Basket Le Mura



Le Mura, vittoria a Siena e secondo posto garantito

lunedì, 23 marzo 2026, 08:00

Oleifici Fiorentini Costone Siena - Greenlucca Le Mura Spring 52-57 (20-12; 31-21; 39-46)



Costone Siena: Samokhvalova* 8, Miccoli* 2, Braida n.e., Pastorelli 6, Casini n.e., Bonaccini G. 3, Sposato n.e., Pierucci 4, Bonaccini V.* 2, Nanni, Sabia* 10, Uggen* 17. All. Fattorini, ass. Ferrini, Lamorte.



Le Mura Spring: Giangrasso* 8, Ceccarini* 8, Dianda, Capodagli* 15, Bona n.e., Orsini* 11, Morettini 2, Geremei 3, Chiti, Maffei 1, Michelotti* 9. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano.



Arbitri: Giovanni Barone di Ponsacco e Jacopo Natale di Calcinaia.



Vittoria sul difficile campo del Costone Siena per le ragazze del Greenlucca che certifica matematicamente il secondo posto ed il fattore campo a favore in tutti i turni di playoff. Successo per niente scontato, strappato con un sontuoso terzo quarto da 8-25 che ha ribaltato le sorti della gara.



Partono più brillanti le senesi, la prima a muovere il tabellone è la norvegese Uggen dalla destra sul filo dei 24 secondi (2-0). La risposta di Lucca arriva solo al terzo minuto, Capodagli in passo d'incrocio sotto canestro (2-2). Tenta subito l'allungo Siena con la tripla da sinistra di Uggen (5-2) e la penetrazione di Sabia (7-2), facendo chiamare il primo timeout a coach Pistolesi. Al rientro Capodagli, prima in arresto e tiro su assist di Orsini (7-4), poi ruba palla nella sua area e va uno contro zero fino in fondo (7-6). Giro pieno in lunetta per Samokhvalova (9-6), poi ancora Sabia dopo un bello scambio sottocanestro (11-6). Capodagli tiene a galla le Spring in una serata che sembra abbiano litigato con il canestro con una bomba dalla destra su appoggio di Ceccarini (11-9). Sabia in reverse (13-9), poi Ceccarini con una preghiera da destra (13-11), di nuovo Sabia immarcabile (15-11), Uggen dalla destra dell'arco ci mette il carico da tre (18-11). Ultimi secondi Pierucci si invita alla festa (20-11), chiude Maffei con l'uno su due ai liberi (20-12).

Secondo quarto parte meglio Siena con Miccoli (22-12), Ceccarini come una libellula in un prato piazza un elegante sottomano da sinistra (22-14), ma a Siena entrano tutte, Bonaccini piazza la sua tripla (25-14). Un paio di minuti di digiuno poi Uggen fa ancora allungare Siena (27-14), Geremei uno su due ai liberi (27-15), ma Pastorelli per il massimo vantaggio casa (29-15). Ancora Geremei appoggiandosi al vetro (29-17), Uggen ripristina lo scarto (31-17). Coach Pistolesi riorganizza la difesa mettendola a zona, le padrone di casa perdono vivacità in attacco, ma le ospiti ne approfittano solo dalla lunetta. Michelotti subisce fallo su tiro da oltre l'arco, ne mette due su tre (31-19), Orsini fa bottino pieno (31-21). Time out casa per costruire l'ultima azione con 24 secondi rimasti, ma con le polveri bagnate.

Al rientro in campo si prende subito il palcoscenico Orsini al vetro liberata da Giangrasso (31-23) risponde Siena con i liberi di Samokhvalova (33-23). Ancora Orsini due punti da destra (33-25), dall'altro Sabia sfonda le linee avversarie (35-25) senza mettere il tiro supplementare. Siamo al terzo minuto, l'aria è cambiata in campo, le Spring segnano con più continuità, Orsini si gira sul piede perno (35-27), Capodagli in penetrazione (35-29). Se ne avvede coach Fattorini che chiama la sospensione, al rientro subito Ceccarini in lunetta per il -4 (35-31). Mette un libero anche Samokhvalova (36-31), ma l'inerzia ora è per Lucca, Michelotti dal fondo sulla destra (36-33) e Giangrasso dalla sinistra portano Lucca in scia (36-35). Meno di un giro di lancetta ancora Giangrasso in stepback fa mettere la freccia a Lucca per la prima volta (36-37), Michelotti ribadisce in contropiede (36-39). Pierucci tenta di fermare l'emorragia (38-39), ancora Giangrasso con un piazzato dopo rubato palla nel pitturato avversario (38-41). Dopo un libero di Samokhvalova (39-41) di nuovo Giangrasso finta, ingresso in pitturato e jump (39-43). Ultimo minuto, aggiornano il parziale il libero di Orsini e i due di Morettini (39-46).

Ultimo quarto da thriller, Costone cerca di rimanere aggrappato alla partita e ci riesce pure. Si parte con i due liberi di Samokhvalova (41-46), poi il canestro di Pastorelli fa chiamare la sospensione ospite (43-46). Ma le senesi non si fermano, ancora Pastorelli per il -1 (45-46), la bomba di Uggen per il sorpasso (48-46), ancora Uggen per il +4 casa (50-46). Dopo 5 minuti di digiuno ed un parziale di 11-0, è provvidenziale la tripla di tabella di Michelotti su scarico di Orsini (50-49). Capodagli riporta avanti Lucca (50-51), due liberi glaciali di Ceccarini allungano leggermente (50-53). Ancora Capodagli con una veronica sottocanestro per il +5 (50-55), ma è ancora lunga, siamo solo al settimo. Bonaccini due su due dalla lunetta (52-55), Orsini sigilla il risultato su assist di Capodagli (52-57), Lucca gioca con il crono negli ultimi due minuti e porta a casa una sudatissima vittoria.



"Intanto i miei complimenti a Costone - commenta coach Pistolesi - squadra molto solida e molto ben allenata. Vincere qui da un ulteriore valore a questo gruppo, oltretutto dopo un primo tempo dove Siena ci ha preso a schiaffi, sia in difesa che in attacco. Nel secondo la squadra ha fatto quello che ha nel dna e del quale sono profondamente orgoglioso. Siamo contenti per la matematica certezza del secondo posto a tre giornate dalla fine in un campionato con tante corrazzate e orgogliosi di quello che abbiamo fatto da agosto ad oggi." Prossimo impegno per le Spring sabato 28 marzo ore 18 al Palatagliate contro Pall. Perugia.