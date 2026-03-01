Basket Le Mura



Le Mura Spring, vittoria anche contro Pontedera

domenica, 15 marzo 2026, 09:43

Greenlucca Le Mura Spring - B.F. Pontedera 68-45 (20-13; 35-29; 51-37)

Le Mura Spring: Giangrasso 12, Ceccarini* 10, Dianda, Capodagli 19, Papa n.e., Orsini 5, Morettini 7, Geremei, Chiti*, Maffei* 10, Michelotti* 5, Cinquemani n.e. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano.

Pontedera: Cieminska* 9, Marassi* 2, Garbini* 7, Marsili, Puccini* 5, Filippi 5, Daddi, Preziuso 2, Malacarne, Capozio 2, Santini 2, Salvadori* 11. All. Biagi, ass. Puccini, Rossi.

Arbitri: Paolo Vumbaca di Firenze e Andrea Zini di Pistoia



Ventesima vittoria stagionale per le ragazze del Greenlucca, questa volta a spese di un buon Pontedera rimasto in partita per più di metà gara, poi nel finale le padrone di casa sono riuscite gradatamente ad allungare. Palla a due Lucca, dopo due extrapossessi Ceccarini fino in fondo (2-0), risponde Cieminska da sottocanestro (2-2), che si ripete subito dopo (2-4). Maffei arresto e tiro dalla sua solita piastrella (4-4), stavolta è Salvadori a sfondare le linee difensive ed appoggiarsi al vetro (4-6). Maffei si ripete dallo stesso punto con un piazzato (6-6), sul ribaltamento Cieminska la mette da oltre l'arco (6-9). Maffei recupera palla a centrocampo e lancia Ceccarini uno contro zero in terzo tempo (8-9). Puccini ripristina il possesso pieno di vantaggio per Pontedera (8-11), Ceccarini, sempre presente quando serve, piazza la bomba da centro arco (11-11). Maffei coast to coast (13-11) fa chiamare il primo timeout a coach Biagi. Ma la gara inizia ad indirizzarsi, Ceccarini sentenzia dalla sinistra dell'arco (16-11), poi Michelotti in terzo tempo su lancio di Ceccarini lungo uno dei suoi corridoi invisibili (18-11). Santini tenta di suturare la ferita aperta (18-13), ma sul fil di sirena Giangrasso recupera palla e realizza in contropiede (20-13).Il secondo quarto si apre con i due liberi di Filippi (20-15), replica Giangrasso dai 6,75 su assist di Michelotti (23-15). Ma coach Pistolesi non è soddisfatto e chiama la sospensione, al rientro è ancora Giangrasso a guidare una prova di allungo, prima da sotto con assist consegnato di Ceccarini (25-15), poi dalla lunga, trovata libera sul lato debole da Ceccarini (28-15).

Pontedera risponde con la tripla di Filippi (28-18) ed i due liberi di Garbini (28-20), Capodagli da sotto appoggiandosi al vetro su rimessa dal findo di Ceccarini tiene il vantaggio in doppia cifra (30-20), poi aggiorna con un libero su due (31-20). Cieminska per Pontedera (31-22), replica ancora Capodagli al vetro su invito di Dianda (33-22). Altro giro pieno in lunetta per Garbini (33-24) e Puccini da tre su palla persa Lucca (33-27) riportano Pontedera a due possessi. Ultimo minuto, Morettini dalla media su assist di Orsini su lancio di Ceccarini (35-27), Salvadori si fa tutto il campo in contropiede (35-29), non va a buon fine l'ultimo attacco Lucca. Dopo l'intervallo lungo è Orsini a rimettere in moto il tabellone con l'assist di Ceccarini ed il tiro supplementare (38-29). Pontedera risponde con la tripla di Salvadori (38-31), i liberi di Garbini riportano pericolosamente sotto le ospiti (38-33). Capodagli sblocca le padrone di casa, da sotto powered by Michelotti (40-33) e su extrapossesso (42-33). Garbini da sotto per le ospiti (42-35), Orsini risponde con un piazzato dalla lunetta (44-35). Fase della gara con tanti errori anche da sottocanestro, non si segna per tre minuti, riprende Preziuso (44-37) poi anche Lucca con un libero su due di Giangrasso (45-37). Ultimi sessanta secondi, giro pieno in lunetta per Maffei (47-37), Michelotti da oltre l'arco, il pallone decide di entrare dopo tre rimbalzi sul ferro (50-37), chiude Il libero di Giangrasso ad un secondo dalla sirena(51-37).

Ultimo quarto, non si segna per quattro minuti, sbloccano i liberi di Marassi (51-39), poi subito dopo Capodagli da sotto girandosi su piede perno (53-39) che si ripete dopo meno di un minuto assistita da Ceccarini (55-39). Morettini da tre su rimessa dal fondo di Ceccarini (58-39), Pontedera segna solo dalla lunetta con due viaggi di Salvadori (58-43), Lucca insiste con Capodagli trovata libera sottocanestro da Ceccarini (60-43). Ci avviamo alla conclusione, Pontedera non ne ha più, Maffei colpisce dal midrange (62-43), Capodagli su rimbalzo (64-43) e Morettini in contropiede, finta e appoggio al vetro (66-43). Capozio al nono minuto da sotto (66-45), chiude la contesa Capodagli con due liberi (68-45).

"Pontedera ha fatto una crescita importante rispetto al girone di andata - commenta coach Pistolesi - ed ha tutte le carte per giocarsi la salvezza diretta. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, fino a che un po' più di qualita non ci ha fatto allungare, sono state in partita. Comunque due punti importanti, sono soddisfatto in particolare della prestazione difensiva con un'altra squadra tenuta sotto i cinquanta punti, ora ci aspettano due partite di alto livello e dovremo arrivarci preparate." Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca domenica 22 marzo ore 18 al Palaorlandi contro Costone Siena.