Lucchese-Entella: 0-0 Fermata la capolista

sabato, 1 aprile 2023, 19:27

Bel pari della squadra di Maraia: padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Ciliento, ma Panico estrae dal cilindro un gol da cineteca pochi minuti dopo e fissa il punteggio sull'1-1. Nella ripresa i romagnoli colgono una traversa, ma la difesa rossonera fa buona guardia

domenica, 26 marzo 2023, 16:21

Un pari deludente contro un avversario per 70 minuti in dieci: la Lucchese, dopo non aver sfruttato alcune occasioni nel primo tempo, va in vantaggio con Panico, ma si fa raggiungere a una manciata di minuti dalla fine e rischia nel recupero la clamorosa sconfitta. Giocatori e allenatore contestati

sabato, 18 marzo 2023, 19:26

Niente da fare per i rossoneri che, pur disputando una buona gara, escono sconfitti nello scontro diretto con il Gubbio che va in rete con un gol per tempo, ma sulla rete di apertura pesa un errore gigantesco di Cucchietti che regala il rigore ai padroni di casa.

martedì, 14 marzo 2023, 22:55

I rossoneri fanno pari nel derby con il Siena grazie a un rigore trasformato da Paloschi a inizio ripresa, con il pari che arriva con Tiritiello a tempo scaduto. Poche occasioni da una parte e dall'altra, ma buona reazione dei rossoneri