Basket Le Mura



Le Mura Spring resta in scia alla capolista

domenica, 30 novembre 2025, 08:49

BF Pontedera - Green Lucca Le Mura Spring 38-61 (13-15; 19-27; 31-48)



BF Pontedera: Cieminska* 5, Marassi* 4, Garbini n.e., Marsili 2, Picchi n.e., Puccini* 10, Cerbioni n.e., Daddi* 4, Preziuso 5, Capozio, Santini 4, Salvadori* 4. All. Biagi, ass. Puccini.



Le Mura Spring: Giangrasso 10, Ceccarini* 7, Capodagli* 10, Bona* 13, Papa, Morettini 4, Veremei 9, Marinuzzi, Maffei* 6, Michelotti* 2. All. Pistolesi, ass. Merola.



Arbitri: Matteo Barbanti di Livorno e Andrea Dori di Pergine Valdarno (AR).



Ottavo successo consecutivo per le Spring, stavolta a spese di un Pontedera che comunque riesce a rimanere in partita per oltre metà gara. Poi l'allungo delle ospiti che in cinque minuti blindano il risultato, serrando la difesa e sbloccandosi in attacco.



Muove per prima il tabellone Capodagli da sottoplancia (0-2), ma dall'altra parte lo fanno muovere anche Daddi dalla media e Cieminska dalla lunga (5-2). Ceccarini trasforma dalla lunetta un tecnico fischiato a coach Biagi (5-3). Pontedera molto aggressivo in difesa, Lucca trova difficoltà a far girare palla, intanto Cieminska allunga sul 7-3, ma Maffei, prima in arresto e tiro da sinistra, poi in contropiede assistita da Capodagli impatta sul 7 pari. Ancora Daddi fa mettere il naso avanti alle padrone di casa (9-7), ma stavolta Capodagli ribalta in jump e poi da sotto liberata da Bona (9-11). Puccini impatta nuovamente, ma Bona riporta avanti Lucca all'ottavo minuto (11-13). Capodagli su rimessa dal fondo di Ceccarini, nei secondi finali Preziuso chiude sul 13-15.

Secondo quarto, apre Geremei su assist cieco di Capodagli, poi Ceccarini fa giro pieno in lunetta per fallo subìto in fase di tiro (13-19). Marassi prova a ricucire per Pontedera, Giangrasso dalla media su rimessa dal fondo di Ceccarini ristabilisce il +6 (15-21). Uno su due di Preziuso dalla lunetta (16-21) poi Bona su assist di Giangrasso e di gancio sinistro e Capodagli di forza da sotto provano un miniallungo (16-27). Nel finale Lucca può andare fino in fondo palla in mano, un errore permette la tripla sulla sirena alle avversarie (19-27) facendo irritare non poco coach Pistolesi.

Inizio terzo quarto da incubo per Lucca con Puccini che piazza due triple in 50 secondi, seguita subito dopo dal canestro di Marassi che impatta sul 27 pari. Le ospiti si scuotono e partono alla carica, Bona su rimbalzo e girandosi in area (27-31), Giangrasso si sblocca da tre dalla destra (27-34), Morettini si sblocca da tre dal centro dell'arco (27-38), ancora Giangrasso da oltre l'arco su scarico di Michelotti (27-40), la stessa Michelotti in penetrazione e missmatch (27-42). Un libero a testa di Bona e Morettini completano il break di 0-17 che indirizza la gara all'ottavo minuto (27-44). Pontedera aggiorna il tabellone solo dai liberi con Salvadori e Preziuso, ci pensa Ceccarini due volte in arresto e tiro a tenere a distanza le avversarie per chiudere sul 31-48.

Apre l'ultimo quarto Maffei dalla destra (31-50), poi un libero di Geremei aggiorna il vantaggio sul +20 (31-51). Pontedera tenta una reazione con Salvadori, Puccini e Marsili (37-51), ma due penetrazioni di Geremei e due suoi liberi ripristinano il vantaggio ospite (37-57). Bona da sotto su assist di Michelotti, il libero di Puccini e Giangrasso lanciata in contropiede da Michelotti chiudono sul 38-61.



"Questa era una di quelle partite che io temo di più - commenta coach Pistolesi - perchè talvolta l'approccio non è quello che deve essere e si fanno errori che una squadra che ha ambizioni non deve fare. Poi la squadra ha sicuramente dei valori, è riuscita ad avere una reazione d'orgoglio e di buon gioco e a scavare un solco decisivo per la vittoria. Ma la vittoria non va mai considerata scontata in partenza, bensì guadagnata a fine partita."



Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca sabato 6 dicembre ore 18,30 quando al Palatagliate scenderà il Costone Siena.