina.