Lucchese-Modena: 0-0 Pari di cuore e sostanza

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 6 febbraio 2022, 16:24

I rossoneri cadono in Abruzzo: decide un gol in avvio di gara dei padroni di casa con gli uomini di Pagliuca che sfiorano in più di una circostanza il pari nella ripresa. Teramo in dieci nei minuti finali

mercoledì, 2 febbraio 2022, 22:54

Bel pari dei rossoneri con la terza forza del campionato: padroni di casa in vantaggio a inizio gara, poi escono fuori i rossoneri che sfiorano più volte il pari e lo trovano con un rigore di Semprini che sbaglia il tiro ma rimedia sulla ribattuta Belloni

domenica, 30 gennaio 2022, 16:22

Un'altra partita rocambolesca al Porta Elisa con i rossoneri in vantaggio in avvio di gara con Semprini, poi ripresi e superati dai dorici: ci pensa nella ripresa Visconti a fare pari. Espulso Corsinelli, arbitraggio a dir poco mediocre

domenica, 23 gennaio 2022, 16:32

I rossoneri escono sconfitti dal match di Olbia: primo tempo di marca degli uomini di Pagliuca che però non riescono a concretizzare la mole di gioco, nella ripresa Ragatzu sigla in avvio il gol partita e i sardi sfiorano più volte il raddoppio. Esordio per Collodel e Ubaldi