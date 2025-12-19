Le Mura Spring si rinforza, torna Francesca Orsini

Basket Le Mura
sabato, 17 gennaio 2026, 11:19
Le Mura Spring è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Francesca Ludovica Orsini, nata Pontedera nel 1995, ala forte di 182 cm. Un titolo europeo con la nazionale U20 nel 2019, poi tanta esperienza in A2 con Virtus Cagliari, San Giovanni Valdarno, Jolly Livorno. Francesca conosce già bene molte delle nuove compagne e il coach Pistolesi, quindi si inserirà velocemente nei meccanismi della squadra. Questa estate aveva pensato di appendere le scarpe al chiodo per dedicarsi al basket come Team Manager del Jolly Livorno, ma il richiamo del parquet e delle tante amicizie che ritrova a Le Mura Spring hanno avuto il sopravvento. Inoltre a Lucca Francesca ha già giocato ai tempi delle giovanili, arrivando alle finali nazionali Under19.
"Sono contenta di tornare in un palazzetto dove ho bellissimi ricordi di quando ero più giovane - commenta Francesca - ho trovato un gruppo che lavora tanto sotto la guida di Marco e che ha idee ben chiare sull'obiettivo annuale. Ritrovo care amiche e compagne dopo anni. Ringrazio la società per la fiducia e la serietà che hanno avuto nei miei confronti. Farò il massimo per poter dare il mio contributo con impegno e dedizione!".
Un gradito ritorno quindi al Palatagliate che ben conosce e che la vedrà tra le protagoniste del prosieguo della stagione.
venerdì, 16 gennaio 2026, 11:24
Incontro di cartello alla prima di ritorno per le ragazze del Greenlucca, attese agli impianti sportivi di San Marcellino dalla capolista Firenze Basket Academy. Firenze arriva a questa sfida forte delle 13 vittorie consecutive in campionato, la prima delle quali per 56-75 proprio contro Lucca
lunedì, 12 gennaio 2026, 09:06
Partita insidiosa come da pronostico quella vinta dalle ragazze del Greenlucca sul parquet di San Giovanni Valdarno. Dopo un primo quarto spumeggiante, le Spring si fanno irretire dalla arcigna difesa locale, perdendo a tratti fluidità in attacco, pur mantenendo il controllo della gara fino al termine
domenica, 21 dicembre 2025, 09:55
Ancora una vittoria per le ragazze del Greenlucca, stavolta a spese di un Nicobasket che ha il merito di restare in partita fino alla fine del primo tempo. Al rientro le lucchesi piazzano un parziale di 28-1 che chiude la gara con sul 76 a 38
venerdì, 19 dicembre 2025, 18:23
Una delle gare più attese e più temute, il derby con Nicobasket negli ultimi anni è diventata una classica del Palatagliate: fino ai playoff dello scorso campionato Nico si è presentata sempre in una posizione di forza, mentre quest'anno arriva a Lucca come fanalino di coda