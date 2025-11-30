Basket Le Mura



Le Mura Spring, vittoria sul difficile campo di Perugia

domenica, 14 dicembre 2025, 09:55

Sisas Pall. Perugia - Greenlucca Le Mura Spring 53-55 (12-19; 31-31; 46-43)

Pall. Perugia: Parolai, Gambelunghe* 7, Cernicchi n.e., Abelli n.e., Scarpato* 8, Aquinardi 9, Falbo, Falkowska* 8, Iachettini n.e., Rudska* 16, Manganello, Fausti* 5. All. Posti, ass. Nicolini.

Le Mura Spring: Giangrasso 2, Ceccarini* 22, Dianda* 2, Capodagli* 2, Bona* 10, Papa n.e., Morettini, Geremei 2, Chiti n.e., Maffei 2, Michelotti* 13. All. Pistolesi, ass. Merola.

Arbitri: Tommaso Pepe di Deruta (PG) e Claudia Puliga di Perugia.

Importante vittoria delle ragazze del Greenlucca sul difficile campo del Palapellini di Perugia che le consolida al secondo posto in classifica, al ternine di una sfida ricca di emozioni. Perchè spesso la bellezza delle partite più importanti è nella tensione emotiva che trasmettono prima e durante la gara e nelle strategie messe in campo dai coach che nelle giocate che si vedono veramente sul parquet. In questo senso Perugia - Lucca è stata una bella partita tra due squadre di livello, che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo.

Palla a due a Perugia che sullo sviluppo dell'azione muove per prima il tabellone con Falkowska (2-0). Sull'altro lato primi liberi di Ceccarini che impatta subito (2-2), poi è Capodagli su assist a rientrare di Michelotti a far mettere la freccia del sorpasso a Lucca (2-4). Ceccarini con due piazzati, il primo da sinistra, il secondo da destra per un mini break Lucca (2-8). Si iscrive a referto anche Rudska da sotto su rimessa dal fondo, ribatte Michelotti con l'and one in penetrazione e fallo (4-11). Ancora Rudska in transizione (6-11), un libero su due di Bona per il 6-12. Timeout Perugia, al rientro Aquinardi mette la tripla (9-12), sulla rimessa dal fondo nessuno vede partire Ceccarini, run and gun in terzo tempo (9-14). Ancora Aquinardi da oltre l'arco, ancora Ceccarini da 10m sulla rirena dei 24 secondi (12-17), che poi completa l'opera con un arresto e tiro da sinistra per il 12-19 del primo mini intervallo.Al rientro, infortunio per Ceccarini in un blocco un po' scomposto, inizia a ricucire Perugia con Falkowska and one (15-19), Gambelunghe dalla media (17-19). Tocca a Michellotti prendersi la squadra sulle spalle, due liberi per ridare margine a Lucca (17-21), ma Perugia con Gambelunghe e due volte Scarpato riesce a mettere la testa avanti al quinto (23-21). Michelotti con un piazzato per il nuovo pari (23-23), Gambelunghe sul ribaltamento e Bona in penetrazione per restare in equilibrio (25-25). Michelotti in arresto e tiro da sinistra e due liberi di Dianda per dare due possessi di vantaggio a Lucca (25-29), ma la tripla di Rudska riporta Perugia in scia (28-29). Siamo nell'ultimo minuto, il piazzato di Bona da destra per il +3, ma sulla sirena ancora Rudska mette la tripla del pareggio (31-31).

Il massaggiatore di Lucca riesce a ridurre durante l'intervallo la contrattura al quadricipite di Ceccarini che si ripresenta con un ampio taping sulla coscia. Michelotti da sotto, Maffei girandosi nel pitturato e Giangrasso su assist di Ceccarini per un minibreak Lucca (31-37). Uno su due dalla lunetta di Falkowska, ma è Bona con una veronica da destra ad aggiornare il vantaggio Lucca al quinto (32-39). Rudska dalla media e Fausti dalla lunga ricuciono ancora una volta (37-39), Geremei su elegante assist di Ceccarini per il nuovo +4, ma Aquinardi accorcia ancora (39-41). Due liberi di Ceccarini all'ottavo minuto (39-43), poi un libero anche per Aquinardi e due per Rudska portano Perugia ad un'incollatura (42-43). Ultimo minuto, Perugia passa avanti con due punti dal campo e due liberi di Scarpato (46-43).L'ultimo quarto inizia con le polveri bagnate, due liberi di Rudska per il +5 Perugia al secondo minuto, poi non si segna più fino al sesto minuto con la bomba di Ceccarini allo scadere dei 24 secondi, servita da Michelotti che aveva vinto un rimbalzo in attacco (48-46). Michelotti che impatta subito dopo con due liberi (48-48).

La partita si gioca negli ultimi tre minuti. Falkowska in acrobazia da sotto per il nuovo vantaggio di casa (50-48). Nell'azione successiva Ceccarini va in lunetta per un due su due (50-50). Ultimo minuto, va in lunetta anche Gambelunghe per un uno su due (51-50). 24 secondi alla fine Bona estrae dal cilindro un gioco di prestigio mettendola da sotto completamente sbilanciata e subendo fallo su tiro (51-53). 13 secondi alla fine Ceccarini subisce fallo in attacco. Palla a Lucca, subito fallo tattico su Ceccarini che dalla lunetta fa bottino pieno, portando il vantaggio a due possessi (51-55) a meno 11 secondi. Rimessa Perugia, coach Pistolesi chiede alle sue di evitare contatti, sulla sirena Fausti fissa sul 53-55.

"Aver tenuto una squadra come Perugia sui 53 punti - commenta coach Pistolesi - quando hanno una media di 75, rappresenta il valore di questo gruppo. Anche chi ha sofferto sulle percentuali al tiro oggi si è sacrificata per la squadra, quindi grandi complimenti a tutte, è una vittoria del gruppo." Prossimo impegno per le Spring sabato 20 dicembre ore 18,30 al Palatagliate contro Nicobasket.