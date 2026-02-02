Basket Le Mura



Le Mura Spring al Palatagliate contro Piombino per difendere il secondo posto

sabato, 7 febbraio 2026, 09:44

Dopo la battaglia di Civitanova finita all'overtime, questo sabato le ragazze del Greenlucca ricevono la visita del Basket Golfo Piombino, reduci a loro volta dalla difficile vittoria contro Siena, maturata per 73 a 69 negli ultimi secondi di gara. All'andata al Palatenda le Spring riuscirono ad indirizzare la contesa a partire dalla metà del primo quarto, senza poi essere più riprese chiudendo sul 46-59, con Francesca Chiti top scorer con 15 punti. Il tema del match sarà ancora una volta quello di bloccare le tre bocche di fuoco piombinesi, Jamy De Kock, Ginevra Quaratesi e Heloise Azzola che arrivano al Palatagliate con un invidiabile bottino rispettivamente di 15,4, 13,9 e 12,2 punti/gara. In particolare Ginevra Quaratesi è temibile dall'arco, prima assoluta del torneo con 33 realizzazioni da tre punti. Jamy De Kock invece è prima assoluta nel procurarsi e realizzare i tiri dalla lunetta, con una media di 5,1 liberi ogni allacciata di scarpa. Piombino infine ha presentato in settimana Sofie Bruintjes centro olandese di 192 cm, già schierata contro Siena e che ha fatturato 6 punti in 16 minuti di utilizzo.

Lucca, al cospetto di una squadra che da sempre gioca in velocità come una giovanile, cercherà di far valere la sua collaudatissima macchina difensiva, capace finora di limitare a 50,4 punti/gara le offensive avversarie.Allenamenti ridotti in settimana per Elena Capodagli a causa di una distorsione al ginocchio rimediata in una mischia nel pitturato, mentre si sta riassorbendo la tumefazione all'occhio sinistro per Serena Bona, pure procurata sul campo di battaglia marchigiano.

"Piombino è squadra con identità offensiva ben precisa - analizza coach Pistolesi - con giocatrici molto prolifiche, quindi squadra da rispettare, come del resto facciamo con tutte. Noi abbiamo lavorato bene in settimana, ho fiducia di recuperare Capodagli per sabato e Orsini sta entrando sempre più in condizione e negli schemi della squadra. Abbiamo fiducia di poter fare una buona partita perchè questi due punti sono obbligatori per difendere il secondo posto, che ad oggi credo sia meritato e che ci vogliamo tenere ben stretto". Sono stati designati ad arbitrare la gara con inizio alle 18,30 i signori Tommaso De Trane di Pontedera e Marco Marini di Pisa