Basket Le Mura



Le Mura Spring chiude l'anno con la vittoria contro Nicobasket

domenica, 21 dicembre 2025, 09:55

Greenlucca Le Mura Spring - Nicobasket Femminile 76-38 (15-16; 31-27, 59-28)

Le Mura Spring: Giangrasso* 16, Ceccarini, Dianda 4, Capodagli* 28, Bona* 8, Papa 2, Morettini 2, Geremei 1, Chiti n.e., Maffei* 4, Michelotti* 11, Cinquemani. All. Pistolesi, ass. Merola.

Nicobasket: Nerini n.e., Tongiorgi, Rastelli, Salvestrini* 7, Skapin 3, Traorè 1, Mandroni* 14, Montiani* 2, Modini A.*, Bargiacchi* 2, Mascia 7, Federighi 2. All. Rastelli, ass.

Arbitri: Iacopo Massei di Viareggio e Lorenzo Cima di Viareggio.



Ancora una vittoria per le ragazze del Greenlucca, stavolta a spese di un Nicobasket che ha il merito di restare in partita fino alla fine del primo tempo. Al rientro le lucchesi piazzano un parziale di 28-1 che chiude la gara.

Dopo un tentativo per parte, è Capodagli in avvitamento da sotto la prima a trovare il fondo della retina (2-0). Subito dopo Bona che si fa spazio con disinvoltura sottocanestro (4-0), ma sul ribaltamento Bargiacchi viene dimenticata da sola nel pirturato (4-2). Giangrasso liberata da Maffei nell'angolo sinistro piazza la tripla (7-2), ma Mandroni in terzo tempo trova un passaggio sulla destra nella difesa lucchese, ripetendosi in fotocopia poco dopo con anche il tiro supplementare (7-7). Capodagli uno su due dalla lunetta, Giangrasso in arresto e tiro dalla media (10-7). Ancora Mandroni in terzo tempo fa chiamare il minuto a coach Pistolesi, ma è Montiani a sbloccarsi per il primo vantaggio ospite (10-11). Capodagli da sotto e Bona in avvitamento per il nuovo vantaggio casa (14-11), ma la tripla di Salvestrini impatta nuovamente (14-14). Mandroni ancora in penetrazione, stavolta da sinistra sulla sirena dei 24 (14-16), chiude il quarto Geremei con l'uno su due ai liberi (15-16).Si riparte con Capodagli su assist di Ceccarini (17-16), ma Mandroni con il solito terzo tempo ristabilisce, senza segnare il punto supplementare (17-18). Il giro pieno di Michelotti in lunetta fa rimettere il naso avanti a Lucca (19-18), Skapin su assist di Traorè ribalta ancora (19-20). È Michelotti al quarto minuto a far mettere la freccia a Lucca con due jump dalla lunetta in 20 secondi (23-20), poi lanciando Dianda dopo aver recuperato un pallone di forza (25-20). Time out ospite, è però Capodagli i dribling nel pitturato a far allungare ancora Lucca (27-20), seguita da Morettini con un elegante gioco di prestigio da sotto (29-20). Mascia dai liberi per cercare di fermare l'emorragia (29-22), Bona risponde da sotto su rimbalzo in una selva di mani (31-22). Le ospiti cercano di restare aggrappate alla partita con la tripla di Mandroni e i due di Salvestrini (31-27), con cui si chiude il tempo.Nico riparte a zona, ma il canestro immediato di Maffei in arresto e tiro assistita da Capodagli (33-27) scombina i piani. La tripla di Michelotti da sinistra su assist di Maffei e Capodagli da sotto portano il vantaggio Lucca in doppia cifra (38-27). Ancora Capodagli in passo d'incrocio da sotto (40-27), poi dall'angolo destro Giangrasso su assist di Michelotti si attacca alla giugulare della partita (43-27). Bona da sotto fa quello che vuole, Michelotti in arresto e tiro per il +20 (47-27). Fa muovere appena il tabellone Skapin con l'uno su due ai liberi (47-28), Capodagli in terzo tempo su palla recuperata (49-28). Non è finita la tempesta, siamo appena al sesto minuto segnano ancora Maffei piegandosi sulla destra (51-28), Capodagli appoggiandosi al tabellone e da oltre l'arco su assist di Papa (56-28) e Giangrasso dall'angolo sinistro su assist di Michelotti (59-28).Mascia con tiro supplementare apre l'ultimo quarto (59-31), segue Capodagli con il "cameriere" nel traffico del pitturato (61-31), poi Giangrasso risolve una mischia dai 6,75 (64-31) e subito dopo arriva al tabellone in contropiede (66-31). Salvestrini in arresto e tiro (66-33), dall'altra parte Capodagli in jump (68-33) poi due liberi per Federighi (68-35). Ancora Capodagli da sotto nonostante l'affollamento (70-35) poi la veronica di Dianda (72-35). Esordio in serie B al settimo per Anna Cinquemani. Ancora Mascia dalla media per Nico poi un libero di Traorè (72-38), chiudono Capodagli in penetrazione e Papa su assist di Cinquemani a rientrare dal fondo (76-38).

"Abbiamo faticato un po' a prendere il ritmo - commenta coach Pistolesi - con Nico che ha fatto un inizio partita molto impattante, con grande energia. Nell'intervallo abbiamo convenuto che dovevamo fare di più, non potevamo essere soft come il primo tempo e le ragazze nel terzo quarto sono state eccezionali, lasciando alle avversarie un solo punto. Ora andiamo alla pausa natalizia molto contenti."

Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca domenica 11 gennaio ore 21,00 al Palagalli di San Giovanni Valdarno, ospiti del CMB Valdarno.