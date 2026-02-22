Basket Le Mura



Le Mura Spring, vittoria nello scontro al vertice con Pink Terni

domenica, 8 marzo 2026, 09:47

Pink Basket Terni - Greenlucca Le Mura Spring 43-50 (13-12; 19-27; 34-37).

Pink Terni: Ekambi 2, Etefia, Mustafa n.e., Salazar, Mini* 8, Contati 4, Paluello* 6, Gadeyne n.e., Zucchini 2, Ugiagbe* 7, Margaritelli* 12, Porcu* 2. All. Piermarini, ass. Bimbo.

Le Mura Spring: Giangrasso 8, Ceccarini* 17, Dianda 5, Capodagli* 4, Bona* 7, Papa n.e., Orsini 2, Morettini n.e., Geremei n.e., Chiti, Maffei* 3, Michelotti* 4. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano.

Arbitri: Tommaso Pepe di Deruta (PG) e Damiano Zucchini di Perugia.

Tornano a casa con una importante vittoria le ragazze del Greenlucca in trasferta sul difficile campo del Pink Terni. Un successo dopo una battaglia di trincea fino all'ultimo minuto, dove le difese hanno avuto il sopravvento, specialità nella quale le lucchesi non sono seconde a nessuno.

Primo possesso Terni, Mini subisce fallo in penetrazione, realizza uno su due (1-0). Il primo canestro dal campo però è di Capodagli su scarico da centro area di Bona (1-2). Ceccarini ruba palla a centrocampo sull'azione successiva e va uno contro zero (1-4). Le squadre sono contratte, le difese asfissianti su ambo i lati, Ugiagbe riesce però a mettere un piazzato, poi subisce fallo su un pick and roll mettendone uno su due (4-4). Margaritelli dopo lungo duello nel pitturato (6-4) e Ugiagbe in transizione (8-4) fanno chiamare il primo time out a coach Pistolesi al settimo minuto. Il rientro premia Ceccarini in arresto e tiro (8-6), ma Paluello squaderna la specialità della casa da oltre l'arco (11-6). Due punti per Orsini in snake nel pitturato (11-8), due per la ex Zucchini (13-8) e due per Giangrasso che salta l'avversaria e va in arresto e tiro (13-10).

Quasi allo scadere Ceccarini fino in fondo, (13-12), non va l'ultimo tiro di Terni sulla sirena.Secondo quarto, aprono le Pink con il piazzato di Ugiagbe dalla lunetta (15-12). Giangrasso giro pieno in lunetta per antisportivo dopo aver rubato palla (15-14), poi Ceccarini, l'istinto del killer, da oltre l'arco (15-17) fa mettere la freccia del sorpasso a Lucca. Riesce ad impattare nuovamente Porcu (17-17), ma Dianda in extrapossesso trova due punti nella spazzatura di una mischia sottocanestro (17-19). Un altro pari di Margaritelli all'ottavo (19-19) fa chiamare nuovo timeout Lucca. Al rientro è Orsini in torsione a portare ancora avanti Lucca (19-21), poi Maffei uno su due (19-22) ed ancora la killer Ceccarini dall'arco, featuring Michelotti (19-25). Allo scadere Giangrasso chiude sul +8 Lucca (19-27).Dopo l'intervallo lungo, Bona uno su due dalla lunetta (19-28), ma Contati accorcia realizzando in contropiede (21-28). Capodagli spalle a canestro (21-30), ma ancora Contati lasciata sola sulla destra (23-30). Bona appoggia al vetro su bell'assist schiacciato di Ceccarini (23-32), ma le due triple di Margaritelli riportano in scia Terni (29-32). Michelotti subisce fallo su tiro nell'angolo destro, ne mette due su tre (29-34), ma Terni è molto aggressiva con difesa alta e non molla. Mini con il libero supplementare porta a -2 il distacco (32-34), Dianda fa respirare le ospiti con una bomba su scarico di Ceccarini (32-37). Chiude il periodo Ekambi in contropiede (34-37).Ultimo quarto Mini porta il fiato sul collo a Lucca (36-37), Michelotti piazzato dalla lunetta, che a vederlo sembra semplice ma non lo è (36-39).

Bona pressata come un Laocoonte in rovesciata sottocanestro (36-41), poi, nel momento del bisogno, ancora Ceccarini dalla lunga, su fuga e scarico di Giangrasso (36-44). Ma Terni si rifà nuovamente sotto con Mini che appoggia al vetro (38-44) e Paluello sulla destra da oltre l'arco (41-44) al quinto minuto. Ceccarini fino in fondo con un gioco di prestigio palla c'è palla non c'è (41-46), è di Margaritelli l'ultimo tentativo di rientro delle padrone di casa (43-46), ma sono Maffei in penetrazione fino al vetro (43-48) e Bona con un piazzato che rimbalza sul ferro e poi decide di insaccarsi (43-50) a fissare il risultato.

"Sapevamo che oggi a Terni sarebbe stata una battaglia - commenta coach Pistolesi - perche questa è una buona squadra con tante individualità di alto livello sia tecnico che fisico. Le mie ragazze sono state bravissime nell'attuazione del piano partita, hanno concesso a Terni venticinque punti in meno della loro media. Poi tutti possono sbagliare, ma per l'abnegazione, la voglia ed il trasporto che ci mette, questo gruppo merita solo degli encomi, comprese quelle che oggi non hanno giocato, ma il lavoro che hanno fatto con le compagne in settimana rimane straordinario".

Prossimo impegno sabato 14 ore 18,30 al Palatagliate, dove scenderà B.F. Pontedera.