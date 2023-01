Imolese-Lucchese: 0-2 Rossoneri nuovamente in zona play off

Altri articoli in I 90 minuti

venerdì, 23 dicembre 2022, 19:24

La capoclassifica passa nella ripresa a Lucca grazie a un gol di Varela dopo essere andata vicina al vantaggio con Kabashi (traversa) e Cauz. Per i rossoneri l'occasione del pari è per Semprini. Due espulsi tra gli ospiti e uno tra i rossoneri

sabato, 17 dicembre 2022, 19:25

Pari con i rossoneri che ancora una volta vanno in vantaggio nel primo tempo con Quirini e vengono raggiunti nella ripresa da La Rosa. Occasione per Bruzzaniti, ma anche per i sardi

sabato, 10 dicembre 2022, 19:30

Sblocca il match Rizzo Pinna, poi gli ospiti la ribaltano con Giannetti e Cicconi nel primo tempo. Ma nella ripresa i rossoneri con una grande prestazione si aggiudicano i tre punti: in gol Ravasio e Romero

sabato, 3 dicembre 2022, 19:22

Bella prova dei rossoneri che sfiorano la vittoria sul campo di una delle favorite al successo finale: Lucchese in vantaggio con Mastalli nel primo tempo, Bruzzaniti sfiora il raddoppio, nella ripresa, allo scadere, trova però il pari Favale con la palla che non pare entrata del tutto