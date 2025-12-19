Basket Le Mura



Le Mura Spring si rinforza, torna Francesca Orsini

sabato, 17 gennaio 2026, 11:19

Le Mura Spring è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Francesca Ludovica Orsini, nata Pontedera nel 1995, ala forte di 182 cm. Un titolo europeo con la nazionale U20 nel 2019, poi tanta esperienza in A2 con Virtus Cagliari, San Giovanni Valdarno, Jolly Livorno. Francesca conosce già bene molte delle nuove compagne e il coach Pistolesi, quindi si inserirà velocemente nei meccanismi della squadra. Questa estate aveva pensato di appendere le scarpe al chiodo per dedicarsi al basket come Team Manager del Jolly Livorno, ma il richiamo del parquet e delle tante amicizie che ritrova a Le Mura Spring hanno avuto il sopravvento. Inoltre a Lucca Francesca ha già giocato ai tempi delle giovanili, arrivando alle finali nazionali Under19.

"Sono contenta di tornare in un palazzetto dove ho bellissimi ricordi di quando ero più giovane - commenta Francesca - ho trovato un gruppo che lavora tanto sotto la guida di Marco e che ha idee ben chiare sull'obiettivo annuale. Ritrovo care amiche e compagne dopo anni. Ringrazio la società per la fiducia e la serietà che hanno avuto nei miei confronti. Farò il massimo per poter dare il mio contributo con impegno e dedizione!".

Un gradito ritorno quindi al Palatagliate che ben conosce e che la vedrà tra le protagoniste del prosieguo della stagione.