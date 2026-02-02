Basket Le Mura



Le Mura Spring attende P.F. Umbertide

sabato, 28 febbraio 2026, 10:21

Gara da cerchietto rosso quella in programma sabato 28 al Palatagliate, dove le ragazze del Greenlucca ospitano il Pall. Femm. Umbertide. Gara nelle quale le lucchesi, impegnate nella rincorsa al miglior piazzamento possibile in griglia di playoff, devono avvicinarsi con la maggior determinazione possibile, senza tener conto della classifica. Finora infatti le umbre hanno collezionato quindici sconfitte e quattro vittorie, l'ultima in trasferta contro Lerici, con una media di 55,7 punti/gara fatti e 63,5 subiti.

Lucca invece cerca la vittoria numero 18, forte dei 63,2 punti/gara realizzati contro i 50,3 subiti. All'andata ad Umbertide le Spring vinsero una partita che sembrava intavolata verso un semplice successo, poi i trenta minuti di stop per il malore patito dal secondo arbitro fecero perdere la necessaria concentrazione alle ospiti, finchè avvicinate ad un solo possesso di vantaggio, ripresero a macinare gioco, chiudendola sul 47-56.Particolare attenzione dovrà essere prestata anche in questa gara di ritorno alla guardia Giorgia Cattabiani accreditata ad oggi di 12,2 punti/gara in 32' 45" di utilizzo medio. Top scorer da oltre l'arco con 21 realizzazioni è invece Benedetta Giuliobello, spesso in roster anche con la prima squadra di A2. Quella che scenderà a Lucca è infatti la squadra B del gruppo che milita con buoni risultati nel campionato superiore e che viene utilizzata per dare minutaggi ed esperienza a giovani promettenti.

"La vittoria a Livorno dell'ultimo turno - analizza coach Pistolesi - ha confermato che la squadra è matura. Ci siamo allenate bene in settimana, anche se qualche malanno di stagione ci ha impedito di essere sempre al completo. Sabato abbiamo una partita che dobbiamo per forza tramutare in due punti, sta a noi farci trovare pronte a giocare una partita veloce, perchè Umbertide corre tanto come una Under19, ha buone individualità e sono in un buon momento di forma. Mi aspetto un altro passo di crescita della squadra - conclude il coach - visto che a breve inizieranno le partite che contano."

Dirigeranno la gara, eccezionalmente alle ore 16,30, i signori Giacomo Natucci di Bagni di Lucca e Andrea Zini di Pistoia.