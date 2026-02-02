Le Mura Spring consolida il secondo posto con la vittoria a Livorno

Basket Le Mura
domenica, 22 febbraio 2026, 10:05
Verodol CBD Pielle Livorno - Greenlucca Le Mura Spring 51 - 64 (15-23; 29-36; 34-53)
Pielle Livorno: Bullentini n.e., Belfiori 2, Caverni n.e., Nottolini 2, Menchetti*, Donadio* 17, Castiglione V.* 7, Castiglione M. 3, Collodi* 6, Selmi 2, Benedetti* 12. All. Castiglione, ass. Portas Vives.
Le Mura Spring: Giangrasso 3, Ceccarini* 19, Dianda, Capodagli* 10, Bona n.e., Papa n.e., Orsini* 11, Morettini 3, Geremei 7, Chiti, Maffei* 4, Michelotti* 7. All. Pistolesi, ass. Merola.
Arbitri: Giovanni Barone di Ponsacco e Riccardo Profeti di Rosignano Marittimo.
Prosegue la corsa delle ragazze del Greenlucca che si impongono anche a Livorno con una partita solida condotta fin dall'inizio e poi gestita fino alla fine con rassicurante margine. Da stasera inoltre sono sei i punti di vantaggio sulle terze in classifica, visto lo stop casalingo di Perugia che viene raggiunto da Terni.
Palla a due Livorno, ma il primo canestro si concretizza sul ribaltamento in transizione con Capodagli che scarica su Orsini oltre l'arco (3-0). Subito risponde da tre Donadio dimenticata dalla difesa (3-3), Maffei invece punta a canestro, poi si gira e piazza con un bel movimento (3-5). Ceccarini una sentenza dal centro arco (3-8), poi ancora su uno scarico di Capodagli, Ceccarini finta, stepback e tripla (3-11). Dall'angolo opposto Capodagli toccando la linea dei 6,75 porta il vantaggio in doppia cifra già al terzo minuto (3-13), per poi ribadire con un giro pieno in lunetta (3-15). Livorno trova due punti in contropiede su palla persa con Donadio (5-15), ma in un amen Capodagli replica su assist in transizione di Orsini (5-17), poi con altri due liberi solo cotone (5-19). Marta Castiglione colpisce da 8 metri con la difesa che non esce in tempo (8-19), poi Donadio riesce ad arrivare al canestro, con il tiro supplementare (11-19), facendo chiamare il minuto a coach Pistolesi.
Ma Livorno ricuce ancora con Belfiori (13-19), allora Ceccarini punta il canestro appoggiandosi al vetro (13-21). Secondi finali, Nottolini da sotto (15-21), ma poi commette fallo in bonus sulla ripartenza di Ceccarini che ringrazia (15-23).Secondo quarto, apre Geremei dall'angolo sinistro su assist di Capodagli (15-26), Livorno reagisce con un break di Viola Castiglione dalla lunga (18-26) e dalla media (20-26) e Selmi da sotto arrivando al meno quattro (22-26). Interrompono l'emorragia Ceccarini che sfonda le linee avversarie fino in fondo al vetro (22-28), Capodagli con assist sul lato debole di Ceccarini (22-30), Geremei deposita in banca su rimbalzo offensivo (22-32) e con un due su due ai liberi (22-34). Viola Castiglione e Benedetti ricuciono per Pielle (26-34), Geremei liberata sottoplancia da Ceccarini (26-36), ma Donadio punisce la difesa lucchese dall'angolo destro sulla seconda sirena (29-36).Dopo l'intervallo lungo Lucca rientra in campo determinata a chiuderla, nonostante la zona asfissiante di Pielle.
La prima a far girare nuovamente il tabellone è Orsini dai 6,75 su assist di Ceccarini (29-39), poi Maffei penetrata lungo la linea di fondo (29-41), Ceccarini che ruba palla e terzo tempo in contropiede (29-43) e poi arresto e tiro da destra al terzo minuto (29-45). Dopo un tiro libero su due di Donadio (30-45), Ceccarini lasciata con un tiro aperto da tre, come sanguinare davanti ad uno squalo (30-48), ma è Orsini che da sottocanestro si attacca alla giugulare della partita per il +20 (30-50). Livorno prova a reagire con un semigancio di Collodi (32-50), ma ancora Michelotti colpisce dal centro arco (32-53), chiude il quarto Collodi di forza nel pitturato (34-53).Ultima frazione, parte ancora forte Lucca con un libero di Giangrasso (34-54), ancora Giangrasso sottomano su assist di Capodagli (34-56), Michelotti finta, controfinta, jump and shot (34-58), Morettini da tre su assist di Ceccarini (34-61) che scalda le mani dei tifosi lucchesi sulla tribunetta.
Raggiunto il massimo vantaggio del +27 al quarto minuto, l'inerzia della gara passa a Livorno, con Lucca che tende a controllare. Benedetti dall'angolo sinistro (37-61), Donadio dal destro (40-61), Collodi da sotto (42-61), ancora Benedetti dall'angolo destro (45-61) fanno chiamare il timeout a coach Pistolesi all'ottavo minuto. Orsini realizza un libero per fallo tecnico (45-62), Livorno realizza una serie di liberi con Benedetti (49-62), Orsini appoggia al vetro un assist di Ceccarini in contropiede (49-64), chiudono le ostilità i due liberi di Donadio (51-64), Lucca rinuncia all'ultimo attacco.
"Abbiamo fatto una partita solida, sempre avanti nel punteggio - commenta coach Pistolesi - con un buon approccio iniziale, qualche momento di black out che ancora purtroppo ci contraddistingue e che va tolto, in particolare in ottica playoff. Vincere qui comunque sono due punti veramente importanti perchè ci hanno vinto poche squadre e per questo faccio i complimenti alle mie ragazze."
Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca sabato 28 febbraio ore 16,30 al Palatagliate contro P.F. Umbertide.
Classica gara da prendere con le molle quella che attende le ragazze del Greenlucca questa sera al Palacecioni di Livorno contro Pielle. Squadra ostica Pielle con buone individualità, molte delle quali con un passato in Spring
Vittoria senza particolari patemi per le ragazze del Greenlucca contro un coriaceo Prato che combatte fino all'ultimo secondo di gara. La gara si indirizza già nel primo quarto, per poi risolversi con un perentorio allungo ad inizio ripresa
Pomeriggio intenso quello di venerdì 13 febbraio alla palestra di Sant'Alessio, dove il coach della Nazionale Femminile Andrea Capobianco ha tenuto un allenamento alle ragazze delle giovanili del Le Mura Spring, allargato a rappresentanti di altre società toscane
Seconda gara interna consecutiva per le ragazze del Greenlucca che attendono questo sabato sul parquet del Palatagliate il PF Prato. A prima vista può sembrare la classica "testa-coda" con le lucchesi in zona di vertice della classifica, mentre le laniere sono impelagate in piena zona play-out