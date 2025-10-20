Le Mura Spring, si torna al Palatagliate per il derby con Pilelle Livorno

Basket Le Mura
sabato, 8 novembre 2025, 08:47
Dopo oltre un mese tornano di scena al Palatagliate le ragazze del Greenlucca, avversaria di turno la Pielle Livorno. Per quello che valgono i raffronti storici, la passata stagione vide il successo delle lucchesi nei due scontri diretti, 63-58 in casa e un ben più tranquillo 39-60 al Palacecioni. Livorno quest'anno ha inserito in roster le lunghe Giulia Selmi da P.F. Pisa e Martina Bullentini da B.F. Pontedera da affiancare alla esperta Diletta Donadio, questa stagione già accreditata di 13,4 punti/gara. La squadra di coach Luca Castiglione proviene dalla sconfitta interna perentoria con Firenze Academy per 38-62, da quella meno prevedibile con Lerici per 50-40 e dalla vittoria di sabato scorso contro Civitanova, pur priva della leader Veronica Perini, per 72-60. Coach Pistolesi, dopo la bella vittoria a Prato, ha dato lunedì libero a tutte le ragazze, anche per riprendersi dagli ultimi piccoli infortuni. La preparazione fisica è iniziata quindi martedì agli ordini di Nadia Centoni, fino all'allenamento di rifinitura del venerdì sera al Palatagliate, tradizionalmente seguito anche dai tifosi più appassionati. I tifosi sono stati protagonisti, rumorosi ma sempre corretti, anche della vittoria di Prato e la società si augura di vederli numerosi sulla tribuna sud del Palatagliate a sostenere le ragazze anche per la importante gara di sabato, durante la quale sono previste iniziative e sorprese per il pubblico.Le ragazze inoltre utilizzeranno i nuovi completini da gara, che oltre agli sponsor principali presentano, come elemento identitario, lo skyline con le torri della città.
"Pielle è un avversario che deve essere fortemente rispettato - analizza coach Pistolesi - hanno due doti che reputo fondamentali in un gruppo squadra, una forte identità e una grande compattezza difensiva. Poi hanno fisicità e talento individuale. Si tratta di un vero e proprio derby perchè ci sono tantissimi incroci dal punto di vista umano, lucchesi che giocano a Livorno e livornesi che giocano o allenano a Lucca. Insomma una partita che gioco veramente molto volentieri. Noi arriviamo a questa partita in buona condizione psico-fisica, ritroviamo dopo tanto tempo il Palatagliate e vogliamo fare una partita importante davanti al nostro pubblico che va veramente elogiato perché ci segue ovunque".
Arbitreranno la gara con inizio alle ore 18,30 Tommaso Giachi di Firenze e Diego Carboni di Scandicci.
domenica, 2 novembre 2025, 09:08
Importante vittoria per le ragazze del Greenlucca che, di fronte ad un coriaceo Prato, espugnano la Palestra Toscanini con una gara di sostanza, dimostrandosi squadra matura e completa. Dopo un primo tempo più contratto, le lucchesi trovano concretezza e fluidità di gioco nella ripresa, allungando fino al +20 finale
domenica, 26 ottobre 2025, 08:03
Tornano con una bella vittoria le Spring dal difficile campo di Piombino, con una gara condotta con autorevolezza già dalla fine del primo quarto dopo un avvio molto equilibrato, con 6 cambi di vantaggio nei primi 6 minuti: il finale è 59 a 46 per le biancorosse
mercoledì, 22 ottobre 2025, 08:48
Classe 2000, nativa di Tortona, Giangrasso è un'esterna in possesso di ottime doti atletiche e offensive che andranno a combinarsi perfettamente con le qualità delle altre giocatrici attualmente già in organico: un'arma in più per coach Pistolesi
lunedì, 20 ottobre 2025, 08:17
Altra gara vietata ai deboli di cuore quella tra Le Mura Spring e Civitanova giocata sul parquet di Ponte Buggianese per l'indisponibilità del Palatagliate. Vince Lucca dopo 14 cambi di vantaggio con un finale tutto carattere dove recupera otto punti di svantaggio negli ultimi tre minuti