Lucchese-Fermana: 1-1 Nuovo pari deludente

sabato, 18 marzo 2023, 19:26

Niente da fare per i rossoneri che, pur disputando una buona gara, escono sconfitti nello scontro diretto con il Gubbio che va in rete con un gol per tempo, ma sulla rete di apertura pesa un errore gigantesco di Cucchietti che regala il rigore ai padroni di casa.

martedì, 14 marzo 2023, 22:55

I rossoneri fanno pari nel derby con il Siena grazie a un rigore trasformato da Paloschi a inizio ripresa, con il pari che arriva con Tiritiello a tempo scaduto. Poche occasioni da una parte e dall'altra, ma buona reazione dei rossoneri

sabato, 11 marzo 2023, 19:24

I rossoneri tornano alla vittoria grazie a un gol di Rizzo Pinna nel primo tempo, dopo che già Mastalli aveva sfiorato il vantaggio. Nella ripresa Panico e Bruzzaniti vicini al raddoppio, poi Speranza, Mionic e Gazoul si mangiano il pari per i padroni di casa che stringono d'assedio i rossoneri...

domenica, 5 marzo 2023, 16:21

La Lucchese non riesce a sfruttare un tempo un superiorità numerica e non va oltre il pari contro il dorici: vantaggio di Panico e pari nel finale di Simonetti