Basket Le Mura



Le Mura Spring, lunga trasferta a Civitanova Marche

sabato, 31 gennaio 2026, 22:34

Dopo la vittoria convincente con Lerici, le ragazze del Greenlucca hanno ripreso gli allenamenti in preparazione della difficile trasferta di questa domenica a Civitanova. Le marchigiane sono state affrontate nel girone di andata sul campo neutro di Ponte Buggianese a causa dell'indisponibilità del Palatagliate, al tempo già in fase di allestimento come padiglione dei comics. La gara finì 73-69 dopo 14 cambi di vantaggio con le Spring che piazzarono un break di 12-0 negli ultimi 3 minuti, ribaltando per l'ennesima volta il risultato. Molte cose sono cambiate da quel 19 ottobre, Lucca ha visto l'arrivo di Sara Giangrasso e di Francesca Orsini, a Civitanova Giorgia Bocola è entrata a regime nei meccanismi del nuovo coach Del Buono che ha sostituito coach Dragonetti.

Sarà di nuovo pienamente a disposizione Veronica Perini, pedina importante negli schemi marchigiani che si era infortunata proprio nella gara di andata contro Lucca.



Le marchigiane nonostante un avvio incerto di campionato viaggiano attualmente in quinta posizione frutto di otto vittorie e sei sconfitte delle quali quattro nella prima metà del girone di andata. In casa ha perso solo con Perugia, comunque l'unico dei top team affrontato tra le mura amiche.

Civitanova, come Lucca, non si affida ad una realizzatrice in particolare, la top scorer Giorgia Bocola viaggia intorno al ventesimo posto in classifica generale, con una media di 12,1 punti/gara, ma riesce ad avere punti da tutto il quintetto in campo.



"Sarà una partita molto complessa - analizza coach Pistolesi - perchè Civitanova è una squadra di prima fascia. Noi ci arriviamo in una buoni condizioni fisiche e tecniche. Ci stiamo allenando abbastanza bene e vogliamo dare continuità ai nostri risultati, perchè ritengo che questa trasferta sia uno spartiacque vero e proprio, per noi stessi e per capire il nostro livello di intensità mentale e qualità di gioco. Servirà una partita di grande attenzione ai dettagli e di buona qualità tecnica, ma sono certo - conclude il coach - che sapremo rispondere sul campo e riusciremo a applicare quanto abbiamo preparato in settimana."

Arbitreranno la gara, con palla a due alle ore 18.00, Enrico Gregori di Vallefoglia (PU) e Gianluigi Bianconi di Castelraimondo (MC).