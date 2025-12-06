Basket Le Mura



Le Mura Spring al Palatagliate per il derby di Natale con Nicobasket

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:23

Una delle gare più attese e più temute, il derby con Nicobasket negli ultimi anni è diventata una classica del Palatagliate. Vero è che fino ai playoff dello scorso campionato Nico si è presentata sempre in una posizione di forza, mentre quest'anno arriva a Lucca come fanalino di coda, posto in classifica che probabilmente non merita, dovuto anche ad una prolungata serie di infortuni. Ma un derby ha sempre dinamiche diverse da una qualsiasi gara di campionato. Andando a ritroso, l'ultimo confronto al Palatagliate del 7 maggio vide la vittoria per 63-59 di Lucca, che riuscì ad allungare la serie playoff andando poi a vincere la bella a Ponte Buggianese. Nella stagione regolare invece il 16 novembre 2024, le pontigiane passarono per 60-64, e le padrone di casa, nonostante la rimonta finale, conobbero la prima sconfitta del torneo.Quest'anno Nicobasket non può contare sulla presenza fisica sottocanestro, ma anche sulla mano educata di Matilde Pini, tornata nella sua Liguria.

Nelle ultime fasi dello scorso anno dovette inoltre rinunciare anche ai tanti punti di Paula Klescova, trasferitasi in Spagna. Ha inserito in organico la play Martina Mandroni, in uscita da PF Prato, e la guardia Paola Mascia, mentre a metà novembre è arrivata la guardia slovena Karin Skapin, già vista a Siena lo scorso anno. A Lucca potrebbe invece tornare in campo Diletta Nerini dopo un lungo stop per problemi al ginocchio. Lucca si presenta al confronto in serie aperta di 10 vittorie ed un secondo posto in classifica con 61,7 punti gara fatti e 51,3 subiti. Nicobasket ad oggi ha in carniere solo due vittorie contro Umbertide e Pontedera, con 52,2 punti/gara fatti e 63,2 subiti.

"Questo sabato affrontiamo Nicobasket - analizza coach Pistolesi - una partita molto sentita da entrambe le parti. Noi ci siamo allenate con grande entusiasmo e la solita attenzione ai particolari. L'importante sarà l'approccio, sarà avere la stessa mentalità che abbiamo avuto a Perugia, perchè trattiamo tutte le squadre con lo stesso rispetto, tantopiù la Nico che ha, ad oggi, una classifica a mio parere bugiarda".

Alzeranno la palla a due alle ore 18,30 Iacopo Massei di Viareggio e Lorenzo Cima di Viareggio.