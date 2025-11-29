Basket Le Mura



Le Mura Spring a Perugia

venerdì, 12 dicembre 2025, 22:31

Una poltrona per due, come il film più atteso del periodo prenatalizio, come la rincorsa alla capolista tra Le Mura Spring e Perugia, in onda questo sabato al Palapellini del capoluogo umbro. È sicuramente l'incontro di cartello della undicesima giornata del campionato di serie B femminile gestito dal comitato Fip Toscana quello che vede di fronte due delle più attrezzate compagini, Lucca e Perugia, rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica, divise attualmente da due soli punti.

Dopo l'uscita da testa di serie negli spareggi nazionali per l'accesso alla A2, Perugia ha mantenuto durante l'estate il suo assetto base, ma con alcuni importanti rinforzi, con l'uscita della play Agnese Soli, della guardia Lucilla Cragnolino e dell'ala Beatrice Olajide sono arrivate la play polacca Justyna Rudzka, la guardia Emma Fausti e l'ala Alessandra Falbo.In fase di precampionato le due squadre si sono incontrate in semifinale al "3° Torneo Settembre Lucchese" con la vittoria delle lucchesi per 64-51, con i 15 punti di Serena Bona ed i 14 di Elena Capodagli da una parte, i 18 punti di Falkowska ed i 15 di Gambelunghe dall'altra.Perugia vanta l'attacco più prolifico con 76,4 punti/gara, mentre Lucca si ferma a 62,4; subendone però 55,3 punti contro i 51,1 di Lucca, seconda difesa del torneo.Le Spring sono in serie positiva armai da nove giornate, avendo perso solo la prima contro Firenze, peraltro subìto dopo la vittoria in Coppa Toscana. Perugia ha avuto due stop finora, contro Terni alla seconda giornata e contro Firenze all'ottava. Come tutte le squadre di prima fascia anche Perugia ha una panchina lunga, quindi le giocatrici da monitorare sono molteplici. Per rimanere su quelle con almeno 10 punti/gara spiccano la play Justyna Rudzka, la lunga Alicija Falkowska temibile anche nei rimbalzi, le guardie Emma Fausti, Matilde Parolai, Giorgia Gambelunghe con 13 punti/gara e Martina Scarpato con 13,8. Lucca potrà mettere in campo tutto il roster, con le consuete assenze di Francesca Evangelista e Francesca Chiti, mentre ha iniziato la preparazione settimanale a parte Elena Capodagli, per il risentimento alla caviglia rimediato nella gara contro Siena.

"Questo sabato abbiamo la trasferta di Perugia - analizza coach Pistolesi - contro una squadra di altissimo livello, una squadra strutturata per il salto di categoria che punta a salire in A2 ormai da diversi anni. Hanno un roster importante, con due straniere, tra le favorite per la vittoria del campionato. Noi ci siamo allenate anche questa settimana su livelli soddisfacenti, la squadra sta bene dal punto di vista fisico, a parte gli infortuni in via di recupero. Andiamo a Perugia con le nostre armi che sono la voglia di combattere su ogni pallone e la consapevolezza di essere una squadra con la sua identità ed il suo carattere. Sarà una partita dura, ma noi rispettiamo tutti, ma non temiamo nessuno."

Sono stati designati a dirigere la gara con inizio alle ore 19,00 Tommaso Pepe di Deruta (PG) e Matteo Baldassini di Fossato di Vico (PG).