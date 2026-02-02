Basket Le Mura



Le Mura Spring, vittoria convincente contro Golfo Piombino

domenica, 8 febbraio 2026, 12:02

GreenLucca Le Mura Spring - Basket Golfo Femminile 76-49 (26-8; 42-23; 63-38)



Le Mura Spring: Giangrasso 9, Ceccarini* 24, Dianda 3, Capodagli* 8, Bona n.e., Papa 1, Orsini* 10, Morettini, Geremei 1, Chiti 11, Maffei* 2, Michelotti* 7. All. Pistolesi, ass. Merola



Golfo: Azzola* 6, Piangerelli* 5, De Kock* 9, Montella 2, Bruintjes 4, Candelori, Patriarca 6, Mazzucco 2, Quaratesi* 9, Vallini 4, Alfonsi, Bassini* 2. All. Biancani, ass. Todeschini.



Arbitri: Tommaso De Trane di Pontedera e Marco Marini di Pisa.



Ottima prestazione per le ragazze del Greenlucca che si impongono su Piombino con una partenza spumeggiante e riescono poi a rintuzzare i tentativi di rientro delle avversarie. Resta in panchina Serena Bona, infortunatasi al ginocchio destro nell'allenamento di rifinitura di venerdì.



Pronti via, bastano sedici secondi a Michelotti per trovare Capodagli sola al bordo del pitturato (2-0), la velocità degli scambi sarà il tema di questo primo quarto. Sull'altro lato del campo risponde subito Azzola con un bel gancio da sottocanestro (2-2). Ma l'inerzia è per Lucca, si iscrive a referto anche Orsini dal midrange (4-2) ancora su assist di Michelotti. Capodagli trova il fondo della retina anche dai 6,75 (7-2) su scarico di Ceccarini, che poi si mette in proprio su azione di contropiede con tiro supplementare (10-2). Quaratesi in penetrazione (10-4), ma Orsini si fa trovare al centro dell'arco su scarico di Maffei (13-4). Siamo a metà quarto, De Kock si guadagna due viaggi in lunetta, realizzandone uno (13-5). Ancora Orsini, questa volta dall'angolo sinistro, su assist di Capodagli (16-5). Tripla anche per Piombino con Piangerelli (16-8), replica subito Michelotti in arretramento (19-8). Michelotti ruba palla a centrocampo e lancia Ceccarini uno contro zero e si appoggia al vetro (21-8). Anche Dianda dall'angolo liberata da Orsini dopo bel giropalla (24-8), poi chiude le ostilità del primo quarto Ceccarini con un tiro da allenamento all'altezza della lunetta (26-8).

Si riparte con Lucca a guidare il gioco, è ancora Ceccarini a scuotere la retina dall'arco al terzo extrapossesso (29-8). Ancora Ceccarini con uno snake da destra in mezzo al pitturato (31-8), dall'altra parte Patriarca and one (31-11). In un amen però Giangrasso, piedi a posto nell'angolo sinistro, mette la tripla (34-11). Ancora Giangrasso dalla media, su assist telefonato di Dianda (36-11). Chiti col tiro supplementare su assist di Michelotti (39-11), sull'altro lato De Kock da sottoplancia (39-13). Giangrasso in arresto e tiro (41-13), coach Biancani chiama il timeout al sesto minuto. Le piombinesi rientrano più motivate in campo, Piangerelli risolve una mischia in area (41-15), Vallini dà continuità all'azione delle ospiti (41-17). Chiti da destra interrompe il minibreak ospite (43-17), ma è ancora Vallini a fare un giro pieno in lunetta (43-19). Al centro di De Kock (43-21), è coach Pistolesi a chiamare il minuto, ma è ancora De Kock a guadagnarsi e realizzare due liberi (43-23), che chiudono il secondo quarto.

Le ospiti rientrano più aggressive dopo l'intervallo lungo e vanno subito a segno con Montella (43-25). Risponde Capodagli da tre (46-25), ma sono ancora le ospiti a cercare di rientrare con Quaratesi ed Azzola (46-29). Nonostante il timeout Lucca è ancora De Kock a fare un giro pieno in lunetta (46-31), poi tocca a Ceccarini a mettere un libero su due (47-31). Azzola da sotto (47-33), ma ci pensa Ceccarini dall'arco su assist di Dianda a dispensare endorfine ai suoi tifosi (50-33). Piombino è già in bonus al quinto minuto, ma Lucca non ne approfitta pienamente. Capodagli zero su due, Ceccarini mette solo il primo (51-33), Orsini mette solo il secondo (52-33), Maffei fa bottino pieno (54-33).

La bomba di Ceccarini su assist di Orsini riporta sul +24 le Spring (57-33), non si arrende la specialista dall'arco Quaratesi (57-36), ma il tentativo di rientro è ormai rintuzzato. Ceccarini con un elegante floater (59-36), poi Patriarca dalla media (59-38). Michelotti mette il secondo libero su fallo antisportivo (60-38), Orsini anche lei in lunetta, segna il primo (61-38). Chiudono i liberi di Ceccarini, due su tre di cui uno per tecnico alla panchina (63-38).

Ultimo quarto, si prende il palcoscenico Chiti, prima da sotto dopo un extrapossesso (65-38), poi in arresto e tiro da sinistra (67-38). Si iscrive a referto la lunga olandese Bruintjes dalla media (67-40), poi Bassini in penetrazione da destra (67-42). Coach Pistolesi chiama il minuto per tenere alta la tensione della squadra, Chiti si fa trovare concentrata dalla lunetta (69-42). Piombino è ora a zona, Michelotti trova solo cotone dopo un veloce giropalla sull'arco (72-42). Mazzucco da due (72-44), Quaratesi dai liberi (72-46), ancora Bruintjes da sotto (72-48), poi Michelotti trova Giangrasso nel pitturato che la mette di sottomano (74-48). Si chiude con una serie di tiri liberi. Patriarca (74-49), Papa (75-49), Geremei (76-49).



"È una partita che alla vigilia temevo molto - commenta coach Pistolesi - Piombino è una squadra ben allenata, un squadra giovane con talento. Giocano ad alto ritmo con punteggi elevati e noi dovevano essere brave a contenerle. Faccio i complimenti alle ragazze perchè l'approccio alla partita è stato straordinario, e poi sono state brave a reagire durante la gara ai cali che abbiamo avuto nel secondo e terzo quarto e mantenere il vantaggio intorno ai venti punti".

Prossimo impegno, ancora al Palatagliate, sabato 14 febbraio ore 18,30 quando scenderà a Lucca il PF Prato.