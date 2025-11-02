Basket Le Mura



Le Mura Spring torna da Umbertide con la sesta vittoria

lunedì, 17 novembre 2025, 09:06

PF Umbertide - Greenlucca Le Mura Spring 47-56 (8-18; 22-33; 30-44)



PF Umbertide: Mascetti* 6, Postigo Lopez 5, Cassetta Gia., Giuliobello* 13, Avonto* 9, Valeri, Cassetta Giu.* 2, Cattabiani* 10, Lekani n.e., Nappi 2, Colella n.e.. All. Caporali, ass. Staccini.



Le Mura Spring: Giangrasso* 9, Ceccarini* 12, Capodagli* 7, Bona* 4, Papa 2, Morettini, Geremei 2, Chiti 6, Maffei 8, Michelotti* 6. All. Pistolesi, ass. Merola.



Arbitri: Lorenzo Corsaro di Corciano (PG) e Damiano Zucchini di Perugia.



Portano a casa la sesta vittoria consecutiva le ragazze del Greenlucca, in una partita insidiosa contro una squadra veloce ed aggressiva come Umbertide. Nonostante qualche errore di troppo, conducono la gara dall'inizio, senza dare mai modo alle avversarie di rientrare convintamente in partita.



Le prime a muovere il tabellone in effetti sono le padrone di casa sugli sviluppi del salto a due con Avonto (2-0), ma sul ribaltamento è Giangrasso, per la prima volta in quintetto, ad impattare su assist di Ceccarini (2-2). Si iscrive a referto anche Michelotti, imboccata sottocanestro da Capodagli ed ancora Giangrasso in terzo tempo su lancio lungo di Michelotti (2-6). Il sottomano di Cassetta per il 4-6, poi Giangrasso mette uno su due dalla lunetta (4-7). Umbertide non vuol mollare, Cattabiani per restare in scia (6-7), ma Bona da sotto che danza sul piede perno e Giangrasso and one, servita da terra da Capodagli, a provare il primo miniallungo (6-12). Si unisce alla festa anche Chiti, da sotto dopo un errore e rimbalzo guadagnato e ancora andando a trovare due punti nella spazzatura di un lungo contrasto sottocanestro per il primo vantaggio in doppia cifra (6-16). Maffei dai liberi aggiorna sul 6-18, cerca di tamponare l'emorragia Avonto (8-18), prima della conclusione del quarto.

Al rientro la prima a muovere la retina è Nappi (10-18), ma subito Maffei in jump a ristabilire (10-20). Bisogna attendere il terzo minuto per il canestro di Geremei su rimbalzo offensivo (10-22), al quinto la gara viene sospesa per circa trenta minuti per un leggero malore al secondo arbitro. Alla ripresa delle ostilità subito Chiti su palla rubata di Morettini e assist di Ceccarini (10-24), ma sembra rientrata meglio in partita Umbertide, che dopo la bomba di Giuliobello ed i due di forza di Cattabiani (15-24) fa chiamare il minuto a coach Pistolesi. Ma le Umbre continuano a ricucire con un libero ed un gioco da tre di Mascetti (19-24). Capodagli un punto dai liberi, ma ancora Giuliobello and one per il -3 (22-25). La bomba fronte canestro di Ceccarini fa respirare Lucca (22-28), poi un libero di Giangrasso e Papa che si aiuta con il vetro per realizzare un assist di Capodagli riportano le ospiti a distanza di sicurezza (22-31). Allo scadere Ceccarini dalla linea della carità per tornare in doppia cifra di vantaggio (22-33).

Al rientro dall'intervallo lungo Giuliobello da tre per il -8 (25-33), replica Capodagli servita da un assist a campana di Ceccarini (25-35). Giuliobello al terzo un libero su due (26-35), poi due minuti di digiuno fino al libero di Ceccarini (26-36). Due punti di Capodagli trovata libera da Maffei (26-38), poi una serie di giri in lunetta di Cattabiani che però portano solo due punti alle padrone di casa (28-38), che arrotondano con Postigo Lopez (30-38).

Capodagli su assist di Ceccarini, poi in chiusura Michelotti in penetrazione e Ceccarini su palla rubata fanno chiudere su un rassicurante 30-44.

Ultimo quarto, subito Ceccarini su assist di Michelotti aggiorna sul 30-46 per il massimo vantaggio. Avonto non chiude il gioco da tre (32-46), a Michelotti risponde Mascetti (34-48). Ancora Ceccarini lanciata in contropiede da Michelotti per restare sul +16 (34-50), ma Avonto in pickandroll per il 36-50. La bomba di Giuliobello dall'angolo di sinistra suona la carica per le umbre (39-50), Bona cerca di riportare calma con 2 punti in arresto e tiro (39-52). Altro minibreak di Umbertide con un libero di Avonto, una tripla sulla sirena dei 24 di Postigo Lopez e due punti di Cattabiani per il - 7 (45-52), ma ormai siamo alle battute conclusive Capodagli in penetrazione, Cattabiani e Maffei du rimbalzo chiudono sul 47-56.



"Partita con troppi errori da parte nostra - commenta coach Pistolesi - probabilmente quando avevamo trovato una fluidità di gioco c'è stata l'interruzione per l'infortunio patito dall'arbitro. Quando è ripresa era un'altra partita, avevamo perso il ritmo, ma andava portata a casa. Le ultime due gare siamo state comunque sottotono, sabato incontriamo una squadra con tanta qualità, saremo obbligate a giocare una partita migliore."



Prossimo incontro per le Spring sabato 22 ore 18,30 al Palatagliate contro Pink Terni.