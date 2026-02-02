Basket Le Mura



L'allenatore della Nazionale femminile Andrea Capobianco a Lucca

sabato, 14 febbraio 2026, 12:00

Pomeriggio intenso quello di venerdì 13 febbraio alla palestra di Sant'Alessio, dove il coach della Nazionale Femminile Andrea Capobianco ha tenuto un allenamento alle ragazze delle giovanili del Le Mura Spring, allargato a rappresentanti di altre società toscane. Dopo lo spazio ad una gara di baskin, sotto l'attenta regia di Imma Gentile, l'attività è iniziata alle 16,30 con le Under 13/14, alle 17,30 è stata la volta dei gruppi Under 15/17, per finire con le Under 19 alle 18,30. Un interessante clinic riservato a staff ed allenatori ha chiuso la giornata alle 19,30. In totale hanno partecipato 150 ragazze provenienti anche da altre realtà toscane come Empoli, Siena, Altopascio, Livorno Pontedera, Pistoia, Ponte Buggianese e Montecatini.

Quindici allenatori hanno poi posto domande a coach Capobianco nell'incontro di chiusura, su tematiche motivazionali e di tecnica. L'assessore allo sport Fabio Barsanti ha portato i saluti dell'Amministrazione Comunale, complimentandosi per l'iniziativa. "È molto importante andare sul territorio - commenta coach Capobianco - dalle realtà che trasmettono la passione per questo sport alle giovani e dove si trova entusiasmo come qui a Lucca è sempre bello lavorare. Riunire tante realtà del territorio - conclude - è stata un'ottima iniziativa, il confronto è fondamentale e dà l'idea di voler costruire qualcosa di importante."