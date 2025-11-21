Basket Le Mura



Le Mura Spring, al Palatagliate incontro di cartello contro Costone Siena

sabato, 6 dicembre 2025, 07:37

Pur modificata nei suoi tratti fondamentali rispetto alla scorsa stagione, Siena non è una squadra tutta da scoprire per coach Pistolesi. In fase di precampionato infatti la prima semifinale di Coppa Toscana vide Lucca di fronte proprio a Siena con il passaggio in finale delle biancorosse. La partita, giocata al Palaorlandi, fini 43-61 mettendo comunque in evidenza alcuni punti forti della squadra della città del palio. In particolare le due straniere ucraine, la centro Valeriia Kazantseva e l'ala piccola Alona Samokhvalova, accreditate in corso di campionato rispettivamente di 9,7 e 16,7 punti/gara. A loro si è poi aggiunta Greta Miccoli che fattura da parte sua altri 14,3 punti ogni volta che scende in campo.

Nel complesso Siena realizza mediamente 60,3 punti ogni gara contro i 62,6 di Lucca, ma la differenza più marcata è nei 58,4 punti subiti contro i 51,6 delle Spring. Le Spring arrivano alla gara di questo sabato forti delle otto vittorie consecutive e della volontà di conservare il secondo posto in classifica davanti a Perugia, impegnata sul difficile campo di Civitanova, ancora imbattuta tra le mura amiche. Ancora qualche problema di rotazioni per coach Pistolesi, a Francesca Chiti che non potrà scendere in campo per i soliti problemi alla caviglia sinistra, si sono aggiunte alcune forme febbrili in settimana, mentre tornerà disponibile Sofia Dianda, che non era nel gruppo della trasferta di Pontedera.

"Cerchiamo sempre di essere ottimisti - analizza coach Pistolesi - ma dover rimunciare sempre a qualcuna ci fa affrontare le partite in emergenza. Ma non siamo abituati ad accampare scuse, sappiamo la forza di Costone, ma abbiamo anche la consapevolezza dei nostri mezzi e questa settimana abbiamo lavorato molto bene in allenamento. Abbiamo un solo obiettivo, di non perdere punti per strada e quindi questo sabato faremo di tutto per vincerla. Naturalmente se le avversarie saranno più brave di noi, saremo i primi a far loro i complimenti."

Alzeranno la palla a due alle ore 18,30 Alberto Volpi di Cecina e Marco Marini di Pisa. L'incasso sarà destinato all'acquisto di regali di Natale per i piccoli degenti del reparto di Pediatria dell'ospedale San Luca.