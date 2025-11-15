Basket Le Mura



Le Mura Spring in trasferta a Pontedera

sabato, 29 novembre 2025, 08:35

Dopo un weekend di massima tensione, dove le prime quattro si sono affrontate tra loro, con Firenze e Lucca uscite vincitrici, si prospettano incontri più abbordabili, ma solo sulla carta, per le capolista del campionato. Le ragazze del Green Lucca in particolare sono di scena al Palamatteoli, attese dal BF Pontedera che attualmente occupa l'ultimo posto in classifica con due punti, frutto dell'unica vittoria ottenuta a spese di CMB Valdarno ad inizio mese. Ad oggi Pontedera realizza in media 54,9 punti ogni gara subendone 70; il tabellino di Lucca è circa il contrario con 62,8 fatti e 53,3 subiti.

Rispetto allo scorso anno, quando guadagnarono la permanenza in serie B ai playout a spese di Orvieto, le ragazze della città della Piaggio si sono rinforzate con Martyna Cieminska ala forte del 2003 proveniente dalla Lega Polacca e accreditata finora di 6,8 punti di media. L'altro innesto estivo è Aurora Marassi guardia 2006 proveniente da Basket Girls Ancona 12,8 punti/gara che però domenica scorsa a Civitanova ne ha fatturati 22.Lucca è in serie aperta di sette vittorie consecutive e coach Pistolesi cercherà di tenere alta la tensione per affrontare anche questa partita con la giusta determinazione.

"Arriviamo a Pontedera con rotazioni un po' accorciate - commenta coach Pistolesi - però la squadra è in fiducia, venendo da un filotto di vittorie. L'obiettivo di questa gara, ma anche delle prossime è di continuare a vincere per non perdere la scia di Firenze, la squadra lavora con questa mentalità, non sottovalutiamo nessuno ma abbiamo l'intenzione di portare a casa i risultati."

Sono stati designati alla conduzione della gara Matteo Barbanti di Livorno e Andrea Dori di Pergine Valdarno (AR).