Basket Le Mura



Le Mura Spring in trasferta ad Umbertide

sabato, 15 novembre 2025, 19:13

Seconda trasferta fuori regione per le ragazze del Greenlucca, attese in terra umbra domenica 16 al Palastaccini di Umbertide. La scorsa stagione, anche in quel caso una delle prime trasferte lunghe, le lucchesi si imposero per 52-64, con le umbre che rimasero in scia solo nel primo quarto (15-18) muovendo il tabellone a multipli di tre, poi le ospiti riuscirono ad imporre i propri schemi di gioco. Al ritorno al Palatagliate (73-41) la gara si mise subito in discesa con le lucchesi che sostanzialmente la chiusero al primo quarto (26-4).

Rispetto alla scorsa annata Umbertide ha visto la partenza della play Giulia Braccagni e dell'ala Gloria Offor, salite in A2 rispettivamente a Livorno e Matelica, ma si è rinforzata in particolare con la guardia Giorgia Cattabiani accreditata di 12,2 punti/gara in 32' 45" di utilizzo medio. Top scorer da oltre l'arco con 8 realizzazioni è invece Benedetta Giuliobello, spesso in roster anche con la prima squadra di A2. In questo scorcio di campionato le umbre hanno finora collezionato cinque sconfitte ed una sola vittoria casalinga contro Lerici, con una media di 56,5 punti/gara fatti e 65,3 subiti.

Lucca dopo la sconfitta casalinga iniziale contro Firenze Academy cerca la sesta vittoria consecutiva, forte dei 63 punti/gara realizzati (dei quali ben 19,3 dalla panchina) contro i 53,8 subiti. Ad Umbertide coach Pistolesi potrà schierare tutto il roster, in dubbio solo Sofia Dianda, impegnata fino alla mattina di domenica a Chiusi Scalo con la Nazionale Next Gen Under19, ma sicuramente presente nel pomeriggio al Palastaccini. Buone notizie infine da Reggio Emilia, dove giovedì l'equipe del Prof. Rodolfo Rocchi ha sottoposto Francesca Evangelista all'intervento di ricostruzione del crociato anteriore destro. L'intervento è perfettamente riuscito e presto inizierà il programma di riabilitazione, con l'augurio di rivederla presto in campo.

"Quella ad Umbertide è una trasferta insidiosa - analizza coach Pistolesi - un gruppo molto giovane, seconda squadra di una società che naviga da tanti anni in serie A con un settore giovanile importante. Incontreremo una squadra che gioca un buon basket, fatto di qualità, gioco frizzante e difese aggressive. Trasferta quindi da prendere con la giusta attenzione, abbiamo bisogno di alzare il livello tecnico e la qualità delle nostre giocate, ma abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti e sono sicuro