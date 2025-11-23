Basket Le Mura



Al Palatagliate la nona sinfonia delle ragazze del Greenlucca

domenica, 7 dicembre 2025, 10:51

Green Lucca Le Mura Spring - Oleifici Fiorentini Costone Siena 61-47 (12-18; 25-25; 43-42)

Le Mura Spring: Giangrasso 4, Ceccarini* 7, Dianda 4, Capodagli* 9, Bona* 15, Papa, Morettini, Geremei 2, Chiti n.e., Maffei* 14, Michelotti* 6. All. Pistolesi, ass. Mercogliano.

Costone Siena: Samokhvalova* 18, Miccoli* 15, Pastorelli, Casini n.e., Bonaccini G., Sposato, Pierucci 2, Bonaccini V.* 3, Nanni 6, Sabia, Katsanseva 3. All. Ferrini, ass. Sardelli.

Arbitri: Alberto Volpi di Cecina e Marco Marini di Pisa



Vittoria più sudata di quanto indichi il punteggio finale sul tabellone quella ottenuta dalle Spring a spese di un coriaceo Costone Siena. Partita che si sfila su binari di sostanziale equilibrio con otto cambi di vantaggio fino alla metà dell'ultimo quarto, poi la zampata che porta a chiudere la gara in un paio di minuti.

Palla a due, dopo quattro ribaltamenti di fronte Ceccarini trova Maffei sul lato debole che ha il tempo di prendere la mira e far girare il tabellone per i primi tre punti. Ceccarini trova anche Bona nel traffico dell'area avversaria che riesce a farsi spazio e appoggiarla al tabellone (5-0). Si presenta anche Miccoli al pubblico del Palatagliate con una tripla solo cotone (5-3), risponde Capodagli da sotto dopo una serie di finte (7-3). Ma Miccoli è dappertutto in questo momento, prima sui due punti di Samokhvalova, poi mettendosi nuovamente in proprio per il pareggio (7-7). Fa tornare avanti ancora Lucca Capodagli assistita sottocanestro da Ceccarini al quarto(9-7), al settimo il contropiede di Kazantseva per il nuovo pareggio (9-9). Un libero a testa per Bona e per Nanni (10-10), poi nel finale il primo tentativo di allungo ospite con Pierucci, Samokhvalova, Nanni, Samokhvalova cui Lucca, con molte imprecisioni al tiro, risponde solo con Dianda per il 12-18 del primo quarto.

Rientra in campo Bona e fa valere la sua autorità sotto canestro girandosi con un sottomano, poi con un giro in lunetta (15-18). Ma è Geremei a rimettere in scia Lucca dopo un assist lungo ad incrociare di Ceccarini (17-18). Un libero di Samokhvalova ridà margine a Siena, ma Dianda dalla lunetta è implacabile e impatta nuovamente (19-19). Un libero di Giangrasso fa mettere il naso avanti a Lucca, ma subito Samokhvalova ribalta nuovamente (20-21). Si segna con il contagocce anche dalla lunetta, è Capodagli ad impattare sul 21 pari, poi Miccoli per il nuovo vantaggio ospite (21-23). Michelotti in slalom nel traffico del pitturato per il 23 pari, poi dopo un suo zero su due ai liberi, Maffei strappa il rimbalzo per il 25-23. Chiude sullo scadere Miccoli per l'ennesimo pari (25-25).Al rientro la più pronta è Bona che mette due punti dal centro lunetta su assist di Ceccarini (27-25). Siena reagisce subito con Samokhvalova dalla media e Miccoli dall'angolo sinistro (27-30). Maffei sforna il piatto della casa, l'elegante arresto e tiro in jump, ripetendosi poco dopo perchè era piaciuto (31-30). Ceccarini coast to coast per il 33-30, al canestro di Bona su assist cieco di Ceccarini, coach Ferrini chiama il minuto (35-30). In uscita di timeout la tripla di Samokhvalova ed il libero di Bonaccini riportano Siena ad una incollatura al sesto minuto (35-34). Partita ancora apertissima, Bona fa respirare Lucca girandosi sottocanestro, ma Nanni insiste a tenere Siena a ridosso (37-36). Bona uno su due dalla lunetta, poi Samokhvalova per impattare e Bonaccini per portare un attimo avanti Siena (38-40). Tocca a Ceccarini in arresto e tiro a rimettere in parità, poi un libero di Nanni per l'ennesimo minimo vantaggio (40-41). Ceccarini and one, per riportare avanti Lucca, Miccoli uno su due per chiudere sulla penultima sirena con le padrone di casa in esiguo vantaggio (43-42).Ultimo quarto, si riparte con le polveri bagnate, al secondo minuto Capodagli su assist schiacciato di Ceccarini per il 45-42, Siena si mette a zona 3-2 a spot e nel frattempo riesce ad impattare ancora una volta con un libero di Katsanteva ed un canestro di Samokhvalova (45-45). Maffei girandosi su assist di Dianda fa mettere la testa avanti a Lucca (47-45), coach Pistolesi butta dentro Bona e Giangrasso per l'assalto finale. Siena inizia a liticare con il canestro mentre le Spring ritrovano fluidità di manovra. Due liberi di Bona e la tripla di Giangrasso dalla sinistra dell'arco fanno allungare per la prima volta le padrone di casa (52-45). Il timeout ospite questa volta non porta effetti, Siena non segna più neppure dai liberi. Il piazzato di Michelotti su assist di Bona che taglia tutta l'area e la bomba di Maffei su assist di Ceccarini al settimo (57-45) fanno già scorrere i titoli di coda della gara. Capodagli allunga al +14 appoggiandosi al vetro, due liberi di Capodagli e di Miccoli arrotondano sul 61-47 finale."Le squadre di Siena hanno grande identità - commenta coach Pistolesi - come abbiamo visto oggi non sono mai battute e mai vinte. Ma anche le mie ragazze ne hanno, oltre a cuore ed attributi. È l'ennesima squadra che teniamo sotto i 50 punti, quando c'era da stringere in difesa e fare le cose giuste in attacco le abbiamo fatte. Detto questo non dobbiamo accontentarci, andiamo in palestra e cerchiamo di migliorarci allenamento dopo allenamento."

Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca al Palapellini di Perugia, sabato 13 dicembre ore 19,00.