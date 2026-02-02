Basket Le Mura



Le Mura torna con una vittoria da Civitanova e consolida il secondo posto

lunedì, 2 febbraio 2026, 09:02

Bagalier Fe.Ba. Civitanova - Greenlucca Le Mura Spring 51-57 (13-15; 24-27; 36-36; 46-46)



Civitanova: Ortolani 10, Severini, Valeriani n.e., Perini* 14, Bocola* 10, Smajic 6, Binci n.e., Romanelli n.e., Pelliccetti*, Pepe* 2, Mandolesi* 7. All. Del Buono, ass. Melappioni.



Le Mura Spring: Giangrasso 5, Ceccarini* 17, Dianda 1, Capodagli* 11, Bona*14, Orsini 2, Morettini, Geremei n.e., Chiti, Maffei* 6, Michelotti* 1. All. Pistolesi, ass. Merola.



Arbitri: Enrico Gregori di Vallefoglia (PU) e Gianluigi Bianconi di Castelraimondo (MC).



Vittoria per le ragazze del Greenlucca a Civitanova Marche dopo un tempo supplementare con una prestazione di carattere. Dopo aver sofferto la zona delle marchigiane per tutto il secondo tempo, si scatenano all'inizio dell'overtime senza farsi più recuperare.



Muove per prima il tabellone Maffei in penetrazione dopo un'extrapossesso (0-2), risponde Bocola in allontanemento (2-2). Serie di schermaglie improduttive, torna a segnare Mandolesi da sotto (4-2). Bona in torsione per il nuovo pari (4-4), Ceccarini dal midrange per il nuovo vantaggio ospite (4-6). Nuovo ribaltamento (saranno 16 i cambi di vantaggio totali) con la tripla di Mandolesi su scarico dopo rimbalzo offensivo (7-6). Ceccarini in arresto e tiro fa rimettere il naso avanti a Lucca (7-8), ma Ortolani controsorpassa ancora (9-8). Sul capovolgimento Capodagli dall'angolo sinistro (9-11), ancora Ortolani (11-11) e ancora Bona passando sotto il canestro (11-13). Due liberi di Perini e Bona spalle a canestro chiudono il quarto sul 13-15.

Rientra meglio in campo Civitanova con Ortolani e Perini (17-15), facendo chiamare il minuto a coach Pistolesi. Al rientro Lucca inizia a macinare gioco, Ceccarini su rimbalzo (17-17), ma anche due volte Capodagli in transizione su lancio di Ceccarini (17-21). Rispondono le padrone di cass con Mandolesi ed i due liberi di Ortolani per il nuovo pari (21-21). La gara ora è bella e veloce, parte in contropiede Giangrasso teleguidata da Ceccarini prima con una tripla (21-24) poi dalla media (21-26) che fa chiamare al quinto minuto la sospensione a coach del Buono. Al rientro le marchigiane si ripresentano in campo con una zona 2-3 molto aggressiva, fermando l'emorragia, ma anche killerando lo spettacolo. Non a caso nella seconda metà del quarto si registrano solo un libero su due di Dianda (21-27), un canestro in mischia di Smajic (23-27) ed un libero su due di Perini che chiude il quarto (24-27).

Riparte a zona Civitavecchia, Lucca ha percentuali da prefisso telefonico sia da oltre l'arco che in prossimità del pitturato. Le padrone di casa piazzano due punti con Smajic ed un giro pieno in lunetta di Perini che le riporta avanti di un'incollatura (28-27). Capodagli riesce a passare con un arresto e tiro da sinistra (28-29) al terzo minuto. Al quinto Ortolani un libero per impattare ancora (29-29), poi Perini dalla media (31-29). Si segna solo dalla lunetta Bona, Bocola, ancora Bona (33-33). Ci si avvia verso la terza sirena, il tempo per due liberi di Perini (35-33), uno di Ortolani (36-33), ma soprattutto il buzzer beater senza senso di Ceccarini che chiude ancora una volta in parità (36-36).

Ultimo quarto, al secondo minuto Orsini in penetrazione (36-38), ma anche Pepe per impattare (38-38). Si segna con il contagocce, le squadre sentono l'importanza della posta in palio. Al quarto minuto Maffei arresto e tiro da sinistro, subito imitata da Smajic (40-40). Capodagli fa bottino pieno dalla lunetta (40-42), Ceccarini uno su due per un possesso pieno di vantaggio (40-43). Bocola porta in scia le marchigiane (42-43), Ortolani le porta avanti (44-43). Maffei all'ottavo minuto in arresto e tiro (44-45), al nono Bocola per il nuovo vantaggio casa (46-45). 25 secondi alla fine, Ceccarini viene fermata in contropiede con un antisportivo, mette solo il secondo libero (46-46), sull'azione successiva Lucca perde palla a sette secondi, ma Civitavecchia non ne approfitta. Si va all'overtime, ma rientra in campo la Lucca delle partite migliori. In due minuti la bomba di Ceccarini dopo un bel giropalla (46-49), Bona dal midrange su scarico di Maffei (46-51) e ancora Bona con un tiro da allenamento dalla lunetta (46-53) fanno volare le ospiti. Al terzo minuto Ceccarini con un libero porta a tre possessi il vantaggio ospite (46-54). Bocola prova a ricucire dalla media (48-54), Michelotti realizza uno su due per un antisportivo (48-55). Perini è l'ultima ad arrendersi per le marchigiane (51-55), fallo su Ceccarini che realizza i due liberi (51-57), Lucca chiude palla in mano.



"Che sarebbe stata una partita del genere - commenta coach Pistolesi - lo sapevamo dall'inizio della settimana, quando abbiamo incominciato a prepararla. Loro sono una squadra buona, solida, che sta ritrovando la condizione migliore delle giocatrici importanti. Che giocare qui non fosse facile era noto, finora ci aveva vinto solo Perugia. È stata una vittoria voluta, perchè sporca, tirata fuori con le unghie al supplementare e questo fa capire che queste ragazze hanno un'identità importante. Sono veramente soddisfatto della prestazione di carattere di questo gruppo."

Prossimo impegno per le Spring al Palatagliate sabato 7 febbraio ore 18,30 contro Basket Golfo Piombino.