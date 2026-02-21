Le Mura Spring, con la trasferta a Terni inizia il mese delle sfide cruciali

Basket Le Mura
venerdì, 6 marzo 2026, 17:29
Con la gara in programma a Terni questo sabato prende il via il mese cruciale per definire la griglia di playoff, una specie di "March Madness" italiano, nel quale le dirette interessate si incontreranno in sfide senza più appello. Va detto che con la sconfitta di Civitanova della scorsa domenica, Terni ha forse perso le speranze sul secondo posto, ma vorrà comunque concentrarsi sul terzo gradino della classifica.La gara di andata a Lucca vide il successo delle Spring per 68-56. La svolta a metà del secondo quarto quando le padrone di casa piazzarono un break di 20-4, che permise loro di controllare la gara fino al termine.
Tra le top scorer della gara, Ceccarini con 18 punti, Bona con 13 per Lucca, mentre il terzetto Mini, Ugiagbe e Porcu si divisero 44 dei 56 punti di Terni.Giorgia Mini tra l'altro, una esterna di 185 cm a dispetto del nome, è anche per distacco la miglior realizzatrice del campionato con 20,1 punti/gara, particolarmente temibile sottocanestro, dove ne mette dentro ben 7 ad ogni discesa in campo. La play MariaTeresa Paluello è invece la specialista dall'arco con 1,6 realizzazioni/gara. Saranno queste le avversarie sulle quali si dovrà concentrare la difesa lucchese, ancora la migliore del campionato con una media di 49,8 punti subiti. Da scoutizzare ancora la nuova ala francese classe 1995, Alice Ekambi, arrivata 10 giorni fa proveniente da Virtus Benevento.
"Terni è una squadra di talento - analizza coach Pistolesi - che ha appena aggiunto una importante giocatrice e questo conferma le ambizioni della squadra umbra. Noi andiamo con l'intenzione di vincere per confermarci sul podio della classifica. Sarà una giornata dove le prime quattro squadre giocano tra loro, Perugia affronta Firenze, quindi in serata avremo un quadro più delineato del campionato. La squadra sta bene, abbiamo fatto ottimivallenamenti in settimana, in continuità del lavoro iniziato ad agosto". Arbitri della gara con inizio alle ore 18 saranno i signori Tommaso Pepe di Deruta (PG) e Damiano Zucchini di Perugia.
domenica, 1 marzo 2026, 00:19
Altra buona prova per le ragazze del Greenlucca che escono vittoriose dal confronto casalingo con Umbertide. Partono bene le lucchesi, non si scompongono dal rientro delle avversarie per poi gestire agevolmente la gara grazie anche alla panchina lunga che porta anche stavolta il suo contributo
sabato, 28 febbraio 2026, 10:21
Gara da cerchietto rosso quella in programma stasera al Palatagliate, dove le ragazze del Greenlucca ospitano il Pall. Femm. Umbertide. Gara nelle quale le lucchesi, impegnate nella rincorsa al miglior piazzamento possibile in griglia di playoff, devono avvicinarsi con la maggior determinazione possibile, senza tener conto della classifica
domenica, 22 febbraio 2026, 10:05
Prosegue la corsa delle ragazze del Greenlucca che si impongono anche a Livorno con una partita solida condotta fin dall'inizio e poi gestita fino alla fine con rassicurante margine. Ora sono sei i punti di vantaggio sulle terze in classifica
sabato, 21 febbraio 2026, 08:11
Classica gara da prendere con le molle quella che attende le ragazze del Greenlucca questa sera al Palacecioni di Livorno contro Pielle. Squadra ostica Pielle con buone individualità, molte delle quali con un passato in Spring