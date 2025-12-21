Basket Le Mura



Le Mura Spring sconfitta in trasferta a Firenze

domenica, 18 gennaio 2026, 08:47

irenze Basket Academy - Greenlucca Le Mura Spring 72-54 (15-8; 37-25; 59-38)



Firenze: Montesi, Reani* 12, Amato, Ponzecchi 9, Rossini* 15, Pasqualetti* 15, Calviani n.e., Rossi* 5, Dalvetti 4, Torricini 6, Tenerani, De Luca* 6. All. Corsini, ass. Biscetti, Rossini



Le Mura Spring: Giangrasso 7, Ceccarini* 15, Dianda 3, Capodagli* 12, Bona* 9, Papa n.e., Orsini 2, Morettini, Geremei, Chiti, Maffei* 2, Michelotti* 4. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano.



Arbitri: Marco Mattiello di Buggiano (PT) e Andrea Zini di Pistoia.



Non riesce alle ragazze del Greenlucca l'aggancio alla capolista in una partita che le padrone di casa conducono dal primo minuto, senza mai perdere il controllo della gara. Le lucchesi riescono a contenere il potenziale offensivo delle avversarie dal perimetro, oggi ferme a cinque triple, ma perdono la sfida nel pitturato, senza riuscire a limitare le penetrazioni e lasciando sul campo 27 rimbalzi contro i 17 recuperati.



Parte subito meglio Firenze con Rossini che, chiusa sul perimetro, prima va in penetrazione (2-0), poi guadagna fallo su fallo su terzo tempo (4-0). Dopo un recupero in difesa Bona al terzo minuto arriva anche lei al canestro (4-2). Reani da tre, persa dalla difesa durante la rotazione (7-2), poi Capodagli proteggendosi con il ferro (7-4) ed in elegante floating (7-6). Rossini tripla in scarso equilibrio allo scadere dei 24 secondi (10-6), poi due su due di Pasqualetti ai liberi (12-6). Accorcia Ceccarini in penetrazione da sinistra, ma ripristina Ponzecchi lasciata libera sottocanestro (14-8). Si chiude il quarto con Rossini uno su due dalla lunetta (15-8).

Si riparte con Ponzecchi arresto e tiro (17-8), Capodagli piazza la tripla da sinistra (17-11). Pasqualetti e Torricini provano la fuga per Firenze (21-11), si aggiunge Rossini con un libero per tecnico al coach (22-11). Bona da sotto con un gancio cielo anni 70 e la bomba di Dianda dall'angolo sinistro assistita da Giangrasso ricuciono sul 22-16. Ma Lucca concede troppi extrapossessi alle avversarie, De Luca ne approfitta per la fuga definitiva al quarto minuto con un and one (25-16), un secondo canestro ed un libero su due (28-16). Pasqualetti per il 30-16, poi i due primi punti per Lucca di Orsini dai liberi (30-18). Ceccarini riesce ad arrivare al tabellone al settimo ( 30-20), ma le ospiti faticano molto in attacco. Allungano nuovamente Rossi dalla lunga e Pasqualetti da sotto (35-20), provano ad interrompere l'emorragia Maffei in arresto e tiro, Ceccarini in penetrazione e Bona con un giro completo in lunetta (35-26). Ancora l'incursione di Pasqualetti che chiude sul 37-26.

Al rientro in campo Rossini due volte e Ponzecchi chiudono sostanzialmente la contesa (43-26), Ceccarini senza mettere il tiro supplementare (43-28), Ponzecchi da sotto e Michelotti in arresto e tiro (45-30) per un distacco che tra alti e bassi aumenta inesorabilmente. Due liberi di Ceccarini ma continuano le scorribande di Pasqualetti tra liberi e penetrazioni a segno (48-32). Lucca segna solo dalla lunetta, ancora due di Ceccarini (48-34), Firenze con un libero di Ponzecchi ma anche una tripla di Reani (52-34). Un libero di Bona, ma altri due di Rossini (54-35), poi Giangrasso tripla senza ritmo su assist di Ceccarini (54-38) per un segno di vita di Lucca, ma Reani da tre e due liberi di Salvetti per far allungare ancora Firenze (59-38).

Ultimo quarto si apre con un botta e risposta tra Giangrasso da sotto su assist di Michelotti e Reani and one (62-40). Bona su piede perno, ma ancora la replica di Salvetti (64-42). Giangrasso da sinistra, poi Rossi e due liberi di Pasqualetti per il massimo vantaggio casa (68-44). Capodagli trovata sola in area da Ceccarini (68-46), Michelotti in contropiede su palla rubata (68-48) e la tripla di Ceccarini su extrapossesso offensivo (68-51) al quinto minuto. Due punti di Torricini (70-51), poi non si segna più fino all'ultimo minuto, ancora Torricini e infine Capodagli canestro e fallo a tre decimi per chiudere sul 72-54.



"Intanto complimenti a Firenze che ha fatto un'ottima partita - commenta coach Pistolesi - confermando quelle che sono le realtà del campionato. Noi avevamo un obiettivo, tenerle a 60 punti e cercare di fare noi la nostra media per arrivare in fondo e giocarcela. Invece abbiamo avuto problemi nel giro palla in attacco e concesso a Firenze la sua media punti. Unica cosa è stato il controllo del perimetro, dove le abbiamo limitate a cinque triple. Questa partita ci fa vedere però che abbiamo tanto da lavorare, spetta a me e allo staff in palestra fare migliorare le ragazze, la squadra oggi ha fatto il massimo che poteva fare contro una squadra più forte."



Prossimo impegno sabato 24 gennaio ore 18,30 nelle mura amiche del Palatagliate contro Landini Lerici.