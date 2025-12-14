Basket Le Mura



Le Mura Spring in trasferta dalla capolista Firenze

venerdì, 16 gennaio 2026, 11:24

Incontro di cartello alla prima di ritorno per le ragazze del Greenlucca, attese agli impianti sportivi di San Marcellino dalla capolista Firenze Basket Academy. Firenze arriva a questa sfida forte delle 13 vittorie consecutive in campionato, la prima delle quali per 56-75 proprio contro Lucca il 4 ottobre scorso. L'ultima sconfitta in gara ufficiale risale invece alla domenica precedente, ancora contro Lucca che si aggiudicò la Coppa Toscana 2025. Le ospiti arrivano quindi a San Marcellino con la voglia di riscattare il risultato dell'andata, che permetterebbe loro di agganciare la capolista e mantenere i quattro punti di vantaggio sulle terze Perugia e Terni. Firenze è forte della sua capacità realizzativa con 73,2 punti/gara, seconda appena dietro Perugia con 73,3. Lucca si affida alla capacità contenitiva della sua difesa, ad oggi la migliore del torneo con 49,3 punti/gara subiti, mentre Firenze segue con 50,8.

Ad una sostanziale parità sulle realizzazioni medie da due punti - 20,4 per Lucca contro i 20 di Firenze - si contrappone una evidente superiorità sui tiri da oltre l'arco dove le padrone di casa veleggiano sui 7,9 medi contro i 3,5 delle lucchesi. Uno dei temi della gara si giocherà quindi sulla capacità delle ospiti di non lasciare tiri aperti dalla lunga distanza alle cecchine avversarie, senza comunque perdere il controllo del pitturato. Tra le specialiste da tre saranno da francobollare in particolare Eva Rossi e Marta Rossini che hanno già fatturato 24 bombe, oltre a Laura Reani che con le ultime cinque contro Civitanova è arrivata a 21.Lucca in settimana ha puntato al recupero fisico di tutte le effettive anche con una doppia sessione di lavoro alla palestra Ego, resta fuori ancora Francesca Evangelista che sarà disponibile nella fase calda dei playoff ed attualmente, oltre agli esercizi di riabilitazione, è impegnata nel supporto di scouting e videoanalisi allo staff tecnico.

"Sfida intrigante quella con Firenze - analizza coach Pistolesi - perchè entrambe abbiamo collezionato tra Coppa e Campionato quattordici vittorie e una sconfitta, tra l'altro reciproca. Sono molto curioso di verificare se nel girone di andata ed in particolare durante la pausa natalizia siamo riusciti a migliorare alcuni aspetti del nostro gioco. Siamo due squadre che cercano due cose diverse, loro cercano il penetra e scarica per poter tirare da tre punti, noi cerchiamo la palla in post basso e le collaborazioni offensive, quindi vedremo come andrà. La squadra sta fisicamente bene, si sta allenando bene con grande unità di intenti e quindi c'è grande fiducia per questa partita, ma soprattutto per il girone di ritorno, anche se - conclude il coach - ogni partita da adesso sarà una battaglia, a prescindere dall'avversaria."

La direzione della gara, con inizio alle 18,00, è affidata a Marco Mattiello di Buggiano (PT) e Andrea Zini di Pistoia.