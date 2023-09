Sestri Levante-Lucchese: 0-1 Arriva la prima vittoria!

Altri articoli in I 90 minuti

venerdì, 1 settembre 2023, 22:42

Finisce a reti bianche l'esordio dei rossoneri davanti a una buona cornice di pubblico. Occasioni ripetute per la squadra di Gorgone che centra anche una traversa, nella ripresa anche gli ospiti vicini al gol

mercoledì, 10 maggio 2023, 19:59

Eliminazione amara per i rossoneri: Cucchietti salva su Di Massimo, Ravasio salva sulla linea, poi Romero, appena entrato, sblocca la gara a una manciata di minuti dalla fine, ma in pieno recupero fa pari Mondonico

domenica, 23 aprile 2023, 16:25

Con una bella doppietta di Ravasio, i rossoneri a ranghi rimaneggiati chiudono nel migliore dei modi la stagione regolare in attesa dei play off dove incontreranno l'Ancona e con l'ottavo posto in classifica

sabato, 15 aprile 2023, 19:26

Panico illude i rossoneri con un gol nel primo tempo, i rossoneri mancano il raddoppio e subiscono il pari sempre nella prima frazione di gara. Nella ripresa, a una manciata di minuti dal termine Pelagatti trova lo spunto giusto di testa: play off conquistati