Basket Le Mura



Le Mura Spring chiudono il girone di andata con la vittoria a Valdarno

lunedì, 12 gennaio 2026, 09:06

CMB Valdarno - Greenlucca Le Mura Spring 39-53 (7-18; 21-28; 30-43).

Valdarno: Tartaglia 4, Tognaccini* 4, Folcarelli 10, Bizzarri, Sontsa* 7, Sposato*, Campagnano* 3, Torrini, Morandini n.e., Trapani n.e., Innocenti* 11, Baggiani. All. Piccioli.

Le Mura Spring: Giangrasso, Ceccarini* 6, Dianda* 8, Capodagli* 13, Bona* 6, Papa 2, Cinquemani n.e., Morettini, Geremei 11, Chiti, Michelotti* 7. All. Pistolesi, ass. Merola.

Arbitri: Lorenzo Cammilli di Empoli e Marco Lodovichi di Impruneta (FI).

Partita insidiosa come da pronostico quella vinta dalle ragazze del Greenlucca sul parquet di San Giovanni Valdarno. Dopo un primo quarto spumeggiante, le Spring si fanno irretire dalla arcigna difesa locale, perdendo a tratti fluidità in attacco, pur mantenendo il controllo della gara fino al termine. La prima a muovere il tabellone è Capodagli prima con un sottomano di sinistro entrando in area (0-2), poi subito dopo girandosi sottocanestro (0-4). Bona con un piazzato da destra, poi la tripla di Ceccarini liberata da Capodagli (0-9). Il terzo tempo di Dianda in contropiede su assist lungo di Ceccarini (0-11) fa chiamare il minuto a coach Piccioli, che riorganizza la difesa mettendola a protezione dell'area. Capodagli fa uno su due dai liberi (0-12), ma riesce ad arrivare a canestro anche Campagnano (2-12). Geremei su contropiede di Michelotti, che la libera con un assist schiacciato (2-14). Innocenti da sotto con libero supplementare fa respirare le padrone di casa (5-14). Bona in jump su assist di Ceccarini e Michelotti in penetrazione da destra rilanciano le lucchesi (5-18), chiude Tartaglia dalla media per il 7-18 alla prima sirena. Al rientro in campo, Innocenti si procura fallo su tiro, realizzando i due liberi (9-18). Michelotti piazza la tripla dall'angolo destro assistita da Capodagli (9-21), Geremei and one su passaggio di Capodagli (9-24). Innocenti appoggiandosi al tabellone (11-24), poi Papa che recupera una palla vagante e Geremei su assist di Ceccarini in contropiede al quinto minuto per il massimo vantaggio (11-28).

La partita inizia a farsi spigolosa, con i direttori di gara che permettono contatti intensi. Ne approfitta Valdarno per rifarsi sotto con Innocenti e i due liberi di Focarelli (15-28), uno su due di Tognaccini (16-28), ancora Tognaccini and one (19-28), chiude Sontsa allo scadere (21-28).Al rientro dopo l'intervallo lungo le ospiti sembrano più concentrate e iniziano nuovamente a macinare gioco. Bona uno su due, Capodagli girandosi su assist di Ceccarini (21-31), risponde Sontsa con un bel sottomano (23-31). Ancora Capodagli su piede perno da sinistra e Geremei dopo palla recuperata e lancio di Ceccarini sembra facciano allungare ancora le ospiti (23-35). Ma non si esce dall'empasse, la tripla di Sontsa riporta lo svantaggio in cifra singola (26-35). A Michelotti in penetrazione da sinistra risponde Tartaglia (28-37), all'uno su due di Bona risponde Innocenti per il -8 (30-38). Solo nel finale Ceccarini da tre su assist di Michelotti e Dianda in terzo tempo dopo un recupero in zona di difesa allungano nuovamente (30-43).Ultimo quarto, parte meglio Valdarno con Folcarelli (32-43), solo al terzo minuto Dianda su passaggio di Michelotti e Capodagli su assist di Ceccarini, senza mettere il supplementare, per un nuovo +15 (32-47). Focarelli e Campagnano uno su due ricuciono ancora (35-47), ma Dianda in contropiede su lancio di Michelotti e Geremei in extrapossesso ristabiliscono (35-51). Si chiude con Capodagli in arresto e tiro e Focarelli per le padrone di casa (39-53).

"Valdarno in casa è squadra temibile - commenta coach Pistolesi - una squadra con ottime individualità, che gioca una pallacanestro con energia, aggressiva, che poteva crearci difficoltà se l'atteggiamento con il quale scendiamo in campo non è quello giusto. Serve migliorarsi ancora perchè così rischiamo prima o poi di inciampare in una partita e perdere i due punti che potrebbero costarci cari per la classifica."

Prossimo impegno sabato 17 gennaio ore 18,00 agli impianti San Marcellino contro Firenze Basket Acacemy.