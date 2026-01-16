Basket Le Mura



Vittoria convincente per Le Mura contro Lerici

domenica, 25 gennaio 2026, 09:33

Greenlucca Le Mura Spring - U.S. Landini Lerici 73-43 (32-10; 39-21; 57-37).



Le Mura Spring: Giangrasso 12, Ceccarini* 6, Dianda* 11, Capodagli* 17, Bona n.e., Orsini* 10, Morettini 5, Chiti 3, Maffei* 9, Michelotti. All. Pistolesi, ass. Mercogliano.



Lerici: Tronfi n.e., Saloni* 2, Demi, Leovino 1, Cacopardo* 15, Oueslati 5, Gioan* 6, Candelori* 8, Mangano* 4. All. Ferretti, ass. Cabani.

Arbitri: Azzurra Benenati di Cecina e Alessandro Carta di Pisa.



Riprendono il cammino vincente in campionato le ragazze del Greenlucca regolando in maniera netta il Landini Lerici. Una reazione chiara che era stata chiesta da coach Pistolesi in settimana e che permette di difendere il secondo posto in classifica.

Apre le danze Orsini sullo sviluppo della palla a due, trovata in area da Maffei dopo un buon giropalla (2-0). Risponde subito Candelori sull'altra sponda (2-2), ma Dianda fa vedere che stasera le lucchesi hanno le mani calde dalla distanza, trovata libera nell'angolo sinistro da Orsini (5-2). Ancora Dianda due su due ai liberi (7-2). Orsini dall'angolo destro ma toccando la linea dei 6,75 su assist di Maffei (9-2) fa chiamare il primo timeout a coach Ferretti. Rientra meglio in campo Lerici con i due punti di Saloni (9-4), ma Ceccarini punisce dalla distanza (12-4) su assist di Dianda. Gioan riesce a penetrare sottoplancia (12-6), ma è ancora Ceccarini con la complicità di Dianda a colpire dalla lunga (16-6). Uno su due di Gioan dalla lunetta, poi i due su due di Maffei e Capodagli aggiornano sul 19-7. Si prende ancora la scena Capodagli, prima servita in area da Ceccarini poi dalla sinistra su assist di Michelotti (23-7). Un libero di Gioan e due punti di Mangano chiudono il primo quarto sul 23-10.

Appena ripartito il crono per la seconda frazione, incursione in area di Mangano che guadagna, realizzandoli, due tiri liberi (23-12). Giangrasso tripla d'istinto trovata da Ceccarini sul lato debole (26-12), poi ancora dalla sinistra in transizione (29-13). Orsini da sotto su assist corto di Michelotti (31-13), poi Cacopardo muove il tabellone anche per le ospiti (31-15). Chiti da oltre l'arco su scarico di Dianda porta a +20 il vantaggio (34-14), provano a ricucire Demi, Cacopardo da tre e poi da sotto al settimo minuto (34-21). Ma stera Giangrasso è ineluttabile, ne mette un'altra dall'angolo sinistro su assist di Ceccarini (37-21), poi Dianda in contropiede su lancio lungo di Ceccarini aggiorna sul 39-21. Non succede altro negli ultimi due minuti, si va negli spogliatoi sul +18 casa.

Al rientro, apre Candelori da due, poi subito Maffei in penetrazione senza mettere il tiro supplementare (41-23). Candelori uno su due dalla lunetta (41-24), poi dopo vari errori su tiri facili è Dianda che ruba palla e realizza in terzo tempo (43-24). Oueslati da tre dopo uno scarico su penetrazione (43-27), ma Dianda in arresto e tiro e Maffei dall'angolo destro trovata da Dianda, fanno correre Lucca al quinto minuto (48-27). Candelori and one (48-30), poi Morettini subisce fallo prima di aver ripreso posizione sul tiro da tre, realizzando tutti i liberi (51-30). Due liberi anche per Oueslati (51-32), poi Orsini dalla media su assist corto di Maffei e Morettini con un elegante floater (55-32). Cacopardo ancora scordata dalla difesa oltre l'arco (55-35), segue Orsini da sotto servita da Morettini (57-35). Chiudono i due liberi di Cacopardo (57-37).

Come aveva chiuso, riapre Cacopardo (57-39) ma sul ribaltamento Giangrasso servita da Maffei punisce dall'arco (60-39).

Al terzo minuto Capodagli da sotto servita da Morettini (62-39), Gioan forza in penetrazione, canestro più fallo, colpo al fianco per cui viene sostituita, realizza il tiro supplementare Leovino (62-42). Lerici non ne ha più, Capodagli invece pare inizi adesso, piazza la tripla su scarico di Morettini (65-42), poi Maffei col piatto della casa, arresto e tiro da sinistra (67-42). Siamo a metà dell'ultimo quarto, la partita ha più poco da dire, Capodagli intanto fa uno su due ai liberi, imitata da Cacopardo (68-43). Ancora Capodagli, stavolta giro pieno in lunetta (70-43) poi suggella il suo quarto da 11 punti con una tripla dall'angolo sinistro (73-43) che chiude le ostilità.



"Una buona prestazione stasera - commenta coach Pistolesi - Lerici è una squadra neopromossa che però si fa rispettare, noi siamo state brave ad imporre dall'inizio il nostro ritmo. Dopo la sconfitta di Firenze poteva non essere scontato, invece abbiamo fatto una settimana di buoni allenamenti nonostante qualche problema di salute. Oggi la squdra ha dato la risposta che volevo, abbiamo fatto una buona prestazione difensiva, c'è stato modo di ruotare tutte e inserire ancora meglio nei meccanismi Francesca Orsini. Stasera ci prendiamo i due punti, da lunedì torniamo in palestra per preparare la prossima."

Il prossimo impegno delle Spring sarà domenica 1 febbraio alle 18,00 presso la palestra Città Alta di Civitanova Marche.