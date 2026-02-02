Basket Le Mura



Le Mura contro Prato a caccia della nona vittoria casalinga

sabato, 14 febbraio 2026, 08:06

Seconda gara interna consecutiva per le ragazze del Greenlucca che attendono questo sabato sul parquet del Palatagliate il PF Prato. A prima vista può sembrare la classica "testa-coda" con le lucchesi in zona di vertice della classifica, mentre le laniere sono impelagate in piena zona play-out. Ma ogni gara nasconde la sua insidia se non affrontata con l'atteggiamento giusto, anche se Prato finora ne ha vinte solo 3 su 17, le due con CMB Valdarno e l'andata con Umbertide, dirette concorrenti alla poule salvezza.

La gara di andata alla Palestra Toscanini il primo novembre finì 49-69 quando, dopo un primo tempo più contratto, le lucchesi trovarono concretezza e fluidità di gioco nella ripresa, allungando fino al +20 finale.

Ad oggi Prato realizza una media di 53,8 punti/gara, mentre ne subisce 63,9. Le giocatrici da attenzionare in particolare sono Giulia Sautariello, già top scorer della gara di andata con 17 punti ed una media di 12,2 punti/gara, Elisa Trucioni con 10,5 e Chiara Billi con 8,1. Insieme sono riuscite a garantire il 57% dei punti realizzati dalla squadra.

Sul fronte Lucca, sarà ancora a riposo cautelativo Serena Bona, già in campo solo per onor di firma contro Piombino, ma il gruppo squadra ha più volte dimostrato la sua resilienza alle avversità incontrate durante la stagione.



"Prato non naviga in posizione di classifica entusiasmante - analizza coach Pistolesi - ma resta una squadra molto esperta della categoria, con esterne in particolare molto fisiche e buone individualità e quindi va affrontata con la giusta attenzione. Noi dobbiamo scendere in campo sempre concentrate e col massimo rispetto per tutti. Non avremo a disposizione Serena Bona, per noi giocatrice fondamentale anche se la squadra contro Piombino ha risposto molto bene alla sua assenza. Ci siamo allenate bene in settimana e nonostante Prato sia squadra completamente diversa, sono sicuro che le ragazze ripeteranno la bella prestazione di sabato scorso."



Alzeranno la palla a due alle ore 18,30 i signori Lorenzo Cima di Viareggio e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino.