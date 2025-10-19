Le Mura Spring, trasferta vincente a Prato

Basket Le Mura
domenica, 2 novembre 2025, 09:08
.F. Prato - Greenlucca Le Mura Spring 49-69 (10-11; 23-28; 39-54)
P.F. Prato: Peri 1, Sautariello* 17, Morello 4, Cecchi 4, Aramini* 1, Billi* 3, Trucioni * 5, Colangelo 4, Bellandi 6, Frascilla 1, Bettoni, Franchini* 3. All. Bertini, ass. Amerighi
Le Mura Spring: Capodagli* 7, Dianda 14, Ceccarini* 11, Morettini, Geremei, Giangrasso 5, Chiti 2, Maffei* 8. Michelotti* 7, Papa 2, Bona* 13. All. Pistolesi, ass. Merola.
Arbitri: Marco Mattiello di Buggiano e Giovanni Agnorelli di Poggibonsi.
Importante vittoria per le ragazze del Greenlucca che, di fronte ad un coriaceo Prato, espugnano la Palestra Toscanini con una gara di sostanza, dimostrandosi squadra matura e completa. Dopo un primo tempo più contratto, le lucchesi trovano concretezza e fluidità di gioco nella ripresa, allungando fino al +20 finale.
La prima ad iscriversi a referto è Capodagli su appoggio di Maffei pochi secondi dopo la palla a due (0-2). Passano però altri tre minuti prima del canestro di Michelotti in transizione su lancio di Capodagli (0-4). Stentano a trovare il fondo della retina le ospiti, ne approfitta Trucioni da tre, lasciata sola al centro dell'arco (3-4). Prato impatta con il libero di Aramini al quinto e passa anche avanti con Bellandi all'ottavo (6-4). Un altro libero per Frascolla, poi subito Michelotti in penetrazione (7-6), con Capodagli che dalla lunetta riporta avanti le ospiti (7-8). Dall'altra lunetta Morello per rimettere avanti le laniere (9-8), ma nei secondi finali Dianda da sotto con libero supplementare fa chiudere avanti Lucca, nonostante un altro libero di Cecchi (10-11)Secondo quarto, un libero di Cecchi per impattare nuovamente (11-11), poi Colangelo approfitta di un ennesimo rimbalzo offensivo per portare avanti le pratesi (13-11). Si iscrive a referto anche la nuova arrivata Giangrasso con un bel gancio di destro da sotto (13-13), poi uno su due ai liberi di Bona per il vantaggio Lucca (13-14). Vantaggio effimero perchè Franchini impatta e Sautariello al quinto fa nuovamente mettere la testa avanti a Prato (16-14). Il giro pieno in lunetta di Ceccarini per la nuova parità, poi le padrone di casa provano l'allungo con Billi dalla lunga e Sautariello dalla media 21-16), con immediato time out ospite al sesto minuto. Bona dalla lunetta riporta Lucca ad un possesso di svantaggio (21-18), ma Trucioni aggiorna sul 22-18. All'ottavo Ceccarini dai liberi e Bona assistita da Michelotti per un'altra parità (22-22). Ancora Ceccarini che realizza in penetrazione e Bona su rimbalzo per la prima minifuga di Lucca (22-26). Cerca di ricucire Sautatiello dai liberi, ma è Maffei nei secondi finali in sospensione per il 23-28 di metà gara.
Si inizia il terzo quarto con l'azione personale di Ceccarini che punta a canestro e con Bona liberata in area da Michelotti (23-32). Cerca di suturare Sautariello con l'and one (26-32), ma l'inerzia adesso è di Lucca che riesce a correre in transizione. Due centri di Maffei in sospensione portano il vantaggio ospite in doppia cifra per la prima volta al terzo (26-36). Coach Bertini chiama il minuto e le pratesi provano a rientrare con due triple di Bellandi e Sautariello (32-36). Ma Lucca non si scompone e replica subito con Maffei in arresto e tiro, poi con Bona su assist di Ceccarini e Chiti lanciata in transizione da Michelotti (32-42). I liberi di Sautariello, ma Ceccarini piazza la tripla sull'assist volante di Chiti (34-45). Lucca perde l'occasione di incrementare mettendo un solo libero su quattro e Colangelo riporta sul 36-46. Dopo il TO Lucca è Capodagli che conclude un lancio in contropiede di Papa (36-48). Dopo un libero di Trucioni, Giangrasso mostra una delle specialità della casa, bomba solo cotone (37-51), poi Morello da due, ma Michelotti con la sirena che suona sulla parabola del tiro piazza la tripla del 39-54.Ultimo quarto, per Lucca arrivano copiosi punti dalla panchina, Dianda in arresto e tiro e poi da oltre l'arco su azione prolungata, dopo quattro rimbalzi offensivi (39-59). Dopo un libero di Peri è Papa a realizzare su altro rimbalzo (40-61). Ancora Dianda con un gancio da sotto, Cecchi per Prato poi Bona su assist schiacciato di Ceccarini (42-65).
Non molla Franchini per il 44-65, ma neppure Dianda liberata al tiro da Papa (44-67). Un libero di Bellandi, poi Sautariello colpisce due volte in contropiede nei secondi finali (49-67). Chiudono i due liberi di Dianda per il 49-69 finale. "Prato è una buona squadra, ben allenata - commenta coach Pistolesi - quindi questa è una vittoria molto importante perchè questo è un campo difficile. Noi siamo partite un po' contratte, la loro fisicità ci ha dato fastidio nelle fasi iniziali, poi ci siamo sbloccate dopo i primi quindici minuti. Le ragazze hanno dimostrato anche oggi che non si spaventano mai e che riescono a gestire qualunque tipo di situazione. È un piacere allenarle sia in settimana che durante le partite."
Prossimo impegno finalmente al Palatagliate sabato 8 novembre ore 18,30 contro Pielle Livorno.
domenica, 26 ottobre 2025, 08:03
Tornano con una bella vittoria le Spring dal difficile campo di Piombino, con una gara condotta con autorevolezza già dalla fine del primo quarto dopo un avvio molto equilibrato, con 6 cambi di vantaggio nei primi 6 minuti: il finale è 59 a 46 per le biancorosse
mercoledì, 22 ottobre 2025, 08:48
Classe 2000, nativa di Tortona, Giangrasso è un'esterna in possesso di ottime doti atletiche e offensive che andranno a combinarsi perfettamente con le qualità delle altre giocatrici attualmente già in organico: un'arma in più per coach Pistolesi
lunedì, 20 ottobre 2025, 08:17
Altra gara vietata ai deboli di cuore quella tra Le Mura Spring e Civitanova giocata sul parquet di Ponte Buggianese per l'indisponibilità del Palatagliate. Vince Lucca dopo 14 cambi di vantaggio con un finale tutto carattere dove recupera otto punti di svantaggio negli ultimi tre minuti
domenica, 19 ottobre 2025, 12:17
L'indisponibilità del Palatagliate anche la domenica prima della lunga maratona dei Comics costringe le ragazze del Greenlucca ad affrontare una delle squadre più temibili del campionato lontano dalle mura amiche: si gioca al Palazzetto di Ponte Buggianese la terza di campionato contro Feba Civitanova