Lucchese-Pistoiese: 1-0 I rossoneri tengono viva la speranza

mercoledì, 17 marzo 2021, 16:55

Nemmeno tre gol bastano per piegare la Giana: rossoneri in vantaggio per due volte, una delle quali in doppio vantaggio, si fanno recuperare dai lombardi: in gol Meucci (doppietta) e Bianchi e in pieno recupero perdono la gara

domenica, 14 marzo 2021, 16:59

Gravissimo scivolone interno dei rossoneri che lasciano l'intera posta ai lombardi: decide un rigore di Bocic nella ripresa. Clamorose occasioni per il pari di Petrovic e Zennaro, ma il punteggio non cambia

domenica, 7 marzo 2021, 19:25

I rossoneri tornano alla vittoria grazie a una doppietta di Bianchi, un gol per tempo, poi finale in sofferenza con i granata che accorciano con un autogol di Dalla Bernardina, ma alla fine arrivano punti salvezza importantissimi

mercoledì, 3 marzo 2021, 16:52

Nuovo pari dei rossoneri che rischiano e costruiscono poco contro i lombardi. Gara di grande attenzione da parte degli uomini di Lopez a cui però continua a mancare la vittoria