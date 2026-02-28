Le Mura, al Palatagliate arriva B.F. Pontedera

Basket Le Mura
venerdì, 13 marzo 2026, 17:42
Classico derby quello in programma questo sabato al Palatagliate, dove le ragazze del Greenlucca attendono la B.F. Pontedera. Come tutti i derby non conteranno tanto le qualità del roster e la posizione in classifica, ma la motivazione e la concentrazione delle ragazze sul parquet. Pontedera inoltre arriva a Lucca con i bioritmi alle stelle in quanto dopo una preventivabile sconfitta casalinga contro Firenze, hanno battuto in rimonta Lerici a domicilio e, nello scorso turno, hanno sopìto le velleità di Civitanova che arrivava in Toscana con ben altre ambizioni.
A questo punto le ragazze dell'ex coach biancorosso Luca Biagi sono motivatissime a raggiungere la decima posizione che rappresenterebbe la salvezza senza passare dai playout.La gara di andata al Palamatteoli finì 38-61, ma un blackout delle lucchesi al ritorno in campo dopo l'intervallo lungo permise alle padrone di casa di impattare sul 27 pari, facendo irritare non poco coach Pistolesi. Ritrovata la concentrazione le Spring piazzarono un break di 0-17, gestendo poi la gara fino alla fine.Lucca arriva a questo incontro con la migliore difesa del campionato, 49,5 punti/gara subìti contro i 65,0 di Pontedera, mentre sono 62,7 i punti fatti da Lucca in media e 52,7 quelli di Pontedera.
Nel corso della stagione è salita la media punti dell'ala forte polacca Martyna Cieminska, attestata ad oggi su 8,2 punti/gara, mentre la guardia 2006 Aurora Marassi ne fattura 10,5 ed è particolarmente temibile da oltre l'arco. La veterana Lucia Puccini, che predilige il pitturato, tiene invece una media di 10,8 punti. Lucca arriva all'appuntamento con l'infermeria libera, ma se non è ancora disponibile Francesca Evangelista che sta caricando gradatamente gli esercizi di recupero, allenamenti ridotti in settimana per Elena Capodagli, febbricitante già dalla gara di Terni per un malanno di stagione, e per Serena Bona, ancora non completamente recuperata.
"Nelle ultime cinque gare di campionato - analizza coach Pistolesi - tutte le squadre che incontreremo lotteranno per un preciso obiettivo. Pontedera è un avversario in ottimo momento ed in grande crescita, ma noi siamo determinate a difendere il secondo posto. Abbiamo ancora qualche acciacco fisico, ma abbiamo sempre avuto le qualità e la forza mentale di superare queste situazioni. Gli allenamenti durante la settimana hanno visto il solito livello di attenzione, impegno e serietà, quindi cercheremo di disinnescare i loro punti di forza ed esprimere il nostro miglior gioco."
La gara con inizio alle 18,30 è affidata alla direzione dei signori Paolo Vumbaca di Firenze e Andrea Zini di Pistoia.
domenica, 8 marzo 2026, 09:47
Tornano a casa con una importante vittoria le ragazze del Greenlucca in trasferta sul difficile campo del Pink Terni. Un successo dopo una battaglia di trincea fino all'ultimo minuto, dove le difese hanno avuto il sopravvento, specialità nella quale le lucchesi non sono seconde a nessuno
venerdì, 6 marzo 2026, 17:29
Con la sconfitta di Civitanova della scorsa domenica, Terni ha forse perso le speranze sul secondo posto, ma vorrà comunque concentrarsi sul terzo gradino della classifica.La gara di andata a Lucca vide il successo delle Spring per 68-56
domenica, 1 marzo 2026, 00:19
Altra buona prova per le ragazze del Greenlucca che escono vittoriose dal confronto casalingo con Umbertide. Partono bene le lucchesi, non si scompongono dal rientro delle avversarie per poi gestire agevolmente la gara grazie anche alla panchina lunga che porta anche stavolta il suo contributo
sabato, 28 febbraio 2026, 10:21
Gara da cerchietto rosso quella in programma stasera al Palatagliate, dove le ragazze del Greenlucca ospitano il Pall. Femm. Umbertide. Gara nelle quale le lucchesi, impegnate nella rincorsa al miglior piazzamento possibile in griglia di playoff, devono avvicinarsi con la maggior determinazione possibile, senza tener conto della classifica