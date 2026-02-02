Le Mura Spring, vittoria convincente contro Golfo Piombino

Basket Le Mura
domenica, 8 febbraio 2026, 12:02
GreenLucca Le Mura Spring - Basket Golfo Femminile 76-49 (26-8; 42-23; 63-38)
Le Mura Spring: Giangrasso 9, Ceccarini* 24, Dianda 3, Capodagli* 8, Bona n.e., Papa 1, Orsini* 10, Morettini, Geremei 1, Chiti 11, Maffei* 2, Michelotti* 7. All. Pistolesi, ass. Merola
Golfo: Azzola* 6, Piangerelli* 5, De Kock* 9, Montella 2, Bruintjes 4, Candelori, Patriarca 6, Mazzucco 2, Quaratesi* 9, Vallini 4, Alfonsi, Bassini* 2. All. Biancani, ass. Todeschini.
Arbitri: Tommaso De Trane di Pontedera e Marco Marini di Pisa.
Ottima prestazione per le ragazze del Greenlucca che si impongono su Piombino con una partenza spumeggiante e riescono poi a rintuzzare i tentativi di rientro delle avversarie. Resta in panchina Serena Bona, infortunatasi al ginocchio destro nell'allenamento di rifinitura di venerdì.
Pronti via, bastano sedici secondi a Michelotti per trovare Capodagli sola al bordo del pitturato (2-0), la velocità degli scambi sarà il tema di questo primo quarto. Sull'altro lato del campo risponde subito Azzola con un bel gancio da sottocanestro (2-2). Ma l'inerzia è per Lucca, si iscrive a referto anche Orsini dal midrange (4-2) ancora su assist di Michelotti. Capodagli trova il fondo della retina anche dai 6,75 (7-2) su scarico di Ceccarini, che poi si mette in proprio su azione di contropiede con tiro supplementare (10-2). Quaratesi in penetrazione (10-4), ma Orsini si fa trovare al centro dell'arco su scarico di Maffei (13-4). Siamo a metà quarto, De Kock si guadagna due viaggi in lunetta, realizzandone uno (13-5). Ancora Orsini, questa volta dall'angolo sinistro, su assist di Capodagli (16-5). Tripla anche per Piombino con Piangerelli (16-8), replica subito Michelotti in arretramento (19-8). Michelotti ruba palla a centrocampo e lancia Ceccarini uno contro zero e si appoggia al vetro (21-8). Anche Dianda dall'angolo liberata da Orsini dopo bel giropalla (24-8), poi chiude le ostilità del primo quarto Ceccarini con un tiro da allenamento all'altezza della lunetta (26-8).
Si riparte con Lucca a guidare il gioco, è ancora Ceccarini a scuotere la retina dall'arco al terzo extrapossesso (29-8). Ancora Ceccarini con uno snake da destra in mezzo al pitturato (31-8), dall'altra parte Patriarca and one (31-11). In un amen però Giangrasso, piedi a posto nell'angolo sinistro, mette la tripla (34-11). Ancora Giangrasso dalla media, su assist telefonato di Dianda (36-11). Chiti col tiro supplementare su assist di Michelotti (39-11), sull'altro lato De Kock da sottoplancia (39-13). Giangrasso in arresto e tiro (41-13), coach Biancani chiama il timeout al sesto minuto. Le piombinesi rientrano più motivate in campo, Piangerelli risolve una mischia in area (41-15), Vallini dà continuità all'azione delle ospiti (41-17). Chiti da destra interrompe il minibreak ospite (43-17), ma è ancora Vallini a fare un giro pieno in lunetta (43-19). Al centro di De Kock (43-21), è coach Pistolesi a chiamare il minuto, ma è ancora De Kock a guadagnarsi e realizzare due liberi (43-23), che chiudono il secondo quarto.
Le ospiti rientrano più aggressive dopo l'intervallo lungo e vanno subito a segno con Montella (43-25). Risponde Capodagli da tre (46-25), ma sono ancora le ospiti a cercare di rientrare con Quaratesi ed Azzola (46-29). Nonostante il timeout Lucca è ancora De Kock a fare un giro pieno in lunetta (46-31), poi tocca a Ceccarini a mettere un libero su due (47-31). Azzola da sotto (47-33), ma ci pensa Ceccarini dall'arco su assist di Dianda a dispensare endorfine ai suoi tifosi (50-33). Piombino è già in bonus al quinto minuto, ma Lucca non ne approfitta pienamente. Capodagli zero su due, Ceccarini mette solo il primo (51-33), Orsini mette solo il secondo (52-33), Maffei fa bottino pieno (54-33).
La bomba di Ceccarini su assist di Orsini riporta sul +24 le Spring (57-33), non si arrende la specialista dall'arco Quaratesi (57-36), ma il tentativo di rientro è ormai rintuzzato. Ceccarini con un elegante floater (59-36), poi Patriarca dalla media (59-38). Michelotti mette il secondo libero su fallo antisportivo (60-38), Orsini anche lei in lunetta, segna il primo (61-38). Chiudono i liberi di Ceccarini, due su tre di cui uno per tecnico alla panchina (63-38).
Ultimo quarto, si prende il palcoscenico Chiti, prima da sotto dopo un extrapossesso (65-38), poi in arresto e tiro da sinistra (67-38). Si iscrive a referto la lunga olandese Bruintjes dalla media (67-40), poi Bassini in penetrazione da destra (67-42). Coach Pistolesi chiama il minuto per tenere alta la tensione della squadra, Chiti si fa trovare concentrata dalla lunetta (69-42). Piombino è ora a zona, Michelotti trova solo cotone dopo un veloce giropalla sull'arco (72-42). Mazzucco da due (72-44), Quaratesi dai liberi (72-46), ancora Bruintjes da sotto (72-48), poi Michelotti trova Giangrasso nel pitturato che la mette di sottomano (74-48). Si chiude con una serie di tiri liberi. Patriarca (74-49), Papa (75-49), Geremei (76-49).
"È una partita che alla vigilia temevo molto - commenta coach Pistolesi - Piombino è una squadra ben allenata, un squadra giovane con talento. Giocano ad alto ritmo con punteggi elevati e noi dovevano essere brave a contenerle. Faccio i complimenti alle ragazze perchè l'approccio alla partita è stato straordinario, e poi sono state brave a reagire durante la gara ai cali che abbiamo avuto nel secondo e terzo quarto e mantenere il vantaggio intorno ai venti punti".
Prossimo impegno, ancora al Palatagliate, sabato 14 febbraio ore 18,30 quando scenderà a Lucca il PF Prato.
sabato, 7 febbraio 2026, 09:44
Dopo la battaglia di Civitanova finita all'overtime, questo sabato le ragazze del Greenlucca ricevono la visita del Basket Golfo Piombino, reduci a loro volta dalla difficile vittoria contro Siena, maturata per 73 a 69 negli ultimi secondi di gara. Palla a due alle 18,30
lunedì, 2 febbraio 2026, 09:02
Vittoria per le ragazze del Greenlucca a Civitanova Marche dopo un tempo supplementare con una prestazione di carattere. Dopo aver sofferto la zona delle marchigiane per tutto il secondo tempo, si scatenano all'inizio dell'overtime senza farsi più recuperare
sabato, 31 gennaio 2026, 22:34
Dopo la vittoria convincente con Lerici, le ragazze del Greenlucca hanno ripreso gli allenamenti in preparazione della difficile trasferta di questa domenica a Civitanova. Le marchigiane nonostante un avvio incerto di campionato viaggiano attualmente in quinta posizione frutto di otto vittorie e sei sconfitte
domenica, 25 gennaio 2026, 09:33
Riprendono il cammino vincente in campionato le ragazze del Greenlucca regolando in maniera netta(73-43) il Landini Lerici. Una reazione chiara che era stata chiesta da coach Pistolesi in settimana e che permette di difendere il secondo posto in classifica