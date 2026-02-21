Basket Le Mura



Le Mura Spring, con la trasferta a Terni inizia il mese delle sfide cruciali

venerdì, 6 marzo 2026, 17:29

Con la gara in programma a Terni questo sabato prende il via il mese cruciale per definire la griglia di playoff, una specie di "March Madness" italiano, nel quale le dirette interessate si incontreranno in sfide senza più appello. Va detto che con la sconfitta di Civitanova della scorsa domenica, Terni ha forse perso le speranze sul secondo posto, ma vorrà comunque concentrarsi sul terzo gradino della classifica.La gara di andata a Lucca vide il successo delle Spring per 68-56. La svolta a metà del secondo quarto quando le padrone di casa piazzarono un break di 20-4, che permise loro di controllare la gara fino al termine.

Tra le top scorer della gara, Ceccarini con 18 punti, Bona con 13 per Lucca, mentre il terzetto Mini, Ugiagbe e Porcu si divisero 44 dei 56 punti di Terni.Giorgia Mini tra l'altro, una esterna di 185 cm a dispetto del nome, è anche per distacco la miglior realizzatrice del campionato con 20,1 punti/gara, particolarmente temibile sottocanestro, dove ne mette dentro ben 7 ad ogni discesa in campo. La play MariaTeresa Paluello è invece la specialista dall'arco con 1,6 realizzazioni/gara. Saranno queste le avversarie sulle quali si dovrà concentrare la difesa lucchese, ancora la migliore del campionato con una media di 49,8 punti subiti. Da scoutizzare ancora la nuova ala francese classe 1995, Alice Ekambi, arrivata 10 giorni fa proveniente da Virtus Benevento.

"Terni è una squadra di talento - analizza coach Pistolesi - che ha appena aggiunto una importante giocatrice e questo conferma le ambizioni della squadra umbra. Noi andiamo con l'intenzione di vincere per confermarci sul podio della classifica. Sarà una giornata dove le prime quattro squadre giocano tra loro, Perugia affronta Firenze, quindi in serata avremo un quadro più delineato del campionato. La squadra sta bene, abbiamo fatto ottimivallenamenti in settimana, in continuità del lavoro iniziato ad agosto". Arbitri della gara con inizio alle ore 18 saranno i signori Tommaso Pepe di Deruta (PG) e Damiano Zucchini di Perugia.