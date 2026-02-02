Basket Le Mura



Le Mura Spring, derby a Livorno contro Pielle

sabato, 21 febbraio 2026, 08:11

Classica gara da prendere con le molle quella che attende le ragazze del Greenlucca questo sabato al Palacecioni di Livorno contro Pielle. Squadra ostica Pielle con buone individualità, molte delle quali con un passato in Spring. D'altra parte nel team lucchese sono presenti elementi con trascorsi livornesi, sponda Jolly-Libertas come Ceccarini, Orsini, Evangelista e lo stesso coach Pistolesi oltre a Maffei ex Pielle. La gara assume quindi la fisionomia di un derby per molte delle protagoniste, con tutte le caratteristiche di imprevedibilità che ne conseguono.Da come si sta delineando la classifica, le livornesi stanno cercando la migliore posizione nella seconda metà della griglia dei playoff, mentre le lucchesi puntano a consolidare il secondo posto che garantirebbe non pochi vantaggi nel post season.Livorno, dopo la vittoria in casa contro Lerici, si è visto sconfiggere pesantemente nell'ultimo turno a Civitanova per 85-49 in una partita senza storia.

Va detto che non era a referto l'esterna Aurora Benedetti, top scorer della squadra accreditata di 14,7 punti/gara e sesta assoluta nella speciale classifica delle realizzatrici del torneo, particolarmente temibile sottocanestro e dal midrange. L'altra punta di diamante dell'attacco labronico è sicuramente l'esperto centro Diletta Donadio con 12,1 punti/gara, presenza importante nel pitturato e grande capacità di procacciarsi e realizzare tiri liberi.All'andata al Palatagliate la gara, chiusa sul 59-46, fu risolta solo nel finale dopo alcuni tentativi di rientro delle ospiti. Inizio equilibrato con 10 cambi di vantaggio nei primi 15 minuti, poi l'allungo delle padrone di casa permise loro di assicurarsi il margine sufficiente per non essere più recuperate.Ha ripreso gli allenamenti specifici Serena Bona dopo che la risonanza di martedì scorso ha evidenziato l'assenza di problematiche importanti al ginocchio. Francesca Evangelista sta invece ancora proseguendo la riabilitazione presso la palestra Ego e durante gli allenamenti delle compagne, sotto la supervisione di Nadia Centoni.

"Trasferta ostica qualla di Livorno - conferma coach Pistolesi - Pielle è squadra con grande compattezza difensiva, fisicità e buone individualità e non regala nulla sul suo campo. Noi dovremo ripetere le prestazioni già fatte a Perugia e Civitanova perchè vogliamo i due punti per difendere il margine della seconda posizione. Gli allenamenti in settimana sono stati positivi, abbiamo solo qualche piccolo acciacco che cercheremo di gestire in partita."