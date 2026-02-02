Basket Le Mura



Le Mura Spring, vittoria al Palatagliate contro Umbertide

domenica, 1 marzo 2026, 00:19

Greenlucca Le Mura Spring - Pall. Femm. Umbertide 65-40 (15-15; 26-21; 45-31)



Le Mura Spring: Ceccarini* 16, Dianda 8, Capodagli* 2, Bona n.e., Papa 2, Orsini* 11, Morettini, Geremei 6, Chiti 4, Maffei* 6, Michelotti* 10. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano.



P.F. Umbertide: Mascetti 7, Postigo Lopez 4, Cassetta Gia., Giuliobello* 5, Avonto* 7, Valeri* 4, Cassetta Giu.* 2, Cattabiani* 11, Nappi. All. Caporali, ass. Carubini.



Arbitri: Giacomo Natucci di Bagni di Lucca e Daniele Cabizza di Pisa.



Altra buona prova per le ragazze del Greenlucca che escono vittoriose dal confronto casalingo con Umbertide. Partono bene le lucchesi, non si scompongono dal rientro delle avversarie per poi gestire agevolmente la gara grazie anche alla panchina lunga che porta anche stavolta il suo contributo.



Primo possesso Lucca, Michelotti guadagna il rimbalzo offensivo si ritira nell'angolo destro e punisce da oltre l'arco (3-0). Sull'altro fronte Giulia Cassetta si appoggia al vetro (3-2), ma è ancora Michelotti a violare l'area in arresto e tiro (5-2). Maffei in jump dalla sua piastrella di parquet (7-2), si iscrive a referto anche Capodagli in torsione sottoplancia (9-2), ancora Maffei in jump stavolta fronte canestro (11-2) e siamo solo al quarto minuto. Avonto di forza su palla contesa sottocanestro (11-4), sulla rimessa Ceccarini fino in fondo prima che si piazzi la difesa avversaria (13-4). Al settimo minuto Michelotti piazzato su rimessa dal fondo (15-4), risponde Cattabiani che si presenta al pubblico del Palatagliate con un arresto e tiro da destra (15-6). Ma più che altro presenta un break ospite che continua con Mascetti in contropiede (15-8), nonostante il timeout Lucca, con Giuliobello (15-10), Valeri (15-12) ed ancora Giuliobello da tre sulla prima sirena (15-15).

Secondo quarto, Dianda fa rimettere il naso avanti alle lucchesi in contropiede (17-15), Orsini ribadisce da sotto con fallo subito e canestro supplementare (20-15). Un fischio coraggioso su Dianda fa fare un giro pieno in lunetta a Cattabiani (20-17). Dopo tre minuti di schermaglie improduttive è Avonto dal centro del pitturato (20-19 ) a far chiamare il secondo minuto a coach Pistolesi. Al rientro si sblocca Chiti con un bel piazzato da destra (22-19), all'ottavo Valeri riporta in scia le ospiti (22-21), ma Ceccarini in arresto e tiro fronte canestro e Geremei in penetrazione riportano avanti le padrone di casa nel finale (26-21).

Nell'intervallo coach Pistolesi catechizza le sue ragazze che rientrano con maggiore intensità e precisione. In un minuto e mezzo Ceccarini su azione da rimessa dal fondo (28-21), Orsini dal centro arco su assist di Maffei (31-21) e ancora Ceccarini da tre di tabella portano il vantaggio in doppia cifra (34-21). Cerca di mettere una pezza su palla rubata Cattabiani and one (34-24), Maffei risponde in jump dalla solita piastrella (36-24). Dopo un libero di Avonto, un movimento di gran classe di Orsini sottocanestro (38-25) e ancora Avonto da due (38-27). Orsini liberata oltre i 6,75 da Maffei (41-27), poi Postigo Lopez da due (41-29). Giri pieni in lunetta per Michelotti (43-29) e Postigo Lopez (43-31), poi Dianda trovata sola sottocanestro da Ceccarini (45-31). Una manciata di secondi, time out ospite per preparare l'azione d'attacco, Lucca squaderna una inedita difesa 1-3-1 che scombina i piani avversari.

Ultimo quarto, uno su due di Michelotti ai liberi (46-31), sul ribaltamento Mascetti da tre scordata completamente sola dalla difesa (46-34). Ceccarini implacabile dalla lunetta (48-34), poi Lucca allunga con Chiti su rimbalzo (50-34) e Ceccarini stasera una sentenza anche dall'arco dopo un extrapossesso (53-34). Cattabiani non molla dal pitturato (53-36), subito dopo Ceccarini in lunetta per il 55-36. Grande galoppata di Dianda in contropiede su lancio millimetrico di Michelotti (57-36), poi Papa appena entrata si sfila sulla linea di fondocampo e realizza appoggiandosi al vetro (59-36). Ancora Cattabiani due punti in torsione (59-38), poi Dianda da sotto su palla consegnata da Michelotti (61-38). Resta il tempo per i due liberi di Mascetti (61-40) e si chiude con i due giri pieni in lunetta di Geremei (65-40).



"Umbertide è squadra molto giovane - commenta coach Pistolesi - ma che gioca un basket gradevole ed efficace. La loro intensità difensiva ci ha messo in difficoltà nei primi venti minuti, poi alla lunga le nostre rotazioni e la qualità di alcune individualità hanno indirizzato il risultato. Sono molto contento di come sono entrate in campo le ragazze dalla panchina, siamo riusciti a ruotarle tutte. Adesso abbiamo una settimana per pregarare la gara di Terni che è sicuramente una squadra di primissima fascia, cercheremo di arrivarci nel miglior modo possibile". Prossimo impegno sabato 7 marzo ore 18.00 al palazzetto "Di Vittorio" di Terni contro Pink Basket.