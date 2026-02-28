Basket Le Mura



Le Mura, al Palatagliate arriva B.F. Pontedera

venerdì, 13 marzo 2026, 17:42

Classico derby quello in programma questo sabato al Palatagliate, dove le ragazze del Greenlucca attendono la B.F. Pontedera. Come tutti i derby non conteranno tanto le qualità del roster e la posizione in classifica, ma la motivazione e la concentrazione delle ragazze sul parquet. Pontedera inoltre arriva a Lucca con i bioritmi alle stelle in quanto dopo una preventivabile sconfitta casalinga contro Firenze, hanno battuto in rimonta Lerici a domicilio e, nello scorso turno, hanno sopìto le velleità di Civitanova che arrivava in Toscana con ben altre ambizioni.

A questo punto le ragazze dell'ex coach biancorosso Luca Biagi sono motivatissime a raggiungere la decima posizione che rappresenterebbe la salvezza senza passare dai playout.La gara di andata al Palamatteoli finì 38-61, ma un blackout delle lucchesi al ritorno in campo dopo l'intervallo lungo permise alle padrone di casa di impattare sul 27 pari, facendo irritare non poco coach Pistolesi. Ritrovata la concentrazione le Spring piazzarono un break di 0-17, gestendo poi la gara fino alla fine.Lucca arriva a questo incontro con la migliore difesa del campionato, 49,5 punti/gara subìti contro i 65,0 di Pontedera, mentre sono 62,7 i punti fatti da Lucca in media e 52,7 quelli di Pontedera.

Nel corso della stagione è salita la media punti dell'ala forte polacca Martyna Cieminska, attestata ad oggi su 8,2 punti/gara, mentre la guardia 2006 Aurora Marassi ne fattura 10,5 ed è particolarmente temibile da oltre l'arco. La veterana Lucia Puccini, che predilige il pitturato, tiene invece una media di 10,8 punti. Lucca arriva all'appuntamento con l'infermeria libera, ma se non è ancora disponibile Francesca Evangelista che sta caricando gradatamente gli esercizi di recupero, allenamenti ridotti in settimana per Elena Capodagli, febbricitante già dalla gara di Terni per un malanno di stagione, e per Serena Bona, ancora non completamente recuperata.

"Nelle ultime cinque gare di campionato - analizza coach Pistolesi - tutte le squadre che incontreremo lotteranno per un preciso obiettivo. Pontedera è un avversario in ottimo momento ed in grande crescita, ma noi siamo determinate a difendere il secondo posto. Abbiamo ancora qualche acciacco fisico, ma abbiamo sempre avuto le qualità e la forza mentale di superare queste situazioni. Gli allenamenti durante la settimana hanno visto il solito livello di attenzione, impegno e serietà, quindi cercheremo di disinnescare i loro punti di forza ed esprimere il nostro miglior gioco."

La gara con inizio alle 18,30 è affidata alla direzione dei signori Paolo Vumbaca di Firenze e Andrea Zini di Pistoia.