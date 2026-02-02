Basket Le Mura



Le Mura Spring consolida il secondo posto con la vittoria a Livorno

domenica, 22 febbraio 2026, 10:05

Verodol CBD Pielle Livorno - Greenlucca Le Mura Spring 51 - 64 (15-23; 29-36; 34-53)

Pielle Livorno: Bullentini n.e., Belfiori 2, Caverni n.e., Nottolini 2, Menchetti*, Donadio* 17, Castiglione V.* 7, Castiglione M. 3, Collodi* 6, Selmi 2, Benedetti* 12. All. Castiglione, ass. Portas Vives.

Le Mura Spring: Giangrasso 3, Ceccarini* 19, Dianda, Capodagli* 10, Bona n.e., Papa n.e., Orsini* 11, Morettini 3, Geremei 7, Chiti, Maffei* 4, Michelotti* 7. All. Pistolesi, ass. Merola.

Arbitri: Giovanni Barone di Ponsacco e Riccardo Profeti di Rosignano Marittimo.

Prosegue la corsa delle ragazze del Greenlucca che si impongono anche a Livorno con una partita solida condotta fin dall'inizio e poi gestita fino alla fine con rassicurante margine. Da stasera inoltre sono sei i punti di vantaggio sulle terze in classifica, visto lo stop casalingo di Perugia che viene raggiunto da Terni.

Palla a due Livorno, ma il primo canestro si concretizza sul ribaltamento in transizione con Capodagli che scarica su Orsini oltre l'arco (3-0). Subito risponde da tre Donadio dimenticata dalla difesa (3-3), Maffei invece punta a canestro, poi si gira e piazza con un bel movimento (3-5). Ceccarini una sentenza dal centro arco (3-8), poi ancora su uno scarico di Capodagli, Ceccarini finta, stepback e tripla (3-11). Dall'angolo opposto Capodagli toccando la linea dei 6,75 porta il vantaggio in doppia cifra già al terzo minuto (3-13), per poi ribadire con un giro pieno in lunetta (3-15). Livorno trova due punti in contropiede su palla persa con Donadio (5-15), ma in un amen Capodagli replica su assist in transizione di Orsini (5-17), poi con altri due liberi solo cotone (5-19). Marta Castiglione colpisce da 8 metri con la difesa che non esce in tempo (8-19), poi Donadio riesce ad arrivare al canestro, con il tiro supplementare (11-19), facendo chiamare il minuto a coach Pistolesi.

Ma Livorno ricuce ancora con Belfiori (13-19), allora Ceccarini punta il canestro appoggiandosi al vetro (13-21). Secondi finali, Nottolini da sotto (15-21), ma poi commette fallo in bonus sulla ripartenza di Ceccarini che ringrazia (15-23).Secondo quarto, apre Geremei dall'angolo sinistro su assist di Capodagli (15-26), Livorno reagisce con un break di Viola Castiglione dalla lunga (18-26) e dalla media (20-26) e Selmi da sotto arrivando al meno quattro (22-26). Interrompono l'emorragia Ceccarini che sfonda le linee avversarie fino in fondo al vetro (22-28), Capodagli con assist sul lato debole di Ceccarini (22-30), Geremei deposita in banca su rimbalzo offensivo (22-32) e con un due su due ai liberi (22-34). Viola Castiglione e Benedetti ricuciono per Pielle (26-34), Geremei liberata sottoplancia da Ceccarini (26-36), ma Donadio punisce la difesa lucchese dall'angolo destro sulla seconda sirena (29-36).Dopo l'intervallo lungo Lucca rientra in campo determinata a chiuderla, nonostante la zona asfissiante di Pielle.

La prima a far girare nuovamente il tabellone è Orsini dai 6,75 su assist di Ceccarini (29-39), poi Maffei penetrata lungo la linea di fondo (29-41), Ceccarini che ruba palla e terzo tempo in contropiede (29-43) e poi arresto e tiro da destra al terzo minuto (29-45). Dopo un tiro libero su due di Donadio (30-45), Ceccarini lasciata con un tiro aperto da tre, come sanguinare davanti ad uno squalo (30-48), ma è Orsini che da sottocanestro si attacca alla giugulare della partita per il +20 (30-50). Livorno prova a reagire con un semigancio di Collodi (32-50), ma ancora Michelotti colpisce dal centro arco (32-53), chiude il quarto Collodi di forza nel pitturato (34-53).Ultima frazione, parte ancora forte Lucca con un libero di Giangrasso (34-54), ancora Giangrasso sottomano su assist di Capodagli (34-56), Michelotti finta, controfinta, jump and shot (34-58), Morettini da tre su assist di Ceccarini (34-61) che scalda le mani dei tifosi lucchesi sulla tribunetta.

Raggiunto il massimo vantaggio del +27 al quarto minuto, l'inerzia della gara passa a Livorno, con Lucca che tende a controllare. Benedetti dall'angolo sinistro (37-61), Donadio dal destro (40-61), Collodi da sotto (42-61), ancora Benedetti dall'angolo destro (45-61) fanno chiamare il timeout a coach Pistolesi all'ottavo minuto. Orsini realizza un libero per fallo tecnico (45-62), Livorno realizza una serie di liberi con Benedetti (49-62), Orsini appoggia al vetro un assist di Ceccarini in contropiede (49-64), chiudono le ostilità i due liberi di Donadio (51-64), Lucca rinuncia all'ultimo attacco.

"Abbiamo fatto una partita solida, sempre avanti nel punteggio - commenta coach Pistolesi - con un buon approccio iniziale, qualche momento di black out che ancora purtroppo ci contraddistingue e che va tolto, in particolare in ottica playoff. Vincere qui comunque sono due punti veramente importanti perchè ci hanno vinto poche squadre e per questo faccio i complimenti alle mie ragazze."

Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca sabato 28 febbraio ore 16,30 al Palatagliate contro P.F. Umbertide.