Basket Le Mura



Le Mura Spring tornano al Palatagliate contro Lerici

sabato, 24 gennaio 2026, 08:56

Fallito l'aggancio alla capolista, le ragazze del Greenlucca hanno ripreso gli allenamenti con ancora più convinzione, sapendo di avere aspetti da migliorare, ma anche la consapevolezza che gli obiettivi stagionali restano immutati. Sabato scende al Palatagliate l'U.S. Gino Landini Lerici, matricola terribile del campionato che è riuscita ad oggi a tenersi fuori dalla zona playout, con cinque vittorie con le dirette concorrenti alla salvezza, ma anche una a sorpresa contro Pielle.

Lucca deve cogliere l'occasione per riprendere il ritmo gara, forte del successo per 38-62 dell'andata, ma anche della seconda posizione in classifica, frutto delle 12 vittorie del girone di andata.

Durante il campionato Lerici è sicuramente cresciuta, trovando in Rossella Gioan la leader indiscussa in termini di minutaggio (33'50"/gara di media) e di realizzazioni, in particolare con i suoi 17,2 punti/gara - seconda assoluta di categoria - e le 29 triple complessive - prima assoluta di categoria. Da monitorare anche l'altra play Federica Tronfi, attiva per lo più nel pitturato, che fattura una media di quasi 10 punti ad ogni allacciata di scarpa.

Per completezza, Lerici realizza 57,3 punti/gara contro i 61,6 di Lucca, ma ne subisce 66,8 in media contro i 50,8 di Lucca, migliore difesa del torneo.

Tra le dirette concorrenti ai vertici della classifica, turno decisamente semplice per Firenze, di scena a Prato contro l'ultima in classifica; interessante ed aperto ad ogni risultato invece il derby di Terni tra la Pink Basket e Perugia, appaiate in terza posizione, che una delle due dovrà lasciare.



Coach Pistolesi, dopo il vertice con lo staff di inizio settimana, ha iniziato gli allenamenti per lavorare su fluidità e trame offensive che ancora sono il punto da migliorare, in vista di un girone di ritorno che sarà ancora più competitivo, già a partire dalla prossima gara.



"Lerici è la squadra sorpresa del campionato - analizza coach Pistolesi - percĥe viaggia in buona posizione da poter raggiungere anche i playoff, quindi deve essere rispettata. Noi con il roster completato da Orsini pensavamo di riuscire a fare allenamenti con dodici titolari, invece questa settimana siamo stati falcidiati, con cinque ragazze fuori per vari motivi. Ringrazio le ragazze della nostra squadra di Promozione che ci hanno dato una mano per fare degli allenamenti dignitosi. Naturalmente le assenze non possono essere una scusa - conclude il coach - sabato abbiamo bisogno di ripartire per ritrovare le nostre sicurezze e quindi scenderemo in campo pronte a dare battaglia e prenderci i due punti." L'incontro con palla a due alle 18,30 sarà diretto dai Sig. Azzurra Benenati di Cecina e Alessandro Carta di Pisa.