Le Mura Spring, contro Prato nona vittoria casalinga

domenica, 15 febbraio 2026, 14:24

Greenlucca Le Mura Spring - P.F. Prato 69-49 (21-11; 32-23; 55-32)



Le Mura Spring: Giangrasso 10, Ceccarini* 9, Dianda 14, Capodagli* 12, Orsini* 9, Morettini, Geremei 2, Chiti 2, Michelotti* 2. All. Pistolesi, ass. Mercogliano.



P.F. Prato: Peri, Sautariello 3, Morello* 4, Cecchi* 4, Aramini 2, Billi* 2, Trucioni* 9, Colangelo* 7, Bellandi, Frascolla 4, Franchini 7. All. Biondi, ass. Amerighi.



Arbitri: Lorenzo Cima di Viareggio e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino.



Vittoria senza particolari patemi per le ragazze del Greenlucca contro un coriaceo Prato che combatte fino all'ultimo secondo di gara. La gara si indirizza già nel primo quarto, per poi risolversi con un perentorio allungo ad inizio ripresa.



Dopo un primo attacco ospite, è Capodagli su rimbalzo offensivo a far girare per prima il tabellone (2-0). La segue subito Orsini in arresto e tiro all'altezza della lunetta (4-0). Sul lato opposto, Colangelo da sotto con un friendly roll dopo tre rimbalzi sul ferro (4-2). Dopo l'uno su due di Maffei ai liberi, ancora Colangelo di forza nel pitturato (5-4). Ceccarini fa bottino pieno dalla lunetta (7-4), poi Capodagli in torsione da sotto (9-4). Ceccarini da oltre l'arco su assist di Capodagli (12-4), sull'altro lato si sblocca anche Morello da sottoplancia (12-6). Ancora Capodagli in terzo tempo su lancio di Ceccarini al quinto minuto (14-6). Cecchi fa uno su due dalla lunetta (14-7), poi commette fallo su tiro a Maffei che ne realizza uno pure lei (15-7). Le squadre sono in bonus, ora si segna solo dalla lunetta Billi uno su due, Ceccarini due su due,ancora Billi uno su due (17-9). Ma è il canestro di Maffei in contropiede al settimo su lancio lungo di Michelotti a portare il vantaggio in doppia cifra (19-9) e far chiamare il minuto a coach Biondi. Ancora Maffei con la specialità della casa, arresto e tiro in jump a far girare il tabellone per Lucca (21-9), poi chiude il quarto Frascolla dalla media (21-11).

Al rientro dopo un paio di minuti di schermaglie improduttive, Franchini appoggiandosi al vetro (21-13), subito dopo Ceccarini, che però non chiude il gioco da tre per un antisportivo su tiro (23-13). Due su due di Billi (23-15), Giangrasso arresto e tiro dopo un bello snake nel pitturato (25-15). Trucioni segna solo il primo dalla lunetta (25-16), sul capovolgimento Orsini brucia la sirena dei 24 secondi spalle a canestro (27-16). Ma il canestro di Trucioni (27-18) fa chiamare il time out a coach Pistolesi che chiede maggior concentrazione alle sue ragazze. Alla ripartenza Orsini dal midrange (29-18), poi Geremei rimbalzo difensivo, fallo subìto e due liberi segnati (31-18). Colangelo lasciata sola dal centro dell'arco (31-21), Geremei uno su due (32-21), ultimo possesso Lucca che perde palla a 8 secondi, ne approfitta Aramini che in contropiede appoggia al tabellone (32-23) mentre suona la sirena di fine quarto.

Tornano dallo spogliatoio più concentrate le lucchesi, decise a chiudere la gara. Orsini dopo un extrapossesso ed un bel giropalla colpisce da oltre l'arco (35-23), Prato si limita ad un giro in lunetta con Frascolla (35-25). Si iscrive a referto anche Dianda, tripla su assist di Ceccarini (38-25). Capodagli, prima appoggiandosi al vetro su assist di Ceccarini (40-25), poi con un elegante sottomano (42-25). Il minuto Prato non sortisce effetto, Dianda in progressione fino in fondo sul vetro (44-25). Le laniere ora muovono la retina solo dalla lunetta, Sautariello uno su due (44-26). Capodagli, anche lei dai liberi, due su due solo cotone (46-26), poi tripla di Dianda senza ritmo su appoggio di Maffei (49-26). Ancora loro in coppia, con Maffei che si fa tutto il campo in contropiede, poi lascia a Dianda sottocanestro (51-26). Ancora un libero per Prato con Franchini (51-27), poi due per Maffei (53-27) e un altro per Trucioni (53-28). Giangrasso in arresto e tiro (55-28), un bel sottomano di Morello (55-30), chiude il quarto Franchini dalla media (55-32).

Si riparte con Giangrasso nel traffico (57-32) e Chiti con una delle sue veroniche sottocanestro (59-32). Trucioni fa un giro pieno in lunetta (59-34), Giangrasso lasciando sul posto l'avversaria sul fondo dalla sinistra (61-34). Franchini spalle a canestro (61-36), un libero di Cecchi, poi Giangrasso trovata sola sottocanestro da Michelotti (63-37). Trucioni dai 6,75, Sautariello due su due e Cecchi da sotto costruiscono un minibreak ospite in due minuti (63-44). Dianda in penetrazione nel pitturato (65-44), Billi due su due (65-46) e Michelotti fino in fondo appoggiata al vetro (67-46). Un libero stavolta per Billi (67-47), chiudono il conteggio Dianda su rimbalzo offensivo e Billi per il 69-49 finale.



Prato è una buona squadra, soprattutto è una squadra molto fisica - commenta coach Pistolesi - sapevamo che avremmo un po' sofferto, anche per l'assenza di Serena. Sono state brave a metterci in difficoltà nei primi due quarti, cambiando più volte la difesa, nel terzo quarto abbiamo visto la vera Lucca, grande capacità difensiva, soluzioni dinamiche, qualche canestro da tre punti. Siamo riuscite a tenerle sotto la loro media punti e questo è il nostro marchio di fabbrica sul quale stiamo costruendo questa stagione e su cui dobbiamo continuare a lavorare."



Prossimo impegno sabato 21 febbraio ore 19,30 alla palestra Cecioni di Livorno contro Pielle.