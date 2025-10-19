Basket Le Mura



Le Mura Spring, trasferta vincente a Prato

domenica, 2 novembre 2025, 09:08

.F. Prato - Greenlucca Le Mura Spring 49-69 (10-11; 23-28; 39-54)

P.F. Prato: Peri 1, Sautariello* 17, Morello 4, Cecchi 4, Aramini* 1, Billi* 3, Trucioni * 5, Colangelo 4, Bellandi 6, Frascilla 1, Bettoni, Franchini* 3. All. Bertini, ass. Amerighi

Le Mura Spring: Capodagli* 7, Dianda 14, Ceccarini* 11, Morettini, Geremei, Giangrasso 5, Chiti 2, Maffei* 8. Michelotti* 7, Papa 2, Bona* 13. All. Pistolesi, ass. Merola.

Arbitri: Marco Mattiello di Buggiano e Giovanni Agnorelli di Poggibonsi.



Importante vittoria per le ragazze del Greenlucca che, di fronte ad un coriaceo Prato, espugnano la Palestra Toscanini con una gara di sostanza, dimostrandosi squadra matura e completa. Dopo un primo tempo più contratto, le lucchesi trovano concretezza e fluidità di gioco nella ripresa, allungando fino al +20 finale.

La prima ad iscriversi a referto è Capodagli su appoggio di Maffei pochi secondi dopo la palla a due (0-2). Passano però altri tre minuti prima del canestro di Michelotti in transizione su lancio di Capodagli (0-4). Stentano a trovare il fondo della retina le ospiti, ne approfitta Trucioni da tre, lasciata sola al centro dell'arco (3-4). Prato impatta con il libero di Aramini al quinto e passa anche avanti con Bellandi all'ottavo (6-4). Un altro libero per Frascolla, poi subito Michelotti in penetrazione (7-6), con Capodagli che dalla lunetta riporta avanti le ospiti (7-8). Dall'altra lunetta Morello per rimettere avanti le laniere (9-8), ma nei secondi finali Dianda da sotto con libero supplementare fa chiudere avanti Lucca, nonostante un altro libero di Cecchi (10-11)Secondo quarto, un libero di Cecchi per impattare nuovamente (11-11), poi Colangelo approfitta di un ennesimo rimbalzo offensivo per portare avanti le pratesi (13-11). Si iscrive a referto anche la nuova arrivata Giangrasso con un bel gancio di destro da sotto (13-13), poi uno su due ai liberi di Bona per il vantaggio Lucca (13-14). Vantaggio effimero perchè Franchini impatta e Sautariello al quinto fa nuovamente mettere la testa avanti a Prato (16-14). Il giro pieno in lunetta di Ceccarini per la nuova parità, poi le padrone di casa provano l'allungo con Billi dalla lunga e Sautariello dalla media 21-16), con immediato time out ospite al sesto minuto. Bona dalla lunetta riporta Lucca ad un possesso di svantaggio (21-18), ma Trucioni aggiorna sul 22-18. All'ottavo Ceccarini dai liberi e Bona assistita da Michelotti per un'altra parità (22-22). Ancora Ceccarini che realizza in penetrazione e Bona su rimbalzo per la prima minifuga di Lucca (22-26). Cerca di ricucire Sautatiello dai liberi, ma è Maffei nei secondi finali in sospensione per il 23-28 di metà gara.

Si inizia il terzo quarto con l'azione personale di Ceccarini che punta a canestro e con Bona liberata in area da Michelotti (23-32). Cerca di suturare Sautariello con l'and one (26-32), ma l'inerzia adesso è di Lucca che riesce a correre in transizione. Due centri di Maffei in sospensione portano il vantaggio ospite in doppia cifra per la prima volta al terzo (26-36). Coach Bertini chiama il minuto e le pratesi provano a rientrare con due triple di Bellandi e Sautariello (32-36). Ma Lucca non si scompone e replica subito con Maffei in arresto e tiro, poi con Bona su assist di Ceccarini e Chiti lanciata in transizione da Michelotti (32-42). I liberi di Sautariello, ma Ceccarini piazza la tripla sull'assist volante di Chiti (34-45). Lucca perde l'occasione di incrementare mettendo un solo libero su quattro e Colangelo riporta sul 36-46. Dopo il TO Lucca è Capodagli che conclude un lancio in contropiede di Papa (36-48). Dopo un libero di Trucioni, Giangrasso mostra una delle specialità della casa, bomba solo cotone (37-51), poi Morello da due, ma Michelotti con la sirena che suona sulla parabola del tiro piazza la tripla del 39-54.Ultimo quarto, per Lucca arrivano copiosi punti dalla panchina, Dianda in arresto e tiro e poi da oltre l'arco su azione prolungata, dopo quattro rimbalzi offensivi (39-59). Dopo un libero di Peri è Papa a realizzare su altro rimbalzo (40-61). Ancora Dianda con un gancio da sotto, Cecchi per Prato poi Bona su assist schiacciato di Ceccarini (42-65).

Non molla Franchini per il 44-65, ma neppure Dianda liberata al tiro da Papa (44-67). Un libero di Bellandi, poi Sautariello colpisce due volte in contropiede nei secondi finali (49-67). Chiudono i due liberi di Dianda per il 49-69 finale. "Prato è una buona squadra, ben allenata - commenta coach Pistolesi - quindi questa è una vittoria molto importante perchè questo è un campo difficile. Noi siamo partite un po' contratte, la loro fisicità ci ha dato fastidio nelle fasi iniziali, poi ci siamo sbloccate dopo i primi quindici minuti. Le ragazze hanno dimostrato anche oggi che non si spaventano mai e che riescono a gestire qualunque tipo di situazione. È un piacere allenarle sia in settimana che durante le partite."

Prossimo impegno finalmente al Palatagliate sabato 8 novembre ore 18,30 contro Pielle Livorno.