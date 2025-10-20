Basket Le Mura



Le Mura Spring, si torna al Palatagliate per il derby con Pilelle Livorno

sabato, 8 novembre 2025, 08:47

Dopo oltre un mese tornano di scena al Palatagliate le ragazze del Greenlucca, avversaria di turno la Pielle Livorno. Per quello che valgono i raffronti storici, la passata stagione vide il successo delle lucchesi nei due scontri diretti, 63-58 in casa e un ben più tranquillo 39-60 al Palacecioni. Livorno quest'anno ha inserito in roster le lunghe Giulia Selmi da P.F. Pisa e Martina Bullentini da B.F. Pontedera da affiancare alla esperta Diletta Donadio, questa stagione già accreditata di 13,4 punti/gara. La squadra di coach Luca Castiglione proviene dalla sconfitta interna perentoria con Firenze Academy per 38-62, da quella meno prevedibile con Lerici per 50-40 e dalla vittoria di sabato scorso contro Civitanova, pur priva della leader Veronica Perini, per 72-60. Coach Pistolesi, dopo la bella vittoria a Prato, ha dato lunedì libero a tutte le ragazze, anche per riprendersi dagli ultimi piccoli infortuni. La preparazione fisica è iniziata quindi martedì agli ordini di Nadia Centoni, fino all'allenamento di rifinitura del venerdì sera al Palatagliate, tradizionalmente seguito anche dai tifosi più appassionati. I tifosi sono stati protagonisti, rumorosi ma sempre corretti, anche della vittoria di Prato e la società si augura di vederli numerosi sulla tribuna sud del Palatagliate a sostenere le ragazze anche per la importante gara di sabato, durante la quale sono previste iniziative e sorprese per il pubblico.Le ragazze inoltre utilizzeranno i nuovi completini da gara, che oltre agli sponsor principali presentano, come elemento identitario, lo skyline con le torri della città.

"Pielle è un avversario che deve essere fortemente rispettato - analizza coach Pistolesi - hanno due doti che reputo fondamentali in un gruppo squadra, una forte identità e una grande compattezza difensiva. Poi hanno fisicità e talento individuale. Si tratta di un vero e proprio derby perchè ci sono tantissimi incroci dal punto di vista umano, lucchesi che giocano a Livorno e livornesi che giocano o allenano a Lucca. Insomma una partita che gioco veramente molto volentieri. Noi arriviamo a questa partita in buona condizione psico-fisica, ritroviamo dopo tanto tempo il Palatagliate e vogliamo fare una partita importante davanti al nostro pubblico che va veramente elogiato perché ci segue ovunque".

Arbitreranno la gara con inizio alle ore 18,30 Tommaso Giachi di Firenze e Diego Carboni di Scandicci.