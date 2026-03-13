Basket Le Mura



Le Mura Spring ospita Perugia

sabato, 28 marzo 2026, 08:27

Ultimo scontro al vertice questo sabato per le ragazze del Green Lucca: al Palatagliate arriva la Pallacanestro Perugia, attuale terza forza del campionato. Con il secondo posto ormai acquisito matematicamente, per le lucchesi la gara assume un valore che va oltre la classifica, rappresentando un possibile anticipo di semifinale playoff. Lucca infatti incontrerà nei quarti la settima classificata in regolar season al meglio delle due su tre con il vantaggio del fattore campo, poi, in caso di successo, la vincente tra la terza e la sesta classificata. Le vincenti delle semifinali saranno entrambe ammesse alle finali nazionali per l'accesso in A2.Perugia proviene da un periodo di luci ed ombre, a parte le larghe vittorie con Valdarno e Lerici, la sconfitta di misura contro Nicobasket, la vittoria rocabolesca ai danni di Firenze e, nell'ultimo turno la debacle casalinga contro Civitanova.

La gara di andata al Palapellini vide il successo delle lucchesi per 53-55 al termine di un vibrante confronto con cinque cambi di vantaggio con scarti minimi. L'ultimo sorpasso a 24 secondi dalla fine, poi una ottima gestione del crono consegnarono la vittoria alle ospiti.Perugia ha la migliore capacità realizzativa media del torneo con 71,0 punti/gara a fronte di 54,8 punti subiti. Tante sono le giocatrici di Perugia con punti nelle mani. Si parte dal centro Alicja Falkowska, specialista dal pitturato, accreditata di 12,3 punti/gara, poi la guardia Giorgia Gambelunghe con 11,2 e l'altra esterna Martina Scarpato con 11,1 entrambe temibili dall'arco. Inoltre la play Justyna Rudzka, arrivata la scorsa estate, che ne fattura 9.8 ad ogni allacciata di scarpe. A ciò si aggiunga una panchina lunga, dove nessuna giocatrice supera una media di 27 minuti giocati per gara.

"In questa settimana di allenamenti - analizza coach Pistolesi - infortuni e febbre ci hanno decimato, ma le resilienti si sono allenate molto bene. Incontriamo Perugia che ha l'organico più forte e completo del campionato e per noi è un banco di prova molto importante. Ci faremo trovare pronte"

Alzeranno la palla a due alle ore 18,30 i signori Giovanni Agnorelli di Poggibonsi e Azzurra Benenati di Cecina.