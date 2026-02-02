Le Mura contro Prato a caccia della nona vittoria casalinga

Basket Le Mura
sabato, 14 febbraio 2026, 08:06
Seconda gara interna consecutiva per le ragazze del Greenlucca che attendono questo sabato sul parquet del Palatagliate il PF Prato. A prima vista può sembrare la classica "testa-coda" con le lucchesi in zona di vertice della classifica, mentre le laniere sono impelagate in piena zona play-out. Ma ogni gara nasconde la sua insidia se non affrontata con l'atteggiamento giusto, anche se Prato finora ne ha vinte solo 3 su 17, le due con CMB Valdarno e l'andata con Umbertide, dirette concorrenti alla poule salvezza.
La gara di andata alla Palestra Toscanini il primo novembre finì 49-69 quando, dopo un primo tempo più contratto, le lucchesi trovarono concretezza e fluidità di gioco nella ripresa, allungando fino al +20 finale.
Ad oggi Prato realizza una media di 53,8 punti/gara, mentre ne subisce 63,9. Le giocatrici da attenzionare in particolare sono Giulia Sautariello, già top scorer della gara di andata con 17 punti ed una media di 12,2 punti/gara, Elisa Trucioni con 10,5 e Chiara Billi con 8,1. Insieme sono riuscite a garantire il 57% dei punti realizzati dalla squadra.
Sul fronte Lucca, sarà ancora a riposo cautelativo Serena Bona, già in campo solo per onor di firma contro Piombino, ma il gruppo squadra ha più volte dimostrato la sua resilienza alle avversità incontrate durante la stagione.
"Prato non naviga in posizione di classifica entusiasmante - analizza coach Pistolesi - ma resta una squadra molto esperta della categoria, con esterne in particolare molto fisiche e buone individualità e quindi va affrontata con la giusta attenzione. Noi dobbiamo scendere in campo sempre concentrate e col massimo rispetto per tutti. Non avremo a disposizione Serena Bona, per noi giocatrice fondamentale anche se la squadra contro Piombino ha risposto molto bene alla sua assenza. Ci siamo allenate bene in settimana e nonostante Prato sia squadra completamente diversa, sono sicuro che le ragazze ripeteranno la bella prestazione di sabato scorso."
Alzeranno la palla a due alle ore 18,30 i signori Lorenzo Cima di Viareggio e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino.
sabato, 14 febbraio 2026, 12:00
Pomeriggio intenso quello di venerdì 13 febbraio alla palestra di Sant'Alessio, dove il coach della Nazionale Femminile Andrea Capobianco ha tenuto un allenamento alle ragazze delle giovanili del Le Mura Spring, allargato a rappresentanti di altre società toscane
domenica, 8 febbraio 2026, 12:02
Ottima prestazione per le ragazze del Greenlucca che si impongono su Piombino con una partenza spumeggiante e riescono poi a rintuzzare i tentativi di rientro delle avversarie. Resta in panchina Serena Bona, infortunatasi al ginocchio destro nell'allenamento di rifinitura di venerdì
sabato, 7 febbraio 2026, 09:44
Dopo la battaglia di Civitanova finita all'overtime, questo sabato le ragazze del Greenlucca ricevono la visita del Basket Golfo Piombino, reduci a loro volta dalla difficile vittoria contro Siena, maturata per 73 a 69 negli ultimi secondi di gara. Palla a due alle 18,30
lunedì, 2 febbraio 2026, 09:02
Vittoria per le ragazze del Greenlucca a Civitanova Marche dopo un tempo supplementare con una prestazione di carattere. Dopo aver sofferto la zona delle marchigiane per tutto il secondo tempo, si scatenano all'inizio dell'overtime senza farsi più recuperare