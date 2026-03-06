Basket Le Mura



Le Mura Spring in trasferta a Siena

sabato, 21 marzo 2026, 19:00

Altra gara ad alto tasso di adrenalina quella in programma questa domenica al Palaorlandi di Siena, dove le ragazze del Greenlucca cercano la certezza matematica del secondo posto, mentre le padrone di casa del Costone puntano ad emergere in una zona di classifica attualmente molto affollata, alla conquista del quinto posto finale.Siena deve ancora disputare la gara dell'ultimo turno di campionato, calendarizzata al due di aprile alla Palestra Alta di Civitanova Marche. Pur con una partita in meno le ragazze del Palio sono comunque ampiamente in zona playoff con quattro squadre in quattro punti.Coach Fattorini avrà nuovamente a disposizione la guardia norvegese Severine Uggen impegnata dall'11 al 17 marzo con la sua nazionale per le qualificazioni di Eurobasket 2027, che in campionato viaggia con 14,8 punti/gara.

Meglio di lei Alona Samokhvalova con 15,1 mentre Greta Miccoli ne fattura 12,8 ogni discesa in campo.La gara di andata al Palagliate, chiusa sul 61-47, sfilò sui binari di un sostanziale equilibrio con otto cambi di vantaggio fino alla metà dell'ultimo quarto, poi la zampata delle ragazze di casa che le portò a chiudere la contesa in un paio di minuti e a gestire comodamente fino alla sirena. In precampionato invece la semifinale di Coppa Toscana giocata proprio al Palaorlandi vide ancora la vittoria di Lucca per 43-61, con Costone Siena che rimase in partita almeno fino alla metà del terzo quarto. Le senesi, ben rinforzate dalle due straniere, al tempo Kazantseva inveve di Uggen, puntarono come sempre su agonismo e fisicità, ma pagarono nel finale lo sforzo e le ridotte rotazioni lasciando ampi spazi per i contropiedi lucchesi.Non sarà ancora disponibile Francesca Evangelista, attesa per il periodo di playoff, in forse Serena Bona, ancora oggetto di accertamenti al ginocchio destro.

"Ci attende una trasferta complicata questa domenica a Siena - analizza coach Pistolesi - perchè Costone è una squadra attrezzata che ha inserito a stagione in corso una giocatrice di valore come Uggen. Noi a quattro partite alla fine siamo dove volevamo essere e vogliamo fare di tutto per rimanerci. Servirà fare una prestazione importante, non basterà il compitino contro squadre strutturate come Costone, quindi dovremo farci trovare pronte."

Sono stati designati ad alzare la palla a due alle ore 18.00 i signori Giovanni Barone di Ponsacco e Jacopo Natale di Calcinaia.