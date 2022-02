Lucchese-Pontedera: 1-2 La situazione si fa seria

Altri articoli in I 90 minuti

mercoledì, 16 febbraio 2022, 19:51

Sconfitta amara per i rossoneri che regalano due gol nel primo tempo ai marchigiani e a nulla serve il momentaneo pari di Belloni. Nella ripresa assalto generoso, anche una volta rimasti in dieci per l'espulsione di Nanni, ma il pari non arriva

domenica, 13 febbraio 2022, 19:15

Gran bella prestazione dei rossoneri che fermano la capolista e nel primo tempo vanno vicini al gol, mentre nella ripresa sono gli ospiti a rendersi più pericolosi e a colpire un palo

domenica, 6 febbraio 2022, 16:24

I rossoneri cadono in Abruzzo: decide un gol in avvio di gara dei padroni di casa con gli uomini di Pagliuca che sfiorano in più di una circostanza il pari nella ripresa. Teramo in dieci nei minuti finali

mercoledì, 2 febbraio 2022, 22:54

Bel pari dei rossoneri con la terza forza del campionato: padroni di casa in vantaggio a inizio gara, poi escono fuori i rossoneri che sfiorano più volte il pari e lo trovano con un rigore di Semprini che sbaglia il tiro ma rimedia sulla ribattuta Belloni